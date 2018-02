Tato žena prý nahradí Merkelovou. V pondělí k tomu udělala první krok

Zkraje tohoto týdne byla na sjezdu CDU zvolena novým generálním tajemníkem strany pětapadesátiletá Annegret Kramp-Karrenbauerová. Úspěšná politička ze Sárska by podle mnohých mohla v nejbližších letech nahradit Angelu Merkelovou.

Angela Merkelová se navzdory nepříliš úspěšnému volebnímu výsledku CDU i následnému nepovedenému koaličnímu vyjednávání se Zelenými a FDP stále drží u moci. V čele německé vlády nakonec stane i počtvrté, ale již nyní se spekuluje o jejím nástupci. S největší pravděpodobností by ji v čele CDU měla nahradit dosavadní kancléřka spolkové republiky Sársko Annegret Kramp-Karrenbauerová.

Německá média Karrenbauerovou považují za jednu z největších nadějí CDU. Deník Zeit ji ve svém článku označuje za „novou silnou ženu v CDU“ a konstatuje, že by mohla přinést čerstvý vítr nejenom v rámci strany. „Na pondělním kongresu CDU již byla na delegátech cítit jistá únava. Ale s vystupením Karrenbauerové jakoby celá hala oživla,“ uvádí deník s tím, že úspěšná sárská premiérka byla zvolena novou generální tajemnicí strany se ziskem 98,8% hlasů.

Karrenbauerová je považována za spojence Merkelové a předpokládalo se, že jí bude nabídnuto místo ve vládě, aby tak získala pro případnou budoucí pozici šéfky strany ostruhy v nejvyšší politice. Ministerstvo sice řídit nebude, ale do Berlína se s novou funkcí ze Sárska stejně přesune. „Karrenbauerová mimo jiné volá po hlubší diskuzi. Vedení strany by mělo voličům více vysvětlovat, proč rozhodlo upustit od jaderné energie, hlasovat pro manželství homosexuálů či otevřít hranice uprchlíkům,“ uvádí Zeit.

V rozhovoru pro magazín Spiegel Karrenbauerová naznačuje, že nechce ve své nové úloze hrát vedle Angely Merkelové pouze „druhé housle“. Vyvrací také, že by nechtěla být součástí vlády, protože na CDU nezbylo příliš „zajímavých“ ministerstev. „Tak to není. Ministerstvo školství by mě určitě zajímalo,“ říká možná budoucí kancléřka země, která odmítá být označována za „malou Merkelovou“, jak zmiňuje redaktor magazínu.

Svůj vztah s kancléřkou považuje za „dobrý a vyvážený“. „Chováme k sobě důvěru a úctu. Ani jednu z nás necharakterizují nějaké výbuchy emocí. Usilujeme o dosažení hmatatelných výsledků a nalezení shody,“ říká sárská premiérka, která zároveň odmítá, že by měla být nástupkyní Merkelové. „Čekala jsem, že podobnou otázku dostanu. Považuji ale něco takového za naprostý nesmysl,“ říká skromně generální tajemnice CDU.

Jedním z úkolů Karrenbauerové v nové funkci bude připravit CDU na období po Merkelové. „Určitě tato práce přinese některé okamžiky, kdy se bude můj názor od Angely Merkelové lišit. Obě jsme si toho vědomy a chceme o případném nesouladu otevřeně hovořit,“ konstatuje Karrenbauerová a na dotaz o svých ambicích znovu odmítá, že by jí šlo o funkci šéfa strany. „Je mi pětapadesát let a v mé politické kariéře jsem již dosáhla mnohé. Nepotřebuji získat víc.“

