Tak jak, chlapi? Babiš a Hamáček se přou o koronavirus! Přispěl i Roman Šmucler

Hamáček ve vyjádření pro iDNES.cz vysvětloval, proč myslí na vyhlášení nouzového stavu. „Jde o to, aby bylo zajištěno přednostní zásobování ochrannými pomůckami a zabránilo se spekulacím s nimi, aby byla možnost regulovat akce s vysokou koncentrací osob, a povinná registrace lidí vracejících se z rizikových oblasti,“ sdělil Hamáček.

Stomatolog Roman Šmucler na sociální síti Facebook Hamáčkovi sdělil, že zdravotníkům mohl stát pomoct už dávno.

„Nic nebránilo státu dávno regulovat výdej ochranných pomůcek. Teď už nejsou...Třeba zubní lékaři jdou ‚do boje‘ naprosto nechráněni. Spousta je jich starších a můžeme o ně přijít na několik týdnů. Jsem dalek panikařit. Myslím, že to zvládneme, ale je potřeba dělat logické kroky. Zejména, když se nechalo několik desítek tisíc lidí vycestovat do Itálie, už když tam byla infekce, a asi nikdo neví, kdo tam vlastně byl, a kde běhá. Tím jsme si to zkomplikovali, ale pořád se to dá podchytit a izolovat ohniska. Nejde jenom o medicínu. Kdyby to propuklo naplno, zmizí ekonomický růst a státní rozpočet bude mít dost problém,“ varoval Šmucler.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) oznámil, že vláda připravila několik opatření. Rozhodla například o tom, že nadcházející biatlonové závody na Vysočině proběhnou bez diváků. Všem občanům bylo důrazně doporučeno, aby nenavštěvovali domovy pro seniory a jiná podobná zařízení, aby byli v maximální možné míře chráněni naši starší spoluobčané.

Ve vyjádření pro Rádio Impuls však nápad s vyhlášením nouzového stavu odmítl.

„Já jsem překvapenej, protože my jsme se jasně domluvili na Bezpečnostní radě státu, že v této chvíli to není potřeba. Skutečně to žádná země v Evropě zatím neudělala,“ sdělil Babiš Rádiu Impuls s tím, že při třech nemocných není nic takového nutné. „A hlavně jsme si řekli, že to budeme řešit ve středu, takže nevím, proč pan Hamáček postupuje i v rozporu s usnesením Bezpečnostní rady státu. Není ani důvod pro takováto opatření v tuto chvíli. My jsme udělali maximum, když jsme zastavili lety z těch oblastí z Itálie, z Jižní Koreje a všechno to se děje na doporučení ministerstva zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. My jsme doporučovali omezení návštěv v domech seniorů, v LDN, doporučujeme omezit cestování do oblastí s nákazou,“ vypočítával opatření Babiš.

Vyhlášení nouzového stavu by podle premiéra dopadlo i na naši ekonomiku a v tuto chvíli k tomu není důvod. Stačí, že byly omezeny lety z oblastí v Itálii nebo z Jižní Koreje, což např. Němci neudělali, a to v tuhle chvíli podle premiéra stačí.

Pokud jde o provoz na školách nebo jiných místech, kde se schází větší množství lidí, podle Babiše je na zvážení institucí, co udělají, když využijí selský rozum.

