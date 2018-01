Temné varování ze Žižkovské věže: Kdo se zmocní těchto dat, může snadno ovládnout naši zemi

V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize proti sobě usedli ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO a daňový poradce David Hubal. Ten v pořadu varoval, že elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení k DPH obsahují tak citlivá data, že kdyby se jich někdo zmocnil, mohl by ovládnout tuto zemi. Schillerová jeho obavu odmítla.

Ministryně financí Alena Schillerová ujišťovala diváky, že Ministerstvo financí ČR chystá novelu zákona o EET, a to bez ohledu na to, že o tomto zákonu nedávno rozhodoval Ústavní soud ČR, který odložil start třetí a čtvrté vlny EET. Vláda chce tuto novelu prosadit co nejrychleji,

David Hubal vidí nejslabší místo elektronické evidence tržeb jinde. Podle jeho názoru vůbec není prokázáno, že by všichni kradli, což byl hlavní argument pro zavedení EET. „A pokud už jeden žák vyrušuje, tak je nesmysl nechávat po škole celou třídu,“ uvedl Hubal. Dovolával se tady menšinového stanoviska ústavních soudů, které chtěly zrušit EET jako celek.

Kroky ministerstva financí podle jeho názoru dnes vrážejí klín do společnosti a stavějí jednu skupinu obyvatelstva proti druhé. „To, abychom zkontrolovali, jestli nějaký hospodský nekrade, to můžeme udělat jinými nástroji,“ zdůraznil.

Ministryně Schillerová nabídla jiný příměr. „Já říkám, že Ústavní soud řekl, že EET je vlak, který jede správným směrem, ale vy si rozhodněte, které vagony k tomu vlaku ještě připojíte, protože do budoucna už to nebude možné,“ uvedla.

EET podle ministryně podpořila celá řada podnikatelských svazů. I ministryně však uznává, že si EET zaslouží určité změny. Řeč by měla být především o těch nejmenších podnikatelích s nejnižšími obraty.

Hořké slzy podnikatelů

Hubala však nepřesvědčila. „V rámci špatného to uděláme méně špatné. Na tom se s ministerstvem nepochybně shodneme. Ale já rozmlouvám s občany a vidím na jejich tváři hořké slzy,“ cupoval dál projekt EET na kousky. Především hospodští na malých obcích trpí. Nemluvě o tom, že tato data vytvářejí nebezpečnou datovou směs. „Kdo se takových dat zmocní, může velmi snadno ovládnout tuto zemi,“ varoval Hubal.

Schillerová oponovala, že z EET má finanční zpráva inofrmace jen o tržbě, pokud jde o kontrolní hlášení k DPH, tato data zkoumají jen úředníci, kteří jsou prověření. „Nestrašme lidi, že tady někdo disponuje informacemi, které bude zneužívat. Je tady dvacet lidí v celé republice, ti mají prověrku a nikdo jiný se k nim nedostane,“ zdůraznila.

Hubala však ani tak nepřesvědčila. Zabezpečení dat je prý velmi relativní. Stačí se prý podívat na to, že tajné materiály z jednání vlády USA dnes kolují po internetu.

Posléze přešel k dalšímu tématu. Ministerstvo financí připravuje nový daňový zákon, což je podle Hubala zase špatně. Nový zákon přinese spoustu nejistoty. Mnohem jistější by bylo seškrtat nemalé množství výjimek v zákoně současném, což by všechno zjednodušilo, ale na nejistotu by nedošlo. Schillerová s ním však nesouhlasila. Nový daňový zákon podle jejího názoru potřebujeme, protože současný daňový zákon z roku 1993 stojí podle jejího názoru na špatných základech. U nového zákona však bude třeba shodnout se na politických parametrech.

Hubal okamžitě oponoval, že tak jako politici zaplevelili současný daňový zákon, dříve či později zaplevelí i zákon nový. Schillerová však trvala na tom, že rozhodovat o různých daňových výjimkách je výsostnou záležitostí politiků. Ona jako ministryně prý bude svým kolegům zdůrazňovat, že různé daňové výjimky na daních z příjmů připravují státní kasu o 250 miliard. Bude však na jejich kolezích politicích, které daňové výjimky budou chtít zachovat a které budou chtít zrušit. Může se dokonce stát, že ministryně u svých kolegů narazí tak tvrdě, že většina výjimek zůstane v platnosti.

