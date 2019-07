Takhle nelítá ani Babiš. Získali jsme ceny letenek, které si nechává proplácet šéf Národního divadla. VIP salónek, žádné čekání, menu pro gurmány, superluxus

Když se v roce 2015 vydal tehdejší ministr financí Andrej Babiš na služební cestu do USA, pochlubil se, že letenky hradí sám. Nebyl jediný. Úspory v resortu, které se dají zajistit nižší kategorií letenek, často zvýrazňují i ministři socdem Petříček nebo Maláčová. Prý je to přirozené a normální, uvedli opakovaně na sociální síti Twitter. Jenomže podobné praktiky se netýkají ředitele Národního divadla, které má hlídat a dozorovat resort kultury v čele s Antonínem Staňkem. Šéf ND Jan Burian totiž velkorysost státního rozpočtu využívá po všech směrech.

Šlo nám především o platy a také o to, jaké částky byly jednotlivým umělcům od roku 2016 vyplaceny. A to například ředitelce Opery Národního divadla a Státní opery, hudebnímu řediteli Opery Národního divadla Jaroslavu Kyzlinkovi, hudebnímu řediteli Státní opery Andreasovi Sebastianovi Weiserovi či norskému uměleckému řediteli Opery Peru Boye Hansenovi. Dále jsme chtěli vědět, jaké sumy vydělává umělecký ředitel Činohry Daniel Špinar, tiskový mluvčí ND Tomáš Staněk nebo zástupce umělců, elitní host Opery Vladimír Chmelo.

Jediný, kdo byl ochoten uveřejnit výši svého příjmu, byl slovenský barytonista Vladimír Chmelo. Absolvent brněnské JAMU a držitel Ceny Thálie, který je známý také v zahraničí, získal v letech 2016, 2017, 2018 a ke květnu 2019 něco přes milion korun. Průměrně tedy 26 tisíc měsíčně.

Pro porovnání: prodavačka, která v LIDLu vydrží aspoň tři roky, si přijde na 31 tisíc měsíčně.

Národní divadlo je přitom zřizováno resortem kultury a ročně stojí několik set milionů. Rozpočet Národního divadla (ND) totiž tvoří z největší části státní dotace, která v roce 2016 činila přes 710 milionů korun. V roce 2017 to už bylo 742 milionů a pro rok 2018 mělo schváleno 806 milionů korun včetně navýšení platů. To jsou sumy, ze kterých se zbylým divadlům v České republice tají dech.

Po vydání uvedeného materiálu nám přišla celá řada dalších poznatků, které se vnitřních poměrů v takzvaném kulturním svatostánku odehrávají. Ve většině podkladů, jež máme k dispozici, figuruje rovněž ředitel divadla, moskevský rodák a bývalý člen KSČ Jan Burian.

Jako první ParlamentníListy.cz nabízí přehled některých z jeho zahraničních cest.

Nejzajímavější jsou samozřejmě ceny letenek, které za Buriana Národní divadlo s největší pravděpodobností uhradilo. Spojení "s největší pravděpodobností" uvádíme záměrně, jelikož ani po opakovaných urgencích se v uplynulých dnech nebyl schopen jediný PR zaměstnanec ND ozvat a na dotazy naší redakce reagovat, natož je vysvětlit.

ParlamentníListy.cz ovšem disponují dokumenty, které letos podepsal ministr kultury Staněk a veškerá námi zveřejněná data a částky souhlasí.

S otázkami jsme se nejprve obrátili na tiskového mluvčího Národní divadla Tomáše Staňka a také na tiskové oddělení Ministerstva kultury, které je zřizovatelem. Zajímalo nás, zda námi zmíněné zahraniční cesty s cenami opravdu souhlasí. Z jakého důvodu jsou panu Burianovi propláceny takto nadstandardní způsoby dopravy a kdo náklady na jeho přepravu schvaluje. Také jsme chtěli vědět přesnou sumu, včetně ubytování, stravného a dalších nákladů, na kterou vyšla například květnová cesta do USA, v listopadu do Británie a v dubnu do Španělska. Posledním dotazem jsme chtěli zjistit, zda Národní divadlo platí standardně i ostatním vedoucím pracovníkům letenky v první, případně business třídě.

„Vzhledem k tomu, že dotazy se týkají ředitele ND, obraťte se, prosím, přímo na Národní divadlo,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Petra Hrušová z tiskového oddělení resortu kultury. To ovšem mlčí.

Takže konkrétně.

(byznys klub British Airways)

Ačkoli máme k dispozici desítky letů a cen letenek, jichž se Jan Burian účastnil, pro představu čtenářů vybíráme tři destinace: Londýn, Madrid a Moskvu. V Rusku byl Burian minulý rok dvakrát, ve Velké Británii také. Madrid navštívil jednou. Ceny těchto letenek vyšly na zhruba 150 tisíc korun. Ta částka je poměrně vysoká. ParlamentníListy.cz proto v pondělí 8. července učinily teoretický nákup, abychom viděli, jak Národní divadlo hospodaří. Chtěli jsme koupit obdobné tři lety vždy okolo 15. července, tedy jsme plánovali odlet de facto na poslední chvíli. Vybrali jsme si obyčejnou třídu bez jakýchkoli nadstandardních bonusů. Upozorněme, že cena letenek roste nejen tím, že je sezóna, ale také dobou nákupu. Čím blíže k odletu se nakupuje, tím vyšší cena obvykle je.

Nejprve Velká Británie: Vzhledem k tomu, že nevíme, kam přesně ředitel Burian letěl, hledali jsme letenky do Londýna. Letecká společnost British Airways nám nabídla zpáteční letenku za 10.712 korun. Pokud bychom chtěli využít členství v jejich byznys klubu (velká sedadla, žádné čekání, luxusní menu), vyšly by letenky na 24.466 korun. Jan Burian měl ovšem ještě vyšší cenu: v listopadu totiž zaplatil 39.875 korun a 80 halířů navrch, při první návštěvě byl trochu skromnější a letěl za 20.910 korun a 86 haléřů.

A do třetice. Cesta do Moskvy by nás opět s ČSA stála rovných 6.700 korun. Byznys třídou pak 20.849 korun. A kolik platilo ND za výlet Jana Buriana? V dubnu minulého roku letěl za 32.241 korun a v říjnu za 19.816 korun. Pro vysvětlení: byznys třída ČSA je podle dopravce „náš nejhodnotnější balíček zahrnující komplexní služby a prémiové cestování včetně plné flexibility."

Pakliže by někdo cestoval za oceán nebo do Austrálie, dá se do jisté míry pochopit, že si dotyčný úředník nebo vysoký státní manažer nechá zaplatit za byznys třídu. Proto je důležité porovnat i délky letů do vybraných třech destinací. Let do Londýna trvá dvě hodiny, let do Madridu tři hodiny a let do Moskvy zhruba 2,5 hodiny.

Kontaktovat autory lze na emailu B.Richterova@ParlamentniListy.cz nebo T.Novy@ParlamentniListy.cz

autor: B. Richterová a T. A. Nový