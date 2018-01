Teď přijde útok na ČT, napsal Jakub Janda

Podle Jandy to není nic strašného. „Dá se to zvládnout. Proto už několik let v think-tank Evropské hodnoty sbíráme podobné zkušenosti z širšího východoevropského regionu. První na ráně budou novináři a lidé působící v nevládních organizacích (zdravíme Institut pro Amnestie Václava Klause nebo spolek pro černé financování kampaně Miloše Zemana), tak to je vždycky,“ domnívá se Janda.

Následně uvádí, že celá situace má několik rovin. „Nejměkčí nápor: Snaha otrávit vás desítkami a stovkami osobních útoků, soukromých zpráv nebo vyhrožovacích telefonátů. Když máte cíl, kvůli kterému to děláte a nejblížší, které milujete, tak se z toho stane rutina, která se člověka nedotkne. Naopak, začne je pro pobavení sbírat a archivovat,“ poznamenal a následně zmínil i o vyhrožování ublížením na zdraví nebo smrtí či skutečné fyzické útoky.

„Pečlivě si projděte, co o vašem okolí je veřejně dostupné a na co si chcete dávat pozor. Nejobvyklejší technika soupeře je přitlačit přes ty nejbližší, podobné případy známe i z našeho regionu. Vždycky mějte plán B: Když se stane nějaký incident, tak co zhruba uděláte. Jde si na to v pohodě zvyknout, dokud nevyhrožujou vašim dětem ve školce. S klidnou hlavou a pevným srdcem tak jde mít šťastnej život, protože má smysl budovat moderní sebevědomý Česko. Jsou tu desetitisíce mladých lidí, kteří si ho nenechají vzít od mafií ovládající hlavu státu. Naše země přežila už mnohem horší věci. Tak žádný fňukání, prosím,“ zakončil Janda.

Ve svém dalším příspěvku pak zmínil své obavy z umlčování České televize.

Celý příspěvek Jakuba Jandy:

Čeká nás doba, kdy přátelé liberální demokracie a západního směřování Česka budou mít na zádech pomyslný terč.

Není to nic strašného, dá se to zvládnout. Proto už několik let v think-tank Evropské hodnoty sbíráme podobné zkušenosti z širšího východoevropského regionu.

První na ráně budou novináři a lidé působící v nevládních organizacích (zdravíme Institut pro Amnestie Václava Klause nebo spolek pro černé financování kampaně Miloše Zemana), tak to je vždycky.

Má to několik rovin.

- Nejměkčí nápor: snaha otrávit vás desítkami a stovkami osobních útoků, soukromých zpráv, nebo vyhrožovacích telefonátů. Když máte cíl, kvůli kterému to děláte a nejblížší, které milujete, tak se z toho stane rutina, která se člověka nedotkne. Naopak, začne je pro pobavení sbírat a archivovat.

- Vyhrožování ublížením na zdraví nebo smrtí: existuje výborný paragraf § 353 trestního zákoníku - "nebezpečné vyhrožování". Každý takový případ je třeba pečlivě zkodumentovat a pravidelně předávat policii. Většina zamindrákovaných vyhrožovačů smrtí si to rozmyslí, jakmile dostane předvolání k podání vysvětlení na policejní stanici. Vyzkoušeno za vás.

- Skutečné fyzické útoky: začíná to tím, že nemáte na zvonku své jméno, umíte zacházet s pepřákem nebo jiným nástrojem pro sebeobranu, a končí to tím, že víte kam zavolat, když byste potřebovali krátkodobou policejní ochranu. Plus dost dalších věcí, o kterým tu nebudu psát.

- Ochrana vašich blízkých: Pečlivě si projděte, co o vašem okolí je veřejně dostupné a na co si chcete dávat pozor. Nejobvyklejší technika soupeře je přitlačit přes ty nejbližší, podobné případy známe i z našeho regionu.

- Vždycky mějte plán B: Když se stane nějaký incident, tak co zhruba uděláte.

Jde si na to v pohodě zvyknout, dokud nevyhrožujou vašim dětem ve školce. S klidnou hlavou a pevným srdcem tak jde mít šťastnej život, protože má smysl budovat moderní sebevědomý Česko. Jsou tu desetitisíce mladých lidí, kteří si ho nenechají vzít mafií ovládající hlavu státu. Naše země přežila už mnohem horší věci. Tak žádný fňukání, prosím :-).

