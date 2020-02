To byla legrace. „Pro koho to tady je?“ Manipulátoři dostali otázku. A odpověď?

reklama

„Je velice zajímavý sledovat, jak ty dezinformace sledují tu reálnou skutečnost, ty události, které se skutečně dějí, a převracejí je naprosto zvláštně zvrhlým způsobem. A asi jste si nemohli nevšimnout v posledních dnech těch blábolů o koronaviru a o jiných věcech. Je docela zajímavé, kolik mediálního prostoru taková vcelku virtuální hrozba v našem geografickém prostředí uzme pro sebe a kolika reálným věcem, které nás mohou skutečně zasáhnout nebo ohrozit, se ta pozornost nevěnuje vůbec," řekl například Nutil.

„Já jsem se tak trošku nedobrovolně stala ve svém okolí, včetně své 11leté dcery a jejích spolužáků, zdrojem informací o koronaviru. A jedna věc je o tom psát a druhá, když se vás 11 nebo 12leté děti ptají, jak to je, tak je to upřímně mnohem větší zodpovědnost,“ řekla Ludmila Hamplová, která byla na debatu také pozvána.

„Pro mě klíčové a řekl bych i obecně k přístupu k médiím je, ve chvíli, kdy najdu jakýkoliv obsah, který podezřele konvenuje tomu, co si sám myslím, tak se zarazit a najít si někde jeho pravý opak. Netřeba s tím souhlasit. Já takhle čtu třeba Deník Referendum. Což je deník silně levicový, nebo poměrně silně levicový, z některých názorů jeho autorů na mě lezou ti pověstní slimáci, ale vždycky mě to vytrhne z mého vlastního mentálního vězení,“ radil Ondřej Fér.

„Jestli odpověď na tohle není třeba to, že se budu cíleně potkávat s lidmi, kteří jsou jiní než já. Nebo si otevřu v případě Ondřeje Deník Referendum a pokusím se to přežít po ránu, a kdo je hodně levicově hozený, tak to mohou být Hospodářky nebo Forbes, jestli tohle není odpověď. Nebo třeba, že se s takovými lidmi potkáme v neděli u oběda a oni nás štvou, jsou to naši příbuzní, naši rodiče, možná volí někoho úplně jiného než my, ale asi není úplně řešení se s nimi nebavit,“ dodávala k tomuto receptu Hamplová.

Jordanka Jirásková pak hostům besedy položila otázku, kdo je cílovou skupinou přednášky o mediální gramotnosti: „Paní Karásková má dle mého názoru velice extrémní názory, nicméně právě ona je ta vaše cílená skupina, která by se měla dozvědět, kde ty informace vyhledávat, ale já mám pocit, že tady je plný sál lidí, kteří přišli si tady s vámi společně nějakým způsobem přitakávat a zatleskat si navzájem. Tak čemu to vlastně slouží?“ V publiku totiž seděla Jana Karásková, spolupracovnice webu nwoo.org, kterou Jiří X. Doležal označil za konspirátorku.

Fér řekl, že odpověď je jednoduchá, že cílovou skupinou jsou ti, kdo přišli na přednášku. „Takže jsou všichni mediálně negramotní, abych to pochopila správně?“ provokovala Jirásková, protože přednáška byla o mediální gramotnosti. „Ne, to jsou všichni, kdo mají zájem o tuhle problematiku,“ opáčil Fér a dodal, že neví, co znamená mediální negramotnost. „To, že se bavíme o mediální gramotnosti, neznamená, že stejně tak můžeme vymezit mediální negramotnost. Mediální gramotnost je schopnost orientovat se v informační společnosti, obecně vzato. Nemá to žádnou konotaci, pozitivní nebo negativní. Je to prostě pojmenování něčeho. To, že se tady sešla nějaká část lidí, se kterou si vzájemně konvenujeme víc, a část lidí, se kterou si konvenujeme míň, není dané ničím jiným než tím, že jakákoliv lidská skupina, která se někde sejde, pakliže to není sekta, tak je vždycky logicky různorodá. Ty názory se budou pohybovat od negativního vymezení se vůči sobě k pozitivnímu. To, o co my se tady pokoušíme, není hlásat naši pravdu. My dokonce žádnou naši pravdu nemáme. My se jen snažíme v rámci svých schopností, možností a snahy dobrat k pohledu na skutečnost, který je podpořen co největší sumou co nejvíce nezpochybnitelných fakt. To je to, o co se snažíme.“

Pak se ozvala zmíněná Jana Karásková, která se přihlásila k tomu, že spolupracuje s alternativními médii, jejichž zprávy jsou označovány za hoaxy a dezinformace. „Právě to, co jste teď řekl, o to my se snažíme, a není nám vyhověno. V městské knihovně neudělají pořad, kde my bysme mohli být, na to jsem se ptala. A když jsou různé mezinárodní konference o dezinformacích nebo různé pořady v televizi s Kovym a tak dál, nikdy tam nebyl pozván nikdo z naší strany,“ prohlásila. Ale když mluvila dále, začalo se z publika ozývat: „Alternativní pravda? To je lež, ne?“ A moderátorka musela začít publikum uklidňovat.

„V sále sedělo cca 50 lidí a předpokládám, že všichni měli IQ multifunkční mikrovlnky (s grilem a rozmrazováním) neboť hlavním posláním besedy bylo poradit negramotným, co je to Google a jak používat Facebook, abyste neuvízli v sociální bublině, která vás donutí volit SPD,“ vyjádřila se o přednášce, kterou organizovali Manipulátoři.cz, Jirásková.

