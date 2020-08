Tak aby bylo jasno! Xaver se ostře ohradil. Proti křiku za foto

reklama

Tento víkend se na zámku v Příčovech odehrálo Vlastenecké setkání s mnoha, někdy i kontroverzními řečníky a návštěvníky. Záštitu setkání poskytl prezident Miloš Zeman. Jedním z těch, kdo se rozhodl o setkání informovat, byl i člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý. Své dojmy pak shrnul na cestě domů. Uvedl, že setkání, které někteří popisují jako „chvilkové setkání s peklem", chtěl vidět na vlastní oči, zvlášť, když slyšel legendy o tom, jak je na setkání možné potkat nacisty, fašisty, komunisty, rasisty i jiné -isty. „Zajímavý to je, vyslechl jsem asi hodinu a půl debaty. Zaprvé, všichni ti lidé v publiku, kteří si přišli pro fotku nebo jenom pozdravit, tak mi přišli zcela normální a chovali se ke mně velmi mile. To je základ," zhodnotil chování účastníků. Doplnil, že slyšel projevy Petra Žantovského a Benjamina Kurase a s něčím souhlasí a s něčím ne. Pak se vytvořily diskuzní hloučky. „Velmi v klidu, pokojně se tam diskutovalo, tu o České televizi, protože se mě tam na to ptali," dodal radní.

„Nikdo tam nikoho nepopravoval, nikdo po nikom nepořvával a co jsem slyšel já, ani nikdo nikoho z ničeho neobviňoval,“ komentoval Xaver povahu diskuze na zámku. Akorát ho zarazilo, že tam byli lidé, kteří se ptali: „A vy se nebojíte sem jet? Přišla tam taková mladá dáma a říkala, vy jste blázen, vy se tady s každým vyfotíte, s každým, kdo chce. Mě to přijde, že už jsme tím takoví posedlí.“ Xaver zadoufal, že žije v zemi, kde ho za to, že se na setkání lidí s jinými názory jel podívat, neodsoudí.

Sám se pak těchto lidí tázal, čeho se bojí. „Samozřejmě v mnoha případech nevíte, s kým se fotíte, ale vždyť to nic neznamená, ne? Když se ke mně někdo...“

Prohlásil, že vzhledem k tomu, že většinu lidí na akci už zná a ví, co asi řeknou, tak se nejedná o akci, na kterou by jezdil pravidelně. „Ale čekal jsem, že konečně zažiju nějaké spiklenectví. Že konečně vstoupíme do toho undergroundu. A pořád nic,“ byl naoko zklamaný moderátor. Ale ocenil, že takováto diskuzní akce existuje, i když ho prý některé věci zatahaly za uši. Dodal, že se jedná o lepší prostor pro výměnu názorů než jsou demonstrace, protože na ty se lidi podle něho chodí hlavně „vyřvat“. A účastníci dle jeho pozorování k sobě byli uctiví.

Ovšem naděje, že za fotografie ho nikdo neodsoudí, byla planá. Upoutala zejména ta, na které je Xaver Veselý spolu s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem. Za tuto fotografii se do Xavera pustil kupříkladu komentátor Petr Bittner z Deníku Referendum: „Členové Rady ČT ze zákona nesmí působit ve prospěch politického hnutí vůbec, natož hnutí, ve prospěch kterého by neměl ze zákona působit nikdo.“ Dodal: „Pokud pan Xaver přizná, že to bylo rande, omluvím se mu.“

Kromě Bittnera Xavera kritizoval také Tomáš Klvaňa, přednášející na New York University v Praze. Ten se tázal: „Jak může Xaver politicky přežít tohle? Co bude následovat? Výšlap do Orlího hnízda na Berghof?“

ani Forum24, kde se do Xavera pustila Johana Hovorková. O ní Xaver prohlásil, že pokud ji rodiče uvidí, že přednáší jejich dětem, tak ji mají hnát „svinským krokem". Hovorková o Xaverovi prohlásila, že se „samozřejmě neštítí". „Bez potíží veřejně uráží ženy a nabádá k násilí (zmíněný incident se „svinským krokem" – pozn. red.), jeho přístup k rozhovorům s politiky nemá vůbec nic společného s novinařinou, což vidíme například ve chvíli, kdy s prezidentem Zemanem umí mluvit leda tak o tom, jestli jí koprovku," útočila na osobu radního.

A pak se obrátila na ty, kdo Xavera zvolili či ho podporují: „Jenže Tomáš Vandas je nebezpečný rasista, a pokud Veselému i tohle projde, je jasné, že těm poslancům, kteří ho členem Rady ČT zvolili, vůbec nejde o kvalitu či pověst veřejnoprávního média, nýbrž jen o to, obsadit tuto instituci oddanými přikyvovači. Tak snad se alespoň za Veselého pomodlí jeho spoluradní, údajně konzervativní katolička Hana Lipovská. Jestli rasismus pana Vandase podle ní odpovídá její víře, to ovšem těžko odhadovat.“ Mínila hlavně poslankyni ANO Kořanovou, která chtěla z Rady ČT odvolat Zdeňka Šarapatku za facebookový příspěvek, který byl vykládán jako přání, že místo šéfa Senátu Jaroslava Kubery měl zemřít prezident Miloš Zeman. Šarapatka je pravidelným přispivatelem Fora24.

Fotogalerie: - Vlastenci v Příčovech

Ozval se i poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Členům Rady ČT zákon ukládá, že nesmí působit ve prospěch nějakého politického hnutí. Tak co hledá Xaver Veselý na dnešním srazu nácků v středočeském Příčově a ještě se fotí s Vandasem, šéfem extremistické Dělnické strany?“

Právě pod Dolejšovým příspěvkem se rozpoutala čilá diskuze, do které se zapojil kupříkladu poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který řekl, že na setkání byl a žádné „nácky“ neviděl. A ptal se, jestli Dolejš může ze zkušenosti říct opak. Dolejš ovšem mínil, že Foldyna je představitel „xenofobního extrému SPD“ a „jakákoliv rozumná komunikace je předem vyloučena“.

Foldyna se ovšem nevzdával a žádal po poslanci buď konkrétní příklad, nebo omluvu. „Extrém SPD zřejmě drží, že drzost je lepší než poplužní dvůr. Vážení obchodníci se strachem, jděte šířit tu svou nenávist k tzv. nepřizpůsobivým a vůbec jiným lidem jinam. Tady ne,“ vzkazoval Dolejš. Z toho Foldyna usoudil, že Dolejš příklad nemá a opět očekával omluvu. „To se načekáte, trpíte snad ztrátou soudnosti... Tenhle nahnědlý hnus je vaše ostuda. Jděte si radši hejtovat jinam,“ odkazoval komunistický poslanec a hádka pak ještě pokračovala.

A omluvu od Jiřího Dolejše požadoval i sám Luboš Xaver Veselý. „Pane Dolejši, prosím, ve prospěch jakého politického hnutí působím? Zkuste být konkrétní, prosím. Co hledám na srazu nácků? Co to je? Co si to vůbec dovolujete?“ ptal se poslance.

„Šel jsem se podívat na akci, o které jsem už roky slyšel a chtěl jsem natočit reportáž na Youtube a to jsem také udělal a hned po akci uveřejnil. Jinak, kdokoli mě požadá o fotografii - vyhovím. Už třeba proto, že i pan Vandas možná platí koncesionářské poplatky a má právo se třeba na něco zeptat,“ vysvětlil Dolejšovi důvod návštěvy.

A dodal: „Aby bylo jasno, já jsem ho o fotografii nežádal. Očekávám omluvu, ale toho se od soudruha - kádrováka nedočkám...“

„Vandas je nácek jak poleno. To si klidně dovolím. A jestli vám tenhle extrém nevadí, tak to vypovída leda o vás. A o tom, jak zvráceně lze brát vyváženost. Za tohle chtít omluvu je nebetyčná drzost,“ vzkazoval komunistický poslanec Dolejš. Že se neomluví pak ještě potvrdil na Twitteru.

Xaver Veselý měl tu drzost zadat po mne omluvu, ze jsem kritizoval, že svou účastí podporil sraz nacku a ještě se tam vyfotil s Vandasem. To jeho jemnocit jako clena medialni rady zřejmě neurazi. Tudle, ať zpytuje sve "vyvazene" svědomí on. pic.twitter.com/P1f75uSOid — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) August 16, 2020

Vzhledem k tomu, jaký byl o fotku zájem, se radní ČT rozhodl udělat veřejné prohlášení, ve kterém zopakoval své argumenty z diskuze s Dolejšem. „Přátelé! Aby bylo JASNO! K fotce s Vandasem: Jel jsem se podívat (ze zvědavosti) na akci Setkání vlastenců. Měl jsem od začátku plán, udělat o tom krátké podívání z auta na YouTube. To se také stalo - zde je link na video. Uveřejnil jsem to ještě cestou domů.

Na akci samotné jsem se pouze díval a ani jsem nečekal, že si cca 30, možná 40 lidí přijde požádat o společnou fotografii. Také pan Vandas se mi představil a slušně požádal o fotku. Věděl jsem dobře, kdo to je. Přišlo mi neslušné fotku odmítnout. Zachoval bych se stejně i v budoucnu. S panem Vandasem jsem nikdy nemluvil, nikdy nebyl hostem žádného mého pořadu, to myslím mnohé vysvětluje.

A argument radní ČT? Je velmi pravděpodobné, že i pan Vandas platí koncesionářské poplatky... a říkám to často - snažím se mluvit s každým...“

Psali jsme: Příčovy: Co ten tam dělal? Úředník a politik na Vlasteneckém setkání vzbudil rozruch Lukašenko za mříže! Náš Senát podnikl akci, hřměl Václav Láska Loď se potápí. Můj táta sem došel se Svobodou. Tohle všechno jsme se dozvěděli na Vlasteneckém setkání v Příčovech Hrozí nám oprátka z dluhů. Zahraniční predátoři řádí. Josef Skála o tom, kdo okrádá Česko

