Stydím se, chce se mi zvracet. Generál Řehka má být za svá slova kázeňsky potrestán

Řehka, který nejspíše bude za svou kritiku směrem k Zaorálkovi potrestán, se prý za vyjádření exministra zahraniči stydí. „Stydím se, stydím se, stydím se. Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost… To se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana České republiky,“ napsal na svém Facebooku.

O možném kázeňském postihu hovořil ministr obrany Lubomír Metnar, když reagoval na kritickou interpelaci komunistického poslance Lea Luzara. „Myslím si, že zde pan generál Řehka trošku přestřelil, trošku moc přestřelil a měl by si jasně ujasnit dle ústavy, kde je pozice poslance, zákonodárce a kde je pozice vojáka, který má bránit českou zemi,“ uvedl Luzar.

Metnar v reakci na to nejdříve ujistil poslance o tom, že on i armáda si jsou plně vědomi toho, že mandát k zahraničním misím je plně v rukou politiků. „Ti rozhodují o tom, kolik vojáků, v jakých zahraničních misích a s jakým úkolem bude vykonávat svoji službu,“ zdůraznil.

Záležitost, o které hovořil poslanec Luzar, prý Metnar již ve čtvrtek projednal s náčelníkem Generálního štábu generálem Opatou. „Informoval o tom, že tuto záležitost probral s generálem Řehkou a po návratu generála Řehky ze zahraničí ji bude řešit kázeňsky,“ uzavřel Metnar.

Původní zdroj ZDE

autor: nab