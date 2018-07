To je sranda: Petr Žantovský se ujal své funkce v ČTK. A někoho z toho málem klepla pepka

Konspirátor Žantovský. Redaktorka serveru Forum24 Johana Hovorková se ve svém novém článku pěkně zostra trefuje do novináře Petra Žantovského. A co je důvodem? Zasedala Rada ČTK, jejímž je Žantovský členem. A Žantovský si na zasedání stěžoval.

A o co přesně na zasedání šlo? Petru Žantovskému vadilo, že ČTK neinformovala veřejnost o udílení novinářských Krameriových cen. „Jedna z informací hned potvrdila, co se s touto agenturou pravděpodobně stane, pokud v ní převládnou obskurní figurky a další ‚mediální analytici‘ typu Petra Žantovského,“ komentuje to Hovorková.

Zpráva ze zasedání na serveru ČeskáMédia.cz uvádí: „V závěru schůze diskuse radních s generálním ředitelem nabrala nervózní tón. Petr Žantovský trval na zásadě, že agentura má zveřejňovat široké spektrum zpráv. Proto považuje za hrubou profesní chybu, že ČTK neinformovala o udělování Krameriových cen za nezávislou žurnalistiku.“

Krameriovy ceny, které jsou již několik let alternativou k tradičním novinářským cenám, okomentovala Hovorková velmi příkře. „Zdá se tedy, že do ‚širokého spektra zpráv‘ budou nyní patřit i lži, dezinformace a fake news, ať už tomuto jevu říkáme jakkoli. Protože právě to je hlavním posláním těchto ‚cen‘, které dostávají zejména představitelé tzv. alternativních médií – a čím více lží šíří, tím lépe,“ píše novinářka.

Podle ní mají česká média problém. Je zcela běžné, že zprávy ČTK přebírají jednotlivé redakce a není v jejich silách všechny ověřit. „Jenomže teď tomu pravděpodobně bude jinak, protože asi bude nutné monitorovat Parlamentní listy, Aeronet a další proruské, prolhané weby, které zveřejňují svou alternativní pravdu, tedy lež,“ píše Hovorková.

Johana Hovorková se pozastavila také nad dalším návrhem Petra Žantovského. Zpráva ze zasedání uvádí: „Jaroslava Wenigerová vyzdvihla význam Akademie ČTK. Petr Žantovský se k ní připojil a informoval radní, že navrhl generálnímu řediteli ČTK Jiřímu Majstrovi, aby usiloval o přípravu akreditovaného bakalářského oboru na bázi právě agenturní akademie. Žantovský se přihlásil k této aktivitě, neboť by zde mohl využít své zkušenosti vysokoškolského pedagoga.“

Podle Hovorkové hrozí, že zájemci o tento obor budou následně vyučováni lidmi, kteří ignorují pravdivé informace. Podle ní bude mít jejich titul stejnou váhu, jako ten Žantovského. Připomíná, že Žantovský má titul ze stejné školy, jako ministryně spravedlnosti Taťána Malá, kolem které se v dnešních dnech kupí problém za problémem. „A nikoho asi nepřekvapí, že Žantovského do Rady ČTK navrhlo hnutí ANO. Kruh se prostě uzavírá,“ dodává Hovorková.

