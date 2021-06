Tady máte důkaz, Romové. „Český Floyd“: Profesionál už se na to prostě nemohl dívat

Může záklek na krk někoho udusit? Tuto otázku se rozhodl zodpovědět reportér ČT Richard Samko pro všechny Romy. A zákrok si zažil na vlastní kůži. V jeho přání mu vyhověl elitní policejní instruktor Pavel Černý. A i když do smíchu reportérovi nebylo, dýchat mohl. Černý ukázal, že udusit člověka kolenem tímto způsobem není možné a vysekl Samkovi poklonu. Ale opřel se do těch, kdo chtějí policii svázat ruce.

V případě Stanislava Tomáše je některými organizacemi a osobnostmi kritizován zákrok policie, konkrétně zakleknutí, které bylo při zásahu dle videa použito. Dle stanoviska policie pitva vyloučila, že by úmrtí narkomana nastalo v souvislosti s policejním zásahem, některé, například Tomáše Tožičku, však ani to nepřesvědčilo a žádají nezávislé prošetření, zřejmě od mezinárodních organizací.

„Kdybyste chtěl někoho skutečně úmyslně dusit, musel byste se mu dostat na krkavici, která je tady zespoda,“ ukázal Samkovi na krk a ukázal, že druhá krkavice (krční tepna) se nedostává na zem. A na první nevzniká kolenem při zákroku přímý tlak. „Teď vidíte, že tuto krkavici máte krytou a tu druhou v té výduti. Tam je úplně volno,“ ukazoval na Samkovi policejní praxi. A dodal: „Ať sebevětší tlak udělám, tak je tam neustále volno.“

Vysvětlil, že se k tepnám kolenem nemůže dostat, i kdyby chtěl. „Můžu vám možná něco udělat se zátylkem, v extrémním případě, kdybysme se hodně tahali, rvali, tak někde s páteří, s obratli. Ale nemůžu vás v současné době dusit,“ ukázal názorně. I když na reportéra přenesl tolik váhy, co jen mohl, tak Samko stále mohl dýchat. „Pravda je, že jsem měl otevřenou pusu a dýchal jsem. Tady mě to tlačilo na lícní kosti a na šíji,“ uvedl Richard Samko. A instruktor vysvětlil, že hlava se fixuje, protože hlava ovládá tělo.

Jak zákrok působí, kontroloval Samko s Černým i pulzním oximetrem na prstu, který měří nasycenost krve kyslíkem. Hodnoty, které jsou nebezpečné, jsou dle Černého 85 a níže. Ovšem když Černý Samka zaklekl, saturace kyslíkem se u reportéra nezměnila.

Pokud by někdo tvrdil, že při divokém zákroku se mu stalo něco s páteří nebo s obratli, tak tomu je elitní instruktor ochoten věřit, že je to možné. „Podtrženo, vykřičník. Nemohou ho udusit. To prostě nejde. Pokud je to zdravý člověk, nemohou udusit člověka takovýmto způsobem. A i kdyby nebyl zdravý, neblokují mu dýchací cesty, jak jsme si ukázali. Takto člověk zabít nejde,“ zopakoval.

„Víte, dnešní doba, si myslím, že je trošku podivná. Já si myslím jedno, policie musí zákrok provést, někdo si ho vynutí. A ten člověk, ať je bílý, černý, modrofialový, jakýkoliv, buď je to přestupce nebo pachatel, musím proti němu zákrok provést,“ dodal ještě Černý a zmínil, že omezení je akorát u dětí a těhotných žen.

Nabádal, aby lidé poslouchali výzvy policie, protože pak si ušetří nepříjemné chvíle, jaké Samko zažil. A pokud by policista selhal, tak si má dotyčný stěžovat a policista má být vyšetřován a v případě, že tomu tak skutečně bylo, i postižen, uvádí Pavel Černý. „Ale jsou to lidé, kteří nám slouží, které my si platíme, a platíme si je právě proto, aby nás chránili a zákon nějakým způsobem udržovali a vynucovali,“ zakončil.

Na sociálních sítích Černý uvedl, že Samko o tuto demonstraci použití zákroku požádal právě pro server Romea.cz. Za to, že se reportér rozhodl zákrok zažít na vlastní kůži, má Černého respekt. „Je to opravdový frajer a velký profesionál,“ složil mu poklonu a uvedl, že Samko mu řekl, že chce zákrok zažít sám na sobě, aby mohl Romům říci skutečnou pravdu, což oceňuje.

Černý teplickou kauzu také komentoval na Facebooku. Má podezření: „Někteří zjevně totiž usilují o to, aby nedávná, jistě velmi smutná událost, která se stala v Teplicích, byla účelně ideologicky zneužita. A to jak ke společenským a politickým změnám dle svého gusta v naší společnosti, tak pro určitou paralyzaci policejních a bezpečnostních složek. Přesně tak, jak to nyní stále více vidíme v USA.“

Policie by dle Černého měla existovat v každém státě a udržovat v něm bezpečnost. „Prostě udržuje pořádek, chytá lumpy, vyšetřuje trestné činy. Vlastně udržuje určitý řád, společnost chrání před těmi špatnými a vynucuje dané zákony,“ říká policejní instruktor a konstatuje, že tato práce policii na popularitě nepřidá.

„Bodejť, když nás odněkud (a nám se zdá kolikrát že zbytečně) vykazují, nepouští, buzerují nás za lékárničku při silniční kontrole, atd. Prostě, z podstaty věci jde o restriktivní orgán, co nás svým způsobem vždy nějak omezuje a běžný občan obvykle po setkání s policistou nebude mít pocity sympatií a vděku, jako po setkání s hasičem či záchranářem/zdravotníkem,“ uvědomuje si Černý, jak policie působí na občany.

Ale dodává, že policisté také jdou do nebezpečných situací, ze kterých naopak lidé utíkají, a riskují tak své životy. „Tedy, platí cenu vůbec nejvyšší a ze své služby se už občas některý z nich nevrátí ke své ženě a dětem. Přesně jak jim káže jejich přísaha, kterou při nástupu složili, s dovětkem ‚položí i život...‘,“ připomíná elitní instruktor.

Dodává, že i u policistů jsou lidé dobří i horší. „Tak i tady narazíte s prominutím na vola, stejně jako na neuvěřitelně úžasného chlápka,“ konstatuje instruktor. A vzhledem ke své mezinárodní zkušenosti shledává, že v porovnání se zahraničím má Česko policisty velmi dobré.

Varuje před tím, aby se při zákroku koukalo na barvu pleti, protože to dle Černého povede k tomu, že některé menšiny budou de facto beztrestné. „Kam to totiž vše též vede? Nejen nakonec k hořícím ulicím, vypáleným domům a autům, vyrabovaným obchodům, ale i k onomu úmyslnému paralyzování bezpečnostních a policejních složek, které pak jen raději takovému dění bezmocně přihlíží či na místo a do postižených čtvrtí a rozličných no-go zón raději ani nejedou,“ maluje temnou budoucnost.

„Nebo pod tlakem několika uřvaných aktivistů a tlakem neolevicových médií poručí politici policejním sborům se stáhnout z celých částí měst a nechat tamní občany napospas bezvládí a nekontrolovatelnému násilí,“ dokresluje obrázek a ptá se, komu něco takového může posloužit.

Podle Černého byla jen otázka času, kdy tento trend přijde i do Česka. „V Berlíně, nyní ovládaném neomarxistickými politiky, již kupříkladu policista musí na požádání (v rámci jakési presumpce viny) prokazovat, že jeho služební úkon či zákrok ‚nebyl rasistický‘. To se pak špatně bojuje proti závažné trestné činnosti, z největší části tam páchané právě minoritami,“ připomíná.

A obrací se na Piráty, u kterých už jejich místostarosta Karel Karika začal se šířením hesla „Na romských životech záleží“. „Člověk na to prostě zírá. Sakra, na jiných životech snad nezáleží? Vždyť proboha, právě toto prohlášení je vlastně tak rasistickým. Prostě naplno prohlašme: NA VŠECH ŽIVOTECH ZÁLEŽÍ! Pokud toto třeba už nevnímají v hysterické atmosféře za oceánem, postavme se tomuto nejen naprosto rasistickému, ale i pro bezpečnost naší země nebezpečnému trendu i my. Prostě, ať policista zakročí stejně, tedy zákonně, přiměřeně, úměrně situaci, ale s potřebnou razancí - a to ať je ten pachatel trestné činnosti proti němu bílý, černý anebo třeba modrofialový, ne? A jestli policisté snad selžou, pochybí nebo nějak překročí své pravomoce, ať jsou vyšetřováni, stíháni a třeba i potrestáni...“ vyzývá Pavel Černý.

Fotka z profilu ústeckého místostarosty Karla Kariky

Podle něho je to jen na občanech České republiky, zda dopustí, že policie přestane kvůli znechucení kriminalitu řešit nebo dojde k masivnímu opuštění policejních řad. „To je vlastně nejen cesta do doslovných pekel, ale i vlastně tím největším rasismem, který může být. Prostě, chraňme ty, co nás ve své službě chrání. A buďme jim do budoucna oporou... Věřte, že to děláte ne pro ně, ale především pro sebe a své blízké...“ apeluje Pavel Černý na občany.

