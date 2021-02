Těmhle bych píchl Sputnik! Datový vědec Ludwig má jasno. A lidé mu píšou zlé věci

Nejslavnější český datový vědec Petr Ludwig prozradil, komu by se podle něho měla podávat ruská vakcína Sputnik V. „Sputnik je ideální řešení, jak naočkovat ty, co čtou pro-kremelské dezinformační weby,“ vyzývá doslovně s fotkou ankety ParlamentníchListů.cz. Kromě rad o vakcínách Ludwig přidává i přednášku, jak se dají unést nenávistné komentáře. Právě s nimi má velmi bohaté zkušenosti. Autor knih proti prokrastinaci je dostával hned ze začátku roku, kdy se jej měly dotknout natolik, že poté nespal a prokrastinoval. Následně si zkusil prohodit role a nepříliš pěkné zprávy začal rozesílat i on sám, své o tom ví i novinář Michal Zlatkovský.

reklama

Anketa Mělo by Česko nasadit ruskou vakcínu Sputnik V ještě před jejím schválením orgány EU? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 6033 lidí



V neděli pak Babiš řekl, že by se v aktuální době další vakcína hodila a o Sputnik V mu píší i samotní občané. „Jsou občané, kteří mi píšou, abychom to nakoupili. Ta vakcína je bezpečná a má dobré výsledky. Nikdo tady nechce, abychom očkovali vakcínou, která by mohla být problematická. To všichni chceme,“ vyjádřil se šéf vlády v pořadu „Čau lidi“.



V anketě jsme se ještě před Babišovou cestou do Maďarska našich čtenářů ptali, zdali by Česko mělo Sputnik V nakoupit a využívat, a vyplynulo, že by pro využití vakcíny bylo až 94 % čtenářů. Jasného výsledku si všiml i Ludwig a anketu s jasným výsledkem pro Sputnik V nyní sdílel na svém facebooku. Nenechal ji však bez komentáře. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Sputnik je ideální řešení, jak naočkovat ty, co čtou prokremelské dezinforační weby, které jedou velmi silnou kampaň proti očkování jako takovému...,“ napsal doslovně k anketě známý bojovník s koronavirem i prokrastinací. Dodává, že tento způsob je „násobně efektivnější, než je nějak přesvědčit o tom, že Pfizer a spol. jsou bezpečný“.



Není jasné, jestli za „dezinforační“ považuje Ludwig i náš web, jaký je podle něj „dezinforační“, určitě však dává najevo v přiloženém mottu. „Sputnik čtenářům Sputniku!“ dal Ludwig najevo, pro koho by měla být ruská vakcína určena.

Sám Ludwig by uvítal aplikace vakcíny s původem mimo Evropskou unii. Netají se, že by byl kupříkladu pro čínskou vakcínu Sinopharm. „Ta vakcína vůbec není špatná a cokoliv je lepší než nic,“ okomentoval Ludwig vakcínu, když sepisoval v Dubaji své rady pro Česko.



Otázkou zároveň je, zdali by zájem o Sputnik V nepanoval i u mnoha dalších lidí, a to díky dobrým výsledkům ruské vakcíny. Výsledky ruské vakcíny jsou totiž ve vědeckém tisku hodnoceny coby velmi dobré – účinnost Sputniku ve třetí fázi klinických testů podle průběžných výsledků, které vydal odborný časopis Lancet, dosáhla až 91,6 %. Účinná by měla být i u starších lidí. Srovnat by se tak dala i s americkými vakcínami Pfizer/BioNTech a Moderna, jež mají rovněž účinnost přes 90 %.



Pro porovnání, nově schválená vakcína AstraZeneca uvádí účinnost někde mezi 62 až 70 procenty a není známo, jak je účinná u starší populace. Proti vakcinaci vlastních obyvatel AstraZenekou se již ohradilo kupříkladu Švýcarsko a tamní zdravotnický úřad Swissmedic požaduje více údajů o účinnosti a kvalitě této vakcíny. Zatímco některé státy (i Evropská léková agentura) ji nedoporučují podávat minimálně starším lidem, u nás bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dávána všem bez rozdílu. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Kromě vakcíny nyní Ludwig řeší i to, že mu chodí nepěkné komentáře, kvůli nimž dokonce uspořádal i přednášku na téma „Anatomie hejtu“, kde učí, jak posilovat odolnost vůči nenávisti. „Za poslední měsíce jsem dostal odhadem přes sto výhrůžek smrtí a fyzickým násilím a zároveň myslím, že jsem pochopil jednak, jak to vzniká, a jednak jak se vůči tomu obrnit. Myslím, že se ten návod bude hodit tak nějak všem, kdo něco dělají, co jen trochu vyčnívá...,“ popsal svoji přednášku.

Jak posilovat odolnost vůči nenávisti Ludwig již zná z přelomu roku, kdy mu chodilo kritiky dosti požehnaně. Před měsícem ovšem situaci ještě dokonale nezvládl poté, co mu nevyšel vtip, že by se měl protiepidemický systém (PES) přejmenovat na ŽENA (či FENA). „Pojďme opravdu přejmenovat PES na FENA, hned tu iracionalitu tomu systému odpustíme, a ještě se na to budeme dívat s láskou,“ bavil se Ludwig. Slova FENA též nahradil za slovo ŽENA.



Příliš dlouho se však nebavil, jelikož díky feně skončil na kraji svých sil a přerušil i své působení na Facebooku. „Tolik negativity a veřejné nenávisti psychicky nedávám a cítím, že bych velmi brzy skončil na psychiatrii,“ sténal po kritice. Kritické a nenávistné komentáře se autora knih proti prokrastinaci měly dotknout natolik, že nemohl usnout a prokrastinoval.

Mnozí mu eskapádu s „fenou“ připomenuli i nyní.

Že je Ludwig správným člověkem pro přednášení o nenávistných komentářích, je patrné také z toho, že kromě oběti si vyzkoušel i pozici toho, kdo takovéto zprávy píše. Své o tom ví i novinář Michal Zlatkovský, kterému od Ludwiga přišla zpráva, ve které jej počastoval „lidskou rakovinou“.

Psali jsme: Datový vědec pozoruje Čechy z tepla Dubaje: Hrozné! Tady je 16 bodů, řiďte se jimi, jinak vás covid zničí Mikuláš Minář podpořil Gretu a chce výrazně změnit důchody. Prý chybí odvaha Z redakcí a televizních studií hlásá strašlivý konec roku. Mrtví s covidem na chodbách nemocnic. Jenže teď na něho něco prasklo Lavina. Vojenská nemocnice to zbrzdí jen o 12 hodin. Česko se zavře, nevyhnutelně, varuje analytik

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.