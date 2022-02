Ten za vše může. Sedí u Válka. Vládní politik odhalil jméno

„Úplně stěžejní problém vidím na legislativě ministerstva zdravotnictví. Ministři zdravotnictví se tu střídali jak na orloji, ale náměstek ministerstva zdravotnictví pro legislativu je stále stejný, JUDr. Policar. Za minulých ministrů i současného, přežil všechno. Je to autor těch padesáti mimořádných opatření, které zrušil Nejvyšší správní soud a je i autorem novely pandemického zákona, a to ještě ve strašnějším znění, než šel teď do Senátu. Tady vidím zakopaného psa. Bohužel ministr zdravotnictví si ho nechal,“ konstatoval pro PL.cz senátor Michael Canov. Vysvětluje také proč podle něj ministr zdravotnictví by měl být někdo jiný.

Senátor za Liberecko a starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj - senátorský klub Starostů a nezávislých) je v Senátu místopředsedou ústavně právního výboru. I z tohoto titulu vystupoval proti novele pandemického zákona, který připravila nová vláda, schválila ji poslanecká sněmovna, ale Senát nikoliv. Na sociálních sítích se omlouval, že není schopen odpovídat na velké množství mailů - snad pět tisíc - které k tomuto tématu dostal. „Už několik smrští jsem zažil, ale podstatně menších. Byli to lidé ze všech možných sfér. Od dělníků po doktory, právníky, dokonce i soudce. Řada dopisů byla skutečně originálních, řada z nich rozepisovala své osudy,“ prozradil PL.cz.

Na novele pandemického zákona poukazovali někteří senátoři včetně Canova na jeho protiústavnost. „To je omezení osobní svobody a svobody pohybu. Ta nemůže být plošně omezena obyčejným zákonem, to prostě není možné. Velmi smutné je, že na to poukazoval i ústavní právník Jan Wintr, který je dokonce členem Legislativní rady vlády, přímo na to upozorňoval i ministr pro legislativu Michal Šalamoun, a přesto to tam je,“ uvedl na Radiožurnále.

Nejvíc trpěly děti

Jak si Česká republika poradila s dobou covidovou? Většinu tohoto období byla u moci Babišova vláda. Co jí vyčíst? Co měla ze zpětného pohledu dělat jinak? Byly správné všechny ty lockodowny? „Byl to zmatek nad zmatek. Lockdowny byly nefunkční. Hlavně se mi od začátku nelíbilo, že to nebylo zacíleno na nejzranitelnější, na seniory. Bralo se to plošně. Nejvíc tím trpěly děti, přestože už tehdy bylo zřejmé, že jsou v několika řádech méně zasažitelné než seniorní populace. Dětí se ve jménu toho, aby to neroznesly, obětovaly. Namísto toho, aby byly v kolektivu se svými vrstevníky, když jim nic nebylo, se posílaly domů, kde je hlídali prarodiče. Takže to bylo někdy až kontraproduktivní,“ povšiml si senátor, profesí středoškolský pedagog. „Bylo to chybné, protože po celou dobu u dětí nemoc probíhala na úrovni chřipky. Děti na toto doplatily nejvíce,“ doplnil.

Vláda premiéra Fialy je u moci krátce. Přesto s dá určitě říci, že jedna věc se jí určitě nepovedla v oblasti covidové. A to zmiňovaná a hodně diskutovaná novela pandemického zákona. „Je tu paradox. Rozvolňování, co dělá, je správné. Ovšem s výjimkou novely pandemického zákona. Tím si to celé totálně pohnojili. Pokud chtěli mít pro jistotu pandemický zákon, mohli požádat o prodloužení toho dosavadního. O měsíc či o dva. Dostali by ho úplně bez problémů. Ve sněmovně se toto dělá podle paragrafu devadesát. Mohli by to sice dva kluby vetovat. Ale ANO by to nevetovalo ani náhodou a kdoví, jestli SPD. Toto úplně nepochopitelně zavrhli,“ podivoval se senátor.

„Když už to tedy takto udělali, pak tedy stačí zákon o ochraně zdraví, nebo pokud by se něco stalo, tak nouzový stav. Ale vůbec neměli oživovat tuto novelu. A pokud argumentují podzimem, měli předložit novelu pandemického zákona v řádném legislativním procesu. Ale ne ve stavu legislativní nouze. To je úplný nonsens,“ sdělil pro PL.cz.

Omlouvám se hluboce několika milionům spoluobčanů ...

V Senátu se omlouval za vládní proticovidová opatření. „Ani disidentům nebyl zakazován vstup do restaurací a podobně. Nikomu. Alespoň já se hluboce omlouvám. Já, Michael Canov, se omlouvám hluboce všem vám, několika milionům svých spoluobčanů, za to, že jste byli tak neuvěřitelně diskriminováni a segregováni po nějakou dobu týdnů a měsíců,“ řekl.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se ocitl pod palbou kritiky. Canov v pátek v České televizi uvedl, že by ministrem měl být někdo jiný, že není na svém místě. „Úplně stěžejní problém vidím na legislativě ministerstva zdravotnictví. Ministři zdravotnictví se tu střídali jak na orloji, ale náměstek ministerstva zdravotnictví pro legislativu je stále stejný, JUDr. Policar. Za minulých ministrů i současného, přežil všechno. Je to autor těch padesáti mimořádných opatření, které zrušil Nejvyšší správní soud a je i autorem novely pandemického zákona, a to ještě ve strašnějším znění, než šel teď do Senátu. Zčásti ho upravili ve sněmovně. Tady vidím zakopaného psa. Především by si měl pan ministr Válek udělat pořádek na legislativním odboru. Tento náměstek nám tady hýbe legislativou v této oblasti. Bohužel ministr zdravotnictví si ho nechal,“ nechápal.

„V ČT jsem se vyjádřil, že ministr zdravotnictví není na svém místě ze dvou důvodů. Kvůli novele pandemického zákona. Nechal se do ní uvrtat od svého náměstka, zatáhnul do toho celou vládu. Dal jí to na poslední chvíli, ti mu věřili a poslali to dál. A vznikl tento problém. To je první zásadní věc, kterou pohnojil. A druhá je, jak zareagoval na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil rozhodnutí zakazující neočkovaným do restaurací a tak dále. Zrušil tedy rozhodnutí, které on vydal, i když samozřejmě mu ho dal ten náměstek, o kterém jsem mluvil. Vydal to 29. prosince. Namísto toho, aby se omluvil za to, že tam nezákonně neočkovaní nemohli, že takto rozdělil lidi do dvou kategorií, pohrozil, že až vyjde novela pandemického zákona, že si s nimi poradí. To je druhá zásadní chyba, kterou udělal,“ vysvětlil PL.cz.

„Já do jeho osoby nijak tlačit nebudu, jen si myslím, že to byly jeho hrubé chyby. Toto ať si rozhoduje vláda. Byly to jeho boty, které udělal. Teď tlačí jako buldozer tu novelu, o které se bude opět rozhodovat ve sněmovně. Nechápu, proč to takto tlačí on i ti další,“ uzavřel Michael Canov



