To je strašně vtipný pán... Šlachta se ve studiu bavil expertem na průzkumy

Robert Šlachta vypočítal body, kde se zásadně shodne s koaličním partnerem Motoristé sobě. „My, když jsme spolu, tak říkáme, že v těch zásadních věcech si se stranou Motoristé sobě rozumíme velice,“ řekl předseda Přísahy a ukázal na témata vystoupení z Evropské unie, kritika Green Dealu nebo korespondenční volby. Přísaha má pak odlišný pohled na dění na Slovensku. „Zásahy politiků na Slovensku do justice, způsob zrušení speciální prokuratury, jsou věci, které vnímám negativně,“ řekl pro TV Nova Robert Šlachta a dodal, že je zdrženlivý jak ke slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, tak i k politice Orbánova Maďarska. Ficova politika je podle něho příliš na sílu a politicky nepříliš dobře.

„Nemůžu souhlasit s amnestií, kterou před koncem svého mandátu prezident Klaus vyhlásil. Ale to jsem Petru Macinkovi řekl a vyříkali jsme si to,“ řekl k rozdílným postojům mezi Přísahou a Motoristy sobě. Probírá tato témata předseda Šlachta s Václavem Klausem? „Já s panem prezidentem nekomunikuju, jak on, tak ani já nemáme potřebu. Zabývám se kampaní, vnitřní stranickou komunikací.“

TV Nova připravila i medailonek o hnutí Přísaha, kde se k její existenci vyjádřil kupříkladu redaktor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo nebo komentátor Deníku N Jiří Pehe. „Když se podívám na komunikaci pana Šídla a pana Peheho směrem k nám, tak s nimi samozřejmě nesouhlasím. Musím se smát tomu, ,jakým způsobem nás znají‘. Oni jsou skoro jako kdyby si mnou ráno chodili do koupelny čistit zuby.“

Co říkal Šlachta na spojení s Filipem Turkem a tvrzení, že úspěch v Evropských volbách jde převážně za ním? „Filip tomu dal tu dynamiku, přivedl k volbám svoje lidi. U něj je dobře, že si nekonkurujeme voličsky. Za Přísahou jde spravedlnost, bezpečnost. Filip je kovaný v Green Dealu a ve věcech spojených s průmyslem.“

„Pokud nám voliči v krajských volbách dají stejný mandát jako v evropských volbách, půjdeme spolu jako koalice i do voleb do Poslanecké sněmovny,“ řekl Robert Šlachta.

Poukázal také na generálního ředitele agentury STEM Martina Buchtíka, který v medailonku o Přísaze řekl, že pokud se Šlachta nedostane do druhého kola senátních voleb, šance Přísahy jsou ve volbách do Poslanecké sněmovny mizivé. „To je strašně vtipný pán. STEM nám dal týden před volbami 4,6 % hlasů a pak jsme dosáhli na 10,2 %. Vyzývám diváky, aby nevěřili žádným průzkumům. A pokud se dostaneme do parlamentu, zakážeme všechny průzkumy do 30 dnů do voleb. Průzkumy jsou naprostá manipulace s lidmi.“

Moderátorka poukázala na to, že v Praze 12 kandiduje za Motoristy Boris Šťastný s podporou hnutí ANO. Obává se Šlachta toho, že Motoristé začnou pokukovat po jiných koalicích? „To je prostě politika. Ale teď jedeme s Petrem Macinkou do Břeclavi, kde budeme spolu na ulicích přesvědčovat lidi o tom, že moje práce v Senátu by byla prospěšná.“

„Máme před sebou rok do parlamentních voleb. Já jasně říkám, dejte mi hlas, je to hlas proti vládě.“

„Jsem protestní hlas. Je to o tom, že vláda veškeré zákony Parlamentem protlačí. Já kandiduji proti kandidátovi Spolu, panu Košťálovi, který jednoznačně podporoval vládu, ať to byly valorizace důchodů nebo školkovné. A já říkám jasně: Když budu v Senátu, budu se snažit zastavit veškeré tyto pokusy vlády a budu se za občany bít v tom, aby současná vláda neměla v Senátu většinu,“ dodal.

Vyjádřil se k návrhu státního rozpočtu. „Když to srovnáme se Sobotkovu vládou a vládou Andreje Babiše, tak tahle vláda, vláda Petra Fialy, zadlužuje naši zemi nejvíc,“ řekl Šlachta a poukázal na konkrétní kroky vlády. „Bují tu šedá ekonomika, EET se zrušila, můžeme se bavit o tom, jestli EET byla zavedená dobře, nebo špatně, ale zásadní je poznatek, že nám tu utíká 150 miliard do šedé ekonomiky,“ řekl a ukázal na nevyřešené danění korporátů, danění zahraničních společností a jejich daňových kliček. Tam by chtěl Šlachta zaměřit svou práci. A dodal, že ve zdanění korporátů a postih vyvádění peněz z republiky zahraničními společnostmi se shoduje s Petrem Macinkou, předsedou Motoristů sobě.

