To je nádhera, jednotná nabíječka, jásalo zastoupení Evropské komise v ČR. Jenže přišli kverulanti

„Jedna nabíječka vládne všem! Ode dneška (28. 12. 2024) musejí být všechny nové mobilní telefony, tablety a fotoaparáty prodávané v EU vybaveny nabíjecím portem USB-C,“ napsalo na síti X mediální pokrytí Evropské komise v ČR. „Na jaře 2026 se evropská pravidla rozšíří i na notebooky,“ doplnila.

?? Jedna nabíječka vládne všem!



Ode dneška (28.12.2024) musí být všechny nové mobilní telefony, tablety a fotoaparáty prodávané v ???? vybaveny nabíjecím portem USB-C ????



Na jaře 2026 se evropská pravidla rozšíří i na notebooky. pic.twitter.com/Hs91eWJdZT — Evropská komise v ČR (@ZEK_Praha) December 28, 2024

Jenže nesetkala se jen s pozitivními reakcemi. „Tak to je skvělé – musíme jen doufat, že v té svobodnější části světa mezitím nevymyslí nějaké modernější technologie, a náš socialistický skanzen tak neklesne ještě hlouběji,“ obával se jeden z komentujících.

Evropská komise v ČR pak ukázala, kam okamžitě komentujícího zařadila. „Dobrý den, kterou svobodnější část světa máte konkrétně na mysli – Rusko, nebo Čínu? S pozdravy tým Evropské komise v ČR,“ dočkal se komentující odpovědi. Evropská komise v ČR očividně zapomněla na USA, Kanadu, Austrálii, technologicky vyspělé Japonsko, Jižní Koreu, Indii. Přičemž Draghiho zpráva o stavu Evropské unie sama uvádí, že EU zaostává za technologickými patenty. V této oblasti světu vévodí USA a Čína.

Přišly i obavy, zda jednotná nabíječka USB-C nezbrzdí inovace. „Dobrý den, týme Evropské komise v ČR. Já jsem spotřebitel a radost rozhodně nemám. Zabíjení inovací rozhodně není v našem zájmu, a i přes to někomu nařizujete, aby na zařízení dával konektor na USB-C. Co budete dělat, až v USA/ČLR vynaleznou něco lepšího? To jen my budeme v pravěku?“ zeptal se Mikuláš Semerák.

I tady měla stránka Evropská komise v ČR rychlou odpověď. „Dobrý den, Mikuláši, to nás mrzí, že nemáte radost – podle reakcí jiných je to ale vítaná změna. Každopádně nová pravidla počítají s pravidelnými přezkumy, které budou brát v potaz nejnovější inovace a názory a zkušenosti nejrůznějších výrobců a vývojářů,“ dozvěděl se pan Semerád.

V tomto ohledu je dobré zmínit, že Evropský parlament se nad jednotnou nabíječkou USB-C hlasováním shodl 23. října 2022 a implementace rozhodnutí byla uvedena na evropský trh 28. prosince 2024. Trvá tedy zpravidla dva roky, než se změna vyžadovaná Evropskou komisí dostane na trh.

Došlo i na obavy z toho, že podobná opatření jsou proti zdravému konkurenčnímu trhu. „Takže konkurence, základ kapitalistické volné soutěže, zase zaplakala,“ napsal Josef Novák.

Platforma Evropská komise v ČR i tady měla připravenou odpověď. „Dobrý den, Josefe, vy slyšíte někoho plakat? My slyšíme radost všech spotřebitelů, že už nebudou muset řešit, jakou nabíječku používat na jaké zařízení,“ nechala se platforma slyšet.

Psali jsme: Zelenskyj přešel do slovenštiny. Spor s Ficem se vyostřuje Pohrdání občany, kteří chtěli změnu. Konečná doufá, že v roce 2025 tomu bude konec „Trapné.“ Kubal z ČT nemohl mlčet, když Rusové sestřelili Santa Clause Spor mezi vítězi. Musk chce zachovat víza pro migranty, ale u Trumpových věrných naráží