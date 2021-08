Támhle kauza za půl miliardy a lidem zvedají daně? To nejde! Šlachta v roli kapitána

Volby jsou za dveřmi a nové hnutí Roberta Šlachty Přísaha vyrazilo s občany na plavbu Vltavou. Debatoval na ní nejen šéf nového hnutí, ale také jeho kandidáti do Sněmovny včetně středočeského lídra Tomáše Sochra. Šlachta hned v úvodu debaty uvedl, že všichni přišli do politiky si vydělat, ale on přišel dávat. Došlo také na téma financování předvolební kampaně, ale stranou nezůstala i osoba Andreje Babiše. Na palubě vysvětlil svůj postoj k premiérovi a nejen to.

reklama

Výlet lodí na Slapech se odehrál ve středu v podvečer, mezi šestou a osmou hodinou a vyplouvalo se od penzionu U Fary ve Staré Živohošti. „Na programu je plavba po Vltavě a debata na palubě s Robertem Šlachtou a kandidáty Přísahy,“ zní z webu Přísahy, která všechny spoluobčany vyzývá k účasti a slibuje skvělou zábavu. „Přidejte se k nám a užijte si skvělý letní den s Přísahou. Účast nemusíte hlásit, stačí, když dorazíte. Těšíme se na vás!“ dodávají organizátoři akce. Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5183 lidí

Na palubu dorazil Robert Šlachta za výrazného potlesku a aplausu všech zúčastněných. Nicméně s jistým zpožděním to vyvolalo hned v úvodu vtípky o tom, jestli se neztratil. Šlachta po svém příchodu všechny pozdravil a rozjela se vášnivá debata s účastníky. Vlna smíchu se vzedmula například v momentě, kdy zmínil, že v zítřejší debatě na CNN Prima NEWS s ním do debaty za ČSSD místo Matěje Stropnického (ČSSD) půjde ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ve své řeči zdůraznil a mluvil také o tom, že všichni přišli do politiky si vydělat, on ale podle svých slov přišel dávat. Popsal to tak, že s lídrem Středočeského kraje, elitním policistou Tomášem Sochrem, si každý půjčí milion korun s tím, že dalších 200 tisíc pak pramení z prodeje knížky. Zavtipkoval, že tohle jim na dlouho nevydrželo. „No a tohle nám stačilo na měsíc a půl,“ řekl úsměvně a popisoval další výdaje, které by se i měly díky kolegům z Přísahy dostat do výše 15 milionů korun. Uvedl tak, že pokud se mu podaří úspěšná kampaň s 15 miliony korun, vstoupí patrně do dějin. Mnoho expertů ho totiž varovalo, že na úspěšnou kampaň bude potřebovat rozpočet ve výši 60 až 90 milionů korun.

Loď, na které se Robert Šlachta dnes plavil

Podle dosavadních průzkumů by Šlachtovo hnutí Přísaha získalo 6,5 procenta hlasů a předstihlo by komunisty i ČSSD. Politik, bývalý policista a celník založil nové hnutí s cílem spravedlivého Česka, jehož hlavním tématem je boj proti korupci. Spravedlnost chtějí ve všech oblastech. Od justice, školství, zdravotnictví až po infrastrukturu.

Šlachta s účastníky plavby mluvil o spoustě věcí, doplňoval ho první místopředseda Tomáš Sochr, lídr Středočeského kraje. Uvedli, že naštvali mnoho lidí, zejména advokáty. Sochr ale v tomto kontextu vyprávěl příběh, že si to za ním přijel vyříkat advokát z Brna, a když mu Sochr představil svoje příběhy a argumenty, tak to pochopil.

Mluvil také o tématu, se kterým přišel, a to nonstop školek pro děti zdravotníků, které vyvolaly výraznou kritickou mediální odezvu. „Takže to prezentovali, že Šlachta je idiot, že by zavíral děti do školek, zavřete Šlachtu do blázince,“ tímto to komentoval a dále vysvětlil, že podstatou toho byl fakt, že v nouzovém stavu by se měl prostřednictvím školek kdo postarat o děti, aby rodiče zdravotníci mohli jít do práce. Uvedl v tomto kontextu příběh, kdy mu nějaká paní vyprávěla, že v nemocnici se o ni musel starat hasič, protože sestry byly doma s dětmi. Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6437 lidí

Došlo také na organizační věci. Oznámil totiž, že 25. 8. budou mít oficiální zahájení kampaně, kde budou účastni i odborní programoví poradci. Do té doby to podle jeho slov berou lehce, ale od té doby to prý budou „tlačit“.

Stranou nezůstalo ani téma postavy Andreje Babiše. Lidé se ho prý neustále ptají, co má s Babišem, nebo proč se proti němu nepostaví. K tomu řekl, že nebudou na Babiše naskakovat, a zdůvodnil to dvěma rovinami. Za prvé připomenul jeden příběh lidí z vesnice, kteří často uvádějí: „My na toho Babiše nenadáváme, my ho máme rádi, ale už je starý, vy jste mladý sportovec. Vy to budete dělat lépe, to, co on dělá,“ parafrázoval občany na palubě Šlachta. A i druhý důvod vzal citací. „Jestli do Babiše střelíme, tak do tří týdnů on nás položí.“ V rámci předvolebního klání se vyjádřil i k Pirátům. Ti podle něj na to, kolik měli procent, na sebe teď házejí špínu a hádají se.

Šlachta se také ve druhé části lodi rozpovídal o ekonomice. Není podle jeho slov možné, aby všude vyskakovaly 500milionové kauzy a lidem se zvedaly daně. Mluvil tak o tom, že se nejdříve musí udělat pořádek a až následně zvedat daně. V kontextu pořádku doporučil pak kontroly NKÚ. Velmi se mu líbí, jak úřad postupuje, a dal by mu mnohem více pravomocí.

„Covid, 160 miliard, půlka šla na covid a půlka se rozfofrovala,“ uvedl s tím, že zvyšovat daně nechce nikdo. Všichni od toho ustupují, kromě sociální demokracie. „ČSSD, ti to tam nasázejí jako prase,“ nezdráhal se.

Slíbil také, že na zahájení kampaně 25. 8. se chystá „nasranější ksicht a taková hesla, že o nás zase budou psát hezké věci“, dodal k tématu předvolebního klání a přešel ke covidu.

Programová linie týkající se právě oblasti zdravotnictví nese rukopis Aleksi Šeda, bývalého náměstka ministra zdravotnictví. Šlachta tak v kontextu covidové situace vysvětlil, že „nejsme přítelem názorů, že letadlo DHL trousí covid“. Hlavní, co pak vyčítá vládě, je, že nepředstavila autoritu, která by lidem situaci srozumitelně vysvětlila. Dneska podle svých slov v Plzni pak zažil lidi, kteří se báli podat ruku očkovaným. „To je něco,“ nestačil se divit.

Vyjadřoval se také ke kauze Vrbětic. Podle jeho názoru by šéf BIS Koudelka měl zůstat ve funkci, aby případ vyšetřil. „My sami víme, co to je být jen pověřený,“ uvedl v tom kontextu, že v hnutí je několik policistů. Divil se také, proč BIS chce nyní premiér okopávat kotníky. „Čtyři roky si nechává Babiš dávat medaile, jezdí do Ameriky, a teď dostane strach?“ pokládá si řečnickou otázku.

Psali jsme: Toho k*kota ne! Šlachta odkryl bomby. Velký strach. To ještě neřekl P*tomci, já vám dám kombajn... Šlachta odrazil „kecy“. Řekl, co chce Šlachta se postavil za Koudelku. Nechápe postup premiéra Šlachta pozval Ústečany na grilování: Nikdy jsem nebyl béčko a nebudu ani teď, ujišťoval

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.