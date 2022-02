Svoboda v šoku ze Senátu. Slova o nouzovém stavu

reklama

Vláda tím svým způsobem prý ustupuje tlaku z ulice: „V politickém rozhodování je vždy určitá reakce na názor ulice. To je spolu vždy propojené. Nikdy žádná vláda nemůže běžet proti tomu, co je zásadním přáním voličů,“ zdůraznil vládní poslanec.

Zopakoval, že je třeba vysvětlovat občanům, jak nutné je se naočkovat, až do úplného omrzení. Do toho mu vstoupila moderátorka Světlana Witowská s otázkou: „A proč to neděláte? Proč ministr zdravotnictví zrušil očkovací kampaň?“ zajímala se a chtěla znát další strategii očkování.

„Vláda bude dál vysvětlovat, k čemu je očkování dobré. Teď po tomto senátním výkřiku o to víc. Protože teď je to jediná možná cesta,“ narážel na to, že senátoři odmítli novelu pandemického zákona.

Že Senát zamítne novelu pandemického zákona, jej prý překvapilo: „Vůbec jsem to nečekal. Opravdu mě to překvapilo. Myslel jsem si, že v Senátu bude řada jiných názorů, to byly i u nás ve Sněmovně, proto novela prošla velmi významnými změnami na základě pozměňovacích návrhů. Takže očekával jsem, že problémy budou, ale domníval jsem se, že princip té věci bude pro ně takový, že to finálně schválí," očekával poslanec.

Senát dnes zamítl spornou novelu pandemického zákona, která zejména rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Senátoři poukazovali na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) byl velmi naštvaný, ostře kritizoval vládu i ministra zdravotnictví, protože se mu nelíbil legislativní proces. Upozornil před samotným hlasováním, že je to naposledy, pokud se novelu podaří protlačit Senátem, co senátoři na něco takového přistoupili.

Bylo skutečně nutné novelu pandemického zákona tlačit legislativním procesem v nouzovém stavu v době, kdy vláda rozvolňuje? „Tu věc je nutno chápat jako pojistku a mechanismus, kdy v případě, že rozvolňování nedopadne dobře, budeme mít páky, jak zakročit,“ uvedl.

„Já to vnímal tak, že ta novela je věc, kterou nevyužijeme, že ji máme jen v rezervě v případě, že to bude potřeba. A že ji nevyužijeme, ukazuje právě to, že se začalo rozvolňovat,“ zdůraznil Svoboda.

Vysvětlil, proč ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) před jednáním pléna varoval, že v případě neschválení normy bude muset vláda počátkem března vyhlásit nouzový stav. Argumentoval tím, že je potřeba udržet opatření v domovech seniorů a nemocnicích. „To znamená, že teď se zdá, že budou infikováni staří lidé, pokud nebudou očkovaní. Ty průběhy budou těžké a může docházet k vysokému procentu úmrtí,“ upozornil.

Sněmovna má nyní čas senátní veto vládní většinou poslanců přehlasovat, tak aby vyšla ve Sbírce zákonů do konce února. Stihnou poslanci podle Svobody skutečně projednat novelu pandemického zákona, než skončí její platnost? „Časové lhůty se musejí dodržet. Jak jsem to ale počítal, tak se mi zdá, že to nejde stihnout,“ pokrčil rameny.

Znamená to tedy, že Česko čeká nouzový stav? „V takovém případě by to mohlo znamenat, že bude vyvolán nouzový stav,“ řekl Svoboda s tím, že pokud ministr Válek o nouzový stav požádá, tak pro něj bude hlasovat, pokud bude situace taková, že nemoc ohrožuje skutečně významnou skupinu lidí.

Normu nakonec horní komora zamítla hlasy 32 z 61 přítomných senátorů, proti zamítnutí jich bylo 22. Návrh na schválení neprošel o jediný hlas. Hlasování předcházela více než šestihodinová debata.

