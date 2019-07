To jsem ještě nezažila! Konečná z KSČM spráskala Okamuru

Ve výše zmíněné rezoluci se například v článku 23 píše, že „EP žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU“ či v článku 26 se píše, že „EP žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu“. Dodejme však, že rezoluce je jednou z věcí, kterými se Evropský parlament zabývá a že rezoluce je pouhé stanovisko EP, které nemá žádnou právní sílu. Konečná podala na Tomia Okamuru trestní oznámení za pomluvu krátce před volbami do Evropského parlamentu. „Odmítejme věřit lžím SPD,“ uvedla Konečná na svém FB profilu.

Nyní však přišel zvrat přímo od policistů. „Policisté nezjistili skutečnosti opravňující zahájení úkonů trestního řízení, věc tedy byla uložena bez dalších opatření,“ sdělila serveru Lidovky.cz pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Pokud se podíváme na samotné hlasování, tak bez pochyb zde vidíme jméno europoslankyně Konečné, kde figuruje v kolonce „hlasovala pro rezoluci“.

Tomia Okamura dále zmiňuje: „KSČM už je patrně naprosto zoufalá, protože to, že Konečná podpořila přijímání migrantů, je dokázaný fakt! A také policie neshledala v naší informaci žádný trestný čin, jelikož jsme napsali pravdu. Paní europoslankyně Konečná, máte to zapotřebí? To nevíte, že čím více se něco rozmazává, tím více to smrdí?“ Nebyla to však jediná Konečná, kdo hlasoval pro zmíněnou rezoluci. Na to i upozorňuje Okamura ve svém statusu: „Pro tuto rezoluci, tedy pro přijímání migrantů z Afriky, konkrétně hlasovali tito europoslanci: Martina Dlabajová (ANO), Dita Charanzová (ANO), Petr Ježek (ANO), Pavel Telička (ANO), Jan Keller (ČSSD), Miroslav Poche (ČSSD), Olga Sehnalová (ČSSD), Jaromír Kohlíček (KSČM), Kateřina Konečná (KSČM), Jiří Maštálka (KSČM), Luděk Niedermayer (TOP 09), Stanislav Polčák (TOP 09), Jiří Pospíšil (TOP 09), Jaromír Štětina (TOP 09), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Pavel Svoboda (KDU-ČSL), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).“

Kateřina Konečná se hájila tím, že se jedná o lživou kampaň ze strany Tomia Okamury a celé SPD. „Museli jsme sáhnout ke kroku, kterým je trestní oznámení na ty, kteří o nás šíří nepodložené lži," sdělil Filip na tiskové konferenci 17. května k podání trestního oznámení na SPD Tomia Okamury. „Vzhledem k tomu, že se to týká přímo naší vedoucí kandidátky a našich současných europoslanců, tak to trestní oznámení podává přímo Kateřina Konečná," dodal předseda KSČM a předal slovo Konečné, aby poskytla novinářům vysvětlení, co je k těmto právním krokům vedlo. „My jsme si už zvykli na to, že strana SPD proti nám šíří řadu pomluv. Můžeme to považovat za součást předvolebního boje, když není program, stačí lži," řekla s tím, že došlo evidentně k tomu, že někdo chce ovlivnit výsledky voleb. Poukázala na to, co vyšlo ve výtisku posledních novin SPD, které jsou distribuovány v počtu tří milionů kusů po celé České republice v těchto dnech. „V textu je šířeno, že KSČM, respektive já jako její poslankyně jsem hlasovala pro migraci a proti České republice ve věci uprchlických kvót," uvedla. Je to něco, co na sobě nemůžeme nechat. Kazí to věrohodnost komunistické strany," zdůraznila s tím, že už od začátku říkali, že příčiny migrační krize je třeba řešit v zemích původu a že kvóty nejsou řešení. „Říkali jsme, že v žádném případě nejsme pro, aby se tu otevíraly volné cesty, a hlavně, že je velmi důležitá návratová politika," připomněla Konečná.

„To vše je přehlušeno lživým plátkem, který SPD vydalo týden před volbami. Jakákoliv obrana je v tuto chvíli nemožná. A udělalo to zcela záměrně! Ve chvíli, kdy vědělo, že tohle bude chtít učinit, to hnutí tajilo ve všech svých předchozích vydáních. Domníváme se proto, že je to evidentní útok na KSČM,“ konstatovala Konečná s tím, že KSČM proto odmítá, aby tento útok zůstal bez odezvy.

„Z toho důvodu dnes podám trestní oznámení za pomluvu, a to s cílem ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu,“ sdělila Konečná, která zmínila, že je dlouho v politice, a i když zažila různé předvolební boje, tak se s tímto ještě nesetkala. „Takto podlý útok jsem zaznamenala poprvé. Tohle už si nenecháme líbit, my máme svědomí čisté. My jsme bojovali za Českou republiku,“ řekla na závěr a dodala, že odmítá, aby někdo, kdo neudělal pro Česko v Evropském parlamentu vůbec nic, si bral KSČM do úst.

Komentující pod statusem děkují Tomio Okamurovi za odhalení hlasování, a dokonce požadují postavení komunismu mimo zákon. Že by se debata o zakázání komunistické ideologie znovu vrátila do společenské debaty?