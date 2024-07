To je pád. Němečtí Zelení poztráceli 3 miliony voličů

V letech 2019 a 2020 hvězda německých Zelených stoupala. V červnu 2019 upozornil server Politico, že se Zelení dostali do čela německých předvolebních průzkumů. Se 26 procenty to vypadalo, že by němečtí Zelení mohli poprvé v historii vyhrát volby a postavit do čela nejbohatší země EU svého kancléře nebo kancléřku. V té době měla CDU/CSU stále vedená kancléřkou Angelou Merkelovou 25 procent. Alternativa pro Německo (AfD) v témže průzkumu měla 13 procent, totéž platilo u německé sociální demokracie, liberálové z FDP měli 8 procent, krajně levicová Die Linke měla 7 procent. Další strany měly dohromady 7 procent.

Současný průzkum agentury INSA ukazuje, že podpora Zelených, kteří jsou součástí vládní koalice, klesla na 10,5 procenta. Server deníku Bild připomněl, že takhle špatně na tom Zelení byli naposledy na jaře 2018, kdy strana měla podporu asi 10 procent voličů.

Šéfka strany Ricarda Langová (30) už v letním rozhovoru ZDF přiznala, že je teď před Zelenými hodně práce.

„Myslím, že nejhorší, co se může stát, je, že vám lidé dají lekci a pak mají pocit, že jste si toho ani nevšimli,“ poznamenala.

Americký Wall Street Journal před pár týdny napsal, že v Německu jsou hlavním poraženým evropských voleb právě Zelení. Dostali o 8,6 procenta hlasů méně než před pěti lety. V absolutních číslech to znamená, že Zelení ztratili takřka 3 miliony voličů.

Sociální demokraté by teď podle stejného průzkumu získali 15 procent hlasů, pokud by proběhly volby. Liberálové z FDP by získali 5 procent, Die Linke 3,5 procenta. Aliance Sáry Wagenknechtové, další konzervativně laděná levicová strana, by získala 9 procent hlasů. Druhá by podle průzkumu skončila AfD se 17 procenty hlasů a volby by jasně vyhrála CDU/CSU s 31 procenty.

První dvě strany by získaly 38 procent hlasů, ale Bild nepočítá, že by takováto koalice mohla potenciálně vzniknout. Nejčtenější německý list tvrdí, že by při současných volebních náladách voličů mohla vzniknout vláda CDU/CSU a Zelených a liberálů z FDP. Nebo velká koalice CDU/CSU a sociálních demokratů.