TOPka se pere: Kalousek, Pospíšil a další. Veřejně. Nová silná slova

Opoziční TOP 09 takřka v polovině volebního období mění předsedu strany. Na pozici se hlásí dva kandidáti, Tomáš Czernin a Markéta Pekarová Adamová. Současný předseda Jiří Pospíšil uvedl, že již znovu kandidovat nechce. Ovšem podle bývalého poslance Františka Laudáta za soubojem není ideový rozdíl, ale rvačka o vliv a funkce. I když podle něj oba kandidáti převyšují „současnou politickou lůzu“. Ale hádky přes média prý budou pro TOP 09 cesta do pekel. Za hraběte Czernina se pak postavila vampyroložka Jenny Nowak z Fora24 a opřela se do Pekarové Adamové.

O tom, co stojí za výběrem předsedy, napsal své myšlenky bývalý poslanec TOP 09 František Laudát s řečnickou otázkou: „Už se perou?“

„Zatím se v českých nestojatých politických vodách mluví o horkém podzimu Andreje Babiše a o protivládních a protizemanovských demonstracích v ulicích při výročí 17. listopadu. Oznámením Markéty Pekarové Adamové o kandidatuře na post předsedkyně TOP 09 do podzimních politických otazníků přibude tento další. Pro TOP 09, bohužel, se předvečer souboje Markéty a Tomáše Czernina odehrává přes média, která ambice obou líčí jako souboj stoupenců liberálnější Markéty a konzervativnějšího až klasicky konzervativního Tomáše,“ píše bývalý poslanec.

Laudát se obává, že problém je více lidský než programový. „Stejně, jako jsem to viděl dlouhé roky u sociálních demokratů a kdysi ho zažil i na vlastní kůži v ODS, o pražské TOP 09 ani nemluvě. Nejde ani tak o Markétu Adamovou Pekarovou a Tomáše Czernina, oba svými lidskými profily daleko převyšují současnou politickou lůzu, která tady vládne, či ohrožuje vlastní zemi z opozičních lavic. Jde o lidi, kteří jsou za oběma kandidáty seřazeni,“ míní Laudát.

Současný svět, popř. jeho demokratická část se dle Laudáta nedá a neměla by se řídit pouze nástroji konzervatismu či liberalismu. „Rozumná pragmatická politická nabídka by měla být syntézou obou přístupů a jejich nástrojů. Konzervativní vzdělávání by přinášelo v dramaticky měnícím se světě ztrnulost a úpadek (naše školství je toho dokladem), ignorování a popírání vlastenectví, redefinování rodiny... Naopak frustraci velké části společnosti, její rozpolcenost a jistou bezcílnost lidí žijících na určitém území, či dokonce inklinaci k extrémním stranám,“ říká.

A na závěr dodává: „Všechny rozvraty, které jsem zažil v přímém přenosu v politických stranách, jen vzdáleně měly nádech ideového střetu. V 95 % šlo o lidskou rvačku o posty, vliv, moc, osobní animozity, averze, přepokládané, nebo reálné kšeftíky apod. Ať už sněm TOP 09 dopadne jakkoli, problém s velkou pravděpodobností nezmizí. TOP 09 sice nemá svého Foldynu a ODS odešlého Klause mladšího, ale potlačit negativní lidské počínání je úkol pro velmi silnou osobnost, která umí hodně rázně praštit do stolu a má pro tuto ránu dostatek autority a podpory. Co je však jisté v nominačním období TOP 09 před podzimním sněmem je, že mediální přestřelky ať už kandidátů na vedení strany, nebo jejich stoupenců, je cestou do pekel.“

Další uchazeč o post předsedy strany Tomáš Czernin na Pekarovou Adamovou zareagoval na Facebooku: „Kandidatura Markéty Pekarové Adamové na předsedkyni TOP 09 je s ohledem na skutečnost, jak ji ještě před dvěma měsíci kategoricky odmítala, trochu překvapením. Je ale dobře, že se situace před volebním sněmem stala velmi přehlednou. Kolegyně Pekarová Adamová chce ve straně udržet dosavadní kurz současného bezčasí, zatímco já nabízím změnu. Jsem přesvědčený, že si delegáti vyberou správně a hlavně věřím tomu, že nás tento sněm nerozdělí. Věřím, že spolu budeme úzce spolupracovat.“

Matěj Hollan z Žít Brno mu ovšem vyčetl, že je „Kalouskův kůň“: „Vy se tváříte, že nejste Kalouskův kůň, a první věty od něj pro jistotu úplně opíšete? Zajmavej start souboje...“

Pro srovnání, zde jsou slova bývalého předsedy TOP 09: „Markéta Pekarová Adamová oznámila svoji kandidaturu na předsedkyni TOP 09. Vzhledem k tomu, že ještě před prázdninami kandidaturu kategoricky vylučovala s tím, že chce ‚být po boku Jiřího Pospíšila jeho 1. místopředsedkyní‘, vyvolává tato náhlá změna rozhodnutí poněkud rozpaky. Za nejdůležitější však pokládám, aby Tomáš Czernin i Markéta Pekarová Adamová navázali na sněmu úzkou spolupráci se společným cílem zvýšit voličskou atraktivitu strany a její čitelnost.“

S Hollanem však nesouhlasila Jenny Nowak, vlastním jménem Jana Moravcová, komentátorka Fora24 a autorka historické fikce o upírech. Napsala: „Co to je, prosím, za blbost s těmi koni? Pospíšil se netají tím, že podporuje Markétu a přál by si v čele ji (a je to v pořádku, proč ne), stejně jako Kalousek nahlas říká, že za lepšího pokládá Czernina. Máme tedy spustit řev, že Markéta je ‚kůň‘ Pospíšilův? Vždyť by to bylo na hlavu...“

Z jejích dalších statusů je patrné, na které straně stojí: „Všiml si někdo, že od chvíle, kdy Tomáš Czernin vyhlásil kandidaturu, stoupla nám v průzkumech procenta?“

„Já tomu, prosím, nerozumím. Když Markéta byla až doteď u toho a po žádné změně nevolala, tak teď jako má být tou změnou? Jak se to stalo? Tomu mám věřit?“ opřela se do současné místopředsedkyně.

Fotogalerie: - Jedu s TOP 09

autor: kas