Svoboda, Dubček. Ruští agenti. A ti sr*či... Senátor Töpfer v ráži

„Dubček a Svoboda byli ruští agenti. Podložené to ale nemám.“ Herec a politik Tomáš Töpfer (ODS) se v rozhovoru pro Mladou frontu DNES rozpovídal o filmu Muž, který stál v cestě, v němž podle svých slov sehrál svou životní roli ztvárňující Františka Kriegela. A nejen o tom. Odmítá výtky, že zneužil své herecké slávy pro účely volební kampaně. Prozrazuje také, jak plánuje skloubit povinnosti ve vedení vinohradského divadla s výkonem senátorského mandátu. A jak se dívá na měnící se společenské poměry? Přiznává, že se samotnou studentkou by v autě nikdy nejel. Avšak následně dodává, že tak daleko, jako Amerika, jsme snad ještě nedošli.

Herec a ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer (ODS) byl v letošních zářijových volbách zvolen senátorem ve volebním obvodu Brno-město 55 poté, co ve druhém kole porazil kandidáta hnutí ANO Bořka Semráda. Töpfer již v minulosti v horní komoře Parlamentu zasedl v letech 2006 až 2012. Během své herecké kariéry se proslavil mimo jiné rolí strážmistra Arazíma v seriálu Četnické humoresky, který Česká televize vysílala během volební kampaně. Kvůli tomu se stal terčem kritiky obviňující jej ze snahy zneužít svou popularitu v této roli k politickým účelům, neboť seriál byl natáčen právě v Brně, kde herec kandidoval.

Töpfer však tyto výtky odmítá. „V Brně jsem studoval osm let a žil jsem tam. Natáčel jsem tam Četnické humoresky. Lidi mě znají osobně, nejsem jako parašutista, který se snesl do obvodu, kde bych nikdy nebyl a který bych neznal,“ prohlásil hned po prvním kole volby. Když byl nyní Töpfer v rozhovoru pro Mladou frontu DNES opět dotazován na toto téma, odpověděl slovy: „To bych nemohl kandidovat nikdy. Loni běžel Život na zámku, letos Četnické humoresky a příští rok půjde třeba Vyprávěj nebo První republika. A v kinech nasadí Kriegela. Já jsem si Četnické humoresky u České televize opravdu neobjednal. Opakují je proto, že jsou úspěšné, a já se na tom úspěchu podílel jen malým dílem. Herci by takto nemohli kandidovat nikdy. Leda by i lékařům zakázali po dobu kampaně léčit, aby nemohli ovlivňovat svoje pacienty. Z veřejnoprávního rozhlasu mne přitom po dobu kampaně škrtli, přestal jsem uvádět i menšinový pořad Šalom alejchem. Proti tomu neprotestuji. Když se ale ve veřejnoprávní televizi někdy snad v srpnu 2021 rozhodnou, že od ledna nasadí Četnické humoresky? To přece nemůžu nijak ovlivnit. Navíc ve volbách hlasovalo několik tisíc voličů, kvůli tomu přeci nebudou pozastavovat seriál s milionovou sledovaností.“

„Když chcete využít své popularity, tak jí nejdřív nějak musíte dosáhnout,“ vysvětluje Töpfer a poukazuje na skutečnost, že jeho protikandidát zase pro změnu během kampaně jezdil v bílém plášti v sanitce a ošetřoval lidi, což mu také mohlo zvýšit popularitu. „Já mu to ale nevyčítám, já prostě kandidoval jako herec a on jako lékař,“ uzavírá nový brněnský senátor.

V rozhovoru přišla řeč i na Töpferovo filmové ztvárnění postavy Františka Kriegela ve snímku „Muž, který stál v cestě“. Podle jeho slov se jedná o jeho životní roli. Svými názory na tehdejší politickou reprezentaci se nijak netají a usuzuje, že mnoho z československých politiků té doby, včetně prezidenta Ludvíka Svobody a prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, byli agenti Sovětského svazu. Töpfer sice připouští, že toto tvrzení nemá podložené žádnými důkazy, ale vysvětluje svou hypotézu slovy: „Vzhledem k tomu, že Svoboda byl v Rusku a Dubček vyrůstal v Interhelpech, byli to chlapci, kteří zcela pravděpodobně s tehdejší ruskou politikou souviseli. Ve vedení jsme tehdy vždy měli buď ohebné anebo ochotně spolupracující politiky.“ Vůči tehdejším představitelům ČSSR si Töpfer nebere servítky. „Ale já nechci říkat politiky, to byli prostě s*áči, kteří se zaštiťovali údajným dilematem, aby československý lid zachránili před válkou. Že prý zvažovali blaho a bezpečnost obyvatel, a proto podepsali ten potupný protokol? Já myslím, že je to všechno lež,“ kritizuje signatáře Moskevského protokolu. Osobnosti a aktivisté Pražského jara se prý snažili „demokratizovat něco, co se demokratizovat nedalo“.

Posteskl si také nad starostmi okolo rekonstrukce pražského Divadla na Vinohradech, jemuž šéfuje. Vše prý kvůli byrokracii probíhá velmi zdlouhavě a proto si nechal na svůj budoucí náhrobek objednat cedulku s nápisem: „Zde leží Tomáš Töpfer, který se zasloužil o rekonstrukci vinohradského divadla, která stále ještě probíhá.“ Jak ovšem plánuje své pracovní povinnosti v roli divadelního ředitele skloubit s výkonem senátorského mandátu? Prý to nebude problém.

„Šest let jsem už v Senátu seděl a u toho řediteloval Fidlovačku. Mám v Senátu kolegy, kteří jsou hejtmani, starostové, lékaři. Starostové starostují a lékaři mají stále svou praxi. Herec je akorát víc vidět. Jak to zvládnu? Hraji už například jen jednou dvakrát měsíčně. Senátoři i poslanci to takto zvládají a je to dobře. Nemůžete se od světa jen tak odtrhnout. Ve Valdštejnském paláci je to přitom docela prima, mají tam čisté záchody, jídelnu a je kde parkovat. Můžete se tam prostě nastěhovat a trávit čas v milé společnosti. Já ale nechci ztratit kontakt s realitou,“ vysvětluje Töpfer.

A jak se herec, který také vyučuje na DAMU, dívá na vývoj společnosti v kontextu všemožných progresivistických trendů? Právě na divadelní fakultě totiž studenti protestovali proti údajnému nevhodnému chování ze strany vyučujících. „Pracuji s nimi na jejich nejintimnějších zážitcích. Herectví není jen učení textu, pracujete se svým vědomím, podvědomím, duší, emocí. Jestli jim to vyhovuje, či nevyhovuje, nevím,“ vysvětluje svůj přístup ke studentům. Sám Töpfer přiznává, že by se samotnou studentkou nikdy do auta nesedl, což zdůvodňuje tím, že je prý „blbej moula“. „Říká se, že v Americe už musíte mít u zkoušky se studentkou otevřené dveře a ideálně ještě spolusedícího svědka. Doufám, že takhle daleko jsme u nás ještě nedošli,“ uzavírá herec, divadelní ředitel a staronový senátor Tomáš Töpfer.

