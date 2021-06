Ten kasíroval prachy pro rodinu. Hejma bez obalu ke schůzce Biden-Putin

Podle Ondřeje Hejmy byl summit Biden – Putin umělý a kartonový. „Myslím si, že Biden to udělal proto, nedovedu přijít na nic jinýho, protože něco potřeboval. Potřeboval nějaké setkání, protože se doteď s nikým z těch významných vrstev nepotkal,“ spekuloval ve své show komentátor o důvodu k uspořádání setkání. Tiskovou konferenci s Putinem podle něho odmítl, protože by ji neměl pod kontrolou a tisk nebo Putin by mohl položit záludnou otázku. Například ohledně Ukrajiny, Bidenova syna a společnosti, ve které Hunter Biden seděl v dozorčí radě.

„Myslím si, že Biden to udělal proto, nedovedu přijít na nic jinýho, protože něco potřeboval. Potřeboval nějaké setkání, protože se doteď s nikým z těch významných vrstev nepotkal, s čínským prezidentem určitě ne, ten na žádné státní návštěvě nebyl,“ spekuloval Hejma a podotkl, že když se stal prezidentem Donald Trump tak čínský prezident byl tři dny u něho v klubu.

„Zlí jazykové tvrdí, že se nechce přetěžovat, že je toho na něho dost, takže zas tak moc necestuje a tyhle věci moc nepořádá,“ mluvil Hejma o Bidenovi. Dotyční zlí jazykové mají prý i za to, že Biden neudělal společnou tiskovou konferenci, protože by ji neměl pod kontrolou. „Mohl by tam někdo přijít a položit otázku. Složitou, záludnou. Putin by mu moh položit záludnou otázku, na kterou není připraven. To Joe evidentně nechce, to Joe nedělá, a tak si udělal svoji vlastní tiskovku, kde to měl pevně pod kontrolou,“ odhadoval bývalý novinář s tím, že na této konferenci byly otázky předem připravené.

„Tady by člověk čekal nějaké střetnutí, nějaké jiskření mezi těma lidma. Takhle jsme neviděli nic, bylo to celý takový umělohmotný, z papundeklu a v televizi,“ zhodnotil summit dvou státníků. Jediným výsledkem dle Hejmy je, že se velvyslanci vrátí na své pozice.

Dotkl se i tématu kybernetické bezpečnosti, které Biden s Putinem probíral. Zmínil, z čeho všeho jsou Rusové obviňováni, tedy z hackerských útoků a ovlivňování amerických voleb. „Joe tam právě řekl, že kdyby toho Rusové nenechali, tak oni disponují nějakou obrovskou kybernetickou zbraní a tu že by asi použili. Takže nás čekají pěkné věci. Kybernetické války. Tak snad to nebude moc bouchat,“ doufal komentátor.

Hejma také řekl, že prezidenti řešili i Ukrajinu a podotkl, že Ukrajina je Bidenovské téma, protože k Majdanu došlo za panování Baracka Obamy, kterému dělal Biden viceprezidenta. „A měl takzvaně na starosti Ukrajinu. Čili já si myslím, že i jeho stopa by se našla někde na tom Majdanu,“ řekl a dodal, že zatímco Joe Biden řešil Ukrajinu, jeho syn Hunter byl šéfem dozorčí rady ukrajinské společnosti Burisma, kde bral prý dva miliony korun „za nic“. Ale když byla firma prošetřována ukrajinskou prokuratorou, tak „strýček Joe“ prý zasáhl a řekl: „Ten prokurátor musí jít.“ Biden měl na starosti státní pomoc a dle Hejmy podmiňoval poskytnutí této pomoci právě odvoláním prokurátora, který se zajímal o firmu, v níž seděl Bidenův syn.

Komentátor podle svého názoru není sám, kdo si myslí, že v podniku byl Hunter Biden proto, aby „kasíroval prachy pro rodinu“. Prokurátor byl prý vyhozen na hodinu a jeho nástupce už do byznysu nešťoural. „Není divu, že v Ženevě se o Ukrajině moc nemluvilo, protože Joe Biden má na hlavě obrovskou hroudu másla,“ pravil.

Třetím tématem pak byla, dle Hejmy k radosti novinářů, lidská práva. Biden v rozhovoru zmínil Alexeje Navalného, „hlavního ruského disidenta“. „Nesedí úplně jako Václav Havel, ale je to člověk, který bojuje za lidská práva, stejně jako Václav Havel za komunistického režimu. A má především obrovskou podporu ze zahraničí. Ostatně jako Václav Havel kdysi,“ srovnával Hejma disidenty.

Komentátor soudí, že být v disentu je lidské právo. „Druhá věc je, když takový lídr tohoto boje je regulérně financován ze zahraničí a je vyvíjený obrovský diplomatický a státnický tlak, aby si mohl dělat, co chce. A co chce? Chce podvracet demokraticky zvolený režim v té dané zemi. Je to zvláštní věc a když to má tuhle mezinárodní dimenzi, tak to podle mě opravdu není košer,“ namítl Ondřej Hejma a vzpomněl si, jak Biden říkal, že kdyby Navalný před summitem zemřel, tak by to bylo „hodně špatné“.

„Tak já doufám, že pan Navalný neumře a že to nebude hodně špatný. Ale tím to celé v Ženevě skončilo. Čili lidská práva, to je téma, který se musí zmínit, ale výsledek pochopitelně není žádný,“ ohodnotil další část summitu.

