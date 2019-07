Sudetští Němci: „To je hnus!“ Oficiální dokument i silná slova Klause ml.

09.07.2019 10:15

V českém mediálním prostoru minulý měsíc proběhla zpráva o tom, že se srazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení zúčastnil i český velvyslanec Tomáš Jan Podivínský a že by se některý příští ročník konal již v ČR. A rozhořel se spor o to, jaký by měl být postoj české vlády. Aktivitu v tomto směru vyvíjela zejména komunistická europoslankyně Kateřina Konečná. Včera zveřejnila odpověď ministra Petříčka. „Tak toto je silné kafe!“ říká. A sjezd landsmanšaftu si vzal na paškál i předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. „Je to spolek, který by neměl mít žádná oficiální privilegia, a proto nechápu naše politiky, kteří jezdí poklonkovat potomkům sudetských Němců,“ citoval slova historika.