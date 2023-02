To nemůže dělat nikdo normální! Rajchl se namíchnul

reklama

„Vždycky, když vidím naši vládu, tak si říkám, že se úplně ztotožňuji s tou legendární větou z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje: Pane Karfík, vy nás ale zásobujete, protože oni opravdu, musím říct, že předvádějí jednu neuvěřitelnou věc za druhou a je opravdu až šílené, co jsou schopni vyprodukovat,“ sdělil úvodem svého pravidelného streamu Jindřich Rajchl.

„Žádná normální vláda nemůže prosazovat Green Deal, nemůže prosazovat zákaz spalovacích motorů, nemůže prosazovat zpřísnění emisních povolenek, to jsou všechno věci, které jsou proti českým občanům. Zcela jednoznačně. Tady není o čem hovořit. Představa, že nám emisní povolenky na topení a na jídlo zachrání svět, je samozřejmě úplně lichá, naivní, lživá. Proto jsem také dnešní relaci nazval podtitulkem, že jen pouze ve světě za zrcadlem je možné, aby se lež stala pravdou a pravda se stala lží, a přesně to se v současné době děje. Oni se snaží de facto lež vydávat za pravdu a pravdu prohlašovat za lež. A vidíme to na každém kroku. Vidíme to de facto ve všech důležitých okolnostech našeho života, je to prostoupeno celou naší společností a samozřejmě je to možné jen díky té morální bídě, která nám vládne a díky absolutní morální bídě médií, která se na místo toho, aby zůstala hlídacím psem demokracie, stala jenom pitbulem, vlčákem, který chrání současnou vládu a ten její progresivisticko-neomarxistický trend, který prosazuje, protože tahle vláda je vládou, která skutečně se tady jenom snaží infiltrovat politiky z Bruselu a do Spojených států amerických a vůbec nehájí zájmy občanů České republiky,“ zmínil Rajchl.

Rajchl následně hovořil o ministru školství Balašovi a jeho vyjádřeních na adresu ředitele školy – a jak podotýká Rajchl „našeho člena“ – Petra Vrány. „Ten kritizoval jeho indoktrinační dopis, který já považuji za naprostou šílenost, která vůbec nemá v zemi co dělat. Pan Balaš napsal článek s titulkem, že učitel, který nerozezná dezinformaci, nemá ve škole co dělat. Balaše znám strašně dlouho, slušnej chlap, vždycky byl slušnej chlap. Je neuvěřitelné, jak dokáže funkce lidi změnit. A vidíme to nejenom u pana Balaše, ale u mnoha lidí, kteří jsou díky té své židličce, na které sedí, ochotní nepokrytě lhát a úplně změnit svůj charakter non plus ultra. Co je dezinformace, tady nedefinoval ještě vůbec nikdo, protože to je prázdný termín, který nemá vůbec žádný obsah,“ sdělil Rajchl.

„Indoktrinace dětí ve škole nemá co dělat. Můj politický vzor Ron de Santis na Floridě před nedávnem udělal reformu, která jde přesně proti tomuhle tomu. To znamená, že zakázal jakoukoliv politickou indoktrinaci ve školách, které na Floridě jsou, jakoukoliv politickou agitaci ve prospěch jakékoliv strany. A to je ta správná cesta. Nikoliv to, co se snaží tady předvést pan Balaš a všichni jemu podobní, že se snaží do těch dětí našroubovat hned od mladého věku všechny tyhlety nesmyslné politické agendy, které tady prostě prosazuje Evropská unie. Já to odmítám, tohle je přesně ten jejich styl, toho, že oni obsadili naše školství a vymývají mozky našim dětem. Je to něco, proti čemu se musíme důrazně postavit,“ rozhorlil se Rajchl, který se domnívá, že by Balaš měl odstoupit z postu ministra školství.

Dále se pak pustil i do ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). „Jak tenhle člověk může obviňovat Janu Zwyrtek Hamplovou z dezinformace. Prosím pěkně, to mi vysvětlete. Já si to pamatuji v ten leden loňského roku, když lidé mi zoufale volali, psali, lidé, kteří třeba... Byla rodina, která měla dvě malé děti, manžel u policie, manželka zdravotní sestra, oba dva v tu chvíli měli pod hrozbou ztráty zaměstnání, pod hrozbou totálního rozvratu rodinného rozpočtu, byli nuceni k tomu, aby se očkovali. Pod největší dezinformací celého tohoto nového století. A tu dezinformaci šířil zejména pan Válek. Tedy, že kdo se naočkuje, snižuje riiziko přenosu na další osobu. Tohle je ta nejhorší dezinformace, na základě které tady byla diskriminována celá skupina osob, na základě které tady byli donuceni lidé aplikovat si do svého těla látku, která je mnohé z nich následně poškodila,“ rozhorlil se Rajchl a dodal, že pokud tady někdo zaslouží přezdívku Dezinfo, je to jedině „pan Leopard“. „Pane Válku, omluvte se paní Janě Zwyrtek Hamplové, je to dáma, které vy nesaháte ani po kotníky,“ sdělil Rajchl a vyzval jej rovněž k odstoupení.

