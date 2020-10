To je lež, žádné kafe nebylo, rozčiloval se na Primě Bartoš. Babiš jako Pinocchio. Stanjura to dorazil příslovím

reklama

ANO zvítězilo v krajských volbách, přesto jej čeká složité povolební vyjednávání koalic. První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek zopakoval slova Andreje Babiše o tom, jak většina subjektu chce hnutí ANO z povolebních jednání vyšachovat: „Měli jsme pět hejtmanů, byli jsme v osmi koalicích. Teď jsme vyhráli v deseti krajích, uděláme vše pro to, abychom byli v krajských koalicích,“ řekl.

Nabádá nyní všechny kolegy, aby k jednáním v krajích přistupovali s pokorou. „Aby přesvědčili potenciální partnery dál pokračovat v koalicích s hnutím ANO,“ doplnil. Premiér Babiš na včerejší tiskové konferenci hovořil o „spiknutí nenávisti“ ze strany opozice. „Ano, divím se, že jsme dosáhli takových výsledků po té mediální masáži, která volbám předcházela,“ dal předsedovi vlády Faltýnek za pravdu.

Věnoval se konkrétně výsledkům ve středních Čechách, kde ANO nevyhrálo. Porážku přičítá dosavadní hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové. „Je to kombinace nešťastných výroků Jermanové. Odvedla kus práce, poškodily ji pseudokauzy,“ sdělil, co negativně zapůsobilo na voliče. Nemyslí si, že by Jermanová měla skončit jako předsedkyně středočeské organizace: „Jermanové věřím, velký průšvih se tam nestal,“ řekl, s tím, že volební výsledky zhodnotí ještě volební sněm hnutí ANO v únoru.

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš neskrýval svou spokojenost, že Piráti celorepublikově posílili. Ukazuje se, podle něj, že lidi chtějí pro kraje změnu. „Je to další krok pro Piráty s výhledem na volby v roce 2021,“ sdělil.

Připraven na zteč!

Šéfpirát komentoval včerejší Babišova slova z tiskové konference, že spolu chodili na kafe. „To je lež, na žádné kafe ani na pivo se mnou nechodil! Kdyby byl jako Pinocchio, kterému dorůstá nos pokaždé, když zalže, tak mají moji rodiče už čím topit,“ zlobil se předseda Pirátů.

Vyzván byl i k reakci na Babišovo vyjádření, že Piráty nevnímá jako hlavnáho vyzyvatele pro volby do Sněmovny, ale jako hlavniho „spolupracovatele“. „Nevím, co říká v televizi, ale podívejte, co říká, když řešíme jeho střet zájmů. Každou chvíli říká něco jiného,“ kroutil hlavou. Pochyboval, že by šli případně s hnutím ANO do vlády. „V současné vládě je ve střetu zájmů premiér, Toman i Prymula. Pokud by se nestal zázrak, tak vláda s ANO není pravděpodobná,“ sdělil Bartoš.

Nad velkou porážkou ČSSD v krajských volbách lamentoval místopředseda strany Roman Onderka. „Je to prohra, přišli jsme o 88 zastupitelů, nedostali jsme se do všech zastupitelstev krajů. Hnuti ANO nám luxuje voliče a SPD částečně také,“ uvedl, že s výsledky není vůbec spokojen. Volby však ukázaly, že voliči rádi dají svůj hlas lidem, kteří mají za sebou historii a něco dokázali, těch má prý ČSSD dostatek.

Nyní má ČSSD před sebou složitý velký boj, kterým budou parlamentní volby. Prezident Miloše Zeman v dnešní první části pořadu Partie uvedl, že takový debakl je odpovědnost vedení, což Onderka rovněž připustil.

Jak si vysvětluje to, že lidí hodnotí Hamáčka jako důvěryhodného politika, přesto ČSSD propadla? Hamáček se bohužel nerovná ČSSD. „U ANO něco takového funguje, u ČSSD ne,“ dodal zklamaně. Jestli ČSSD neubližuje koalice s ANO, říct nedokáže. Otázka totiž je i to, jak by sociální demokraté dopadli, pokud by ve vládě neseděli.

Naopak velmi spokojený byl místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, podle kterého si splnili své dva cíle: „Posílili jsme a získali jsme post hejtmana, možná jich bude i víc,“ uvedl s tím, že v sedmi krajích Babiše poráží či remizují.

Výsledky dalších voleb vidí velmi slibně: „Za rok budeme hodnotit výsledky sněmovních voleb. Změnu, kterou jsme odstartovali tento víkend, dokončíme za rok a týden. Po sněmovních volbách vytvoříme vládu bez hnutí ANO. Budeme mít kandidáta na premiéra,“ líčil Stanjura.

Vzhledem ke včerejšímu setkání lídrů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by mohlo jít o trojkoalici. „Preferuji vytvoření předvolební koalice, je pravděpodobnější, že se pak volby vyhrají, než kdybychom kandidovali sami,“ řekl s tím, že lídrem této koalice by samozřejmě byl Petr Fiala.

Prezident Zeman toto spojení nazval spojením několika trpaslíků, ze kterých vzejde jen větší trpaslík. „To je jeho pohled. Za trpaslíka se nepovažujeme. Každý zaslouží ocenění, a ne urážky,“ dodal Stanjura a Zemanovi připomněl, že i on zažil jak vítězství, tak i „porážky na hlavu“.

Bartoš nastínil projekt „Piráti a STAN“ do Poslanecké sněmovny. „Na úrovní komunálu byla koalice úspěšná. Nyní jednání probíhají. Připravujeme analýzu. Naše politika není Antibabiš, chceme funkční program pro budoucí vládu. Rozhodne hlasování,“ přiblížil.

Obcházení vítěze v krajích není podle něj nesportovní. Připomněl, že politika ma tři úrovně: vyhrát volby, schopnost domluvit se na funkční koalici, řešit politické problémy. „Rozvrstvení voličů ukázalo, že většina lidí v krajích není spokojena, jak hejtmani z hnutí ANO řídí kraj,“ zdůraznil.

Připojil se i Stanjura: „Sedm let od Babiše slyšíme nelichotivá slova, teď se diví, že s nim neběžíme do koalice. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá! Je komické, jak se hnutí chová a říká, že jsme je obešli,“ pousmál se s tím, že kraje nemají žádná zadání z centrály o tom, s kým mají, nebo nemají jednat.

Předseda Pirátů se závěrem zaměřil do detailu: „Výsledek hnutí ANO na krajské úrovni je na úkor komunistů a ČSSD, jejich voliči volí ANO, které lidem ‚vše zařídí‘. Jeho elektorát se ale přeléva do jiných subjektů. Výsledek je, že většina demokraticky smýšlejících lidí si v krajích pokračování ANO nepřála,“ domnívá se Bartoš.

