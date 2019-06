Tlusťochu! Rozhovor Pavla Novotného má drsnou dohru. Šíři se i VIDEO

Je velice těžké vybrat správný příměr pro to, co k sobě cítí starosta Řeporyjí Pavel Novotný a poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Oba se nicméně čas od času špičkují na sociálních sítích označeními jako kolaborant, štětka, tlusťoch či sulcovitá p*del. Ani v rozhovoru Pavel Novotný nezklamal a Foldynu označil za krysu a šmejda. A už je tu Foldynova odpověď.

Není to poprvé, co se oba politici dostali do křížku. Jaroslav Foldyna na slova starosty Řeporyjí reagoval například v rozhovoru pro Parlamentní listy. „U pana starosty Novotného, který je notoricky známý především vystrkováním své nahé, sulcovité prdele na veřejnosti, si to lze vysvětlit duševní nevyzrálostí, která je však vzhledem k jeho věku pravděpodobně již trvalým stavem,“ prohlásil o něm, když se naše redakce ptala na výroky z úst politiků ODS z poslední doby.

Psali jsme: Foldyna: Máš sulcovitou prdel, Pavle Novotný. Hňupe Langu z ODS, zastřelí tě. Staněk? ČSSD se zalekla!

Novotný jeho slova nenechal bez odezvy. „Zlatá duševní nevyzrálost proti tomu být kolaborantská štětka a koště, kterého se štítí celý poslanecký klub. A smrdíš, Jardo,“ vzkázal poslanci starosta.

Zlatá duševní nevyzrálost proti tomu být kolaborantská štětka a koště, kterého se štítí celý poslanecký klub. A smrdíš Jardo. pic.twitter.com/J8JCnrH3oR — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 31. května 2019

Špičkování pokračovalo. „Starosta za ODS Novotný si neuvědomuje, že kdo s čím zachází, tím také schází. Reakci připravuji. Drzý tlusťochu, těš se,“ vzkázal Foldyna vládci Řeporyjí.

„Jarda, ‚ruská štětka‘. Foldyna vyhrožuje přes Parlamentní blitky. Mrtvej strachy, asi jako když dělá bububu Katka Blažková...“ reagoval na to Novotný. A dodal, že si hlasy nemusel kupovat.

Anketa Poškozuje Andrej Babiš pověst České republiky v zahraničí? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 3044 lidí

Psali jsme: Pavel Novotný: Foldyna je šmejd a krysa. Babiš je satan, čiré zlo. Generál Blaško je cvok. Trocha hladu nás nezabije. Zeman bude v pekle, Vondra prezident a čtenář PL v prdeli

I na toto prohlášení Jaroslav Foldyna reagoval rychle. „Ten tlusťoch veřejně žije jen tím, že provokuje. Povolání, syn svého otce. Jinak nula,“ napsal pod článkem.

Novotný ovšem kromě přestřelky s Foldynou ohromuje internet i jinak. Například domácím videem, ve kterém nahý na zahradě, oděn pouze do přiléhavých trenýrek, předvádí třes svého pupku, o kterém tvrdí, že je to tanec jive.

Psali jsme: ČSSD v troskách? Ani smykem. Pro Babiše nejhorší možná zpráva. Do klíčového jednání Sněmovny odtikávají poslední hodiny Ruská štětko! Pavel Novotný z ODS jde do konfliktu s Jaroslavem Foldynou, naplno Zmlácení Jakla: Darebáci, co politicky školíte mládež! zuří Klaus ml. Ozbrojte se, padlo. Idiot Jakl, napsal novinář „To je onanie“. Propad ČSSD, Okamura, Piráti... Už v noci začala řežba nad výsledky voleb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas