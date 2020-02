To smrdí. Chtějí zničit Xavera? On vydal VIDEO, ve kterém odhaluje mnohé. Co na to řekne Člověk v tísni?

reklama

Komentátorka Karolina Stonjeková na svém facebookovém profilu konverzaci s redaktorkou serveru Seznam Zprávy, která se jí ptala, zda je vystoupení u Luboše Xavera Veselého na serveru XTV.cz placená, zveřejnila.

„Já se občas, nebo spíš pořád divím, že si ty lidi s těma lžema a pomluvama nedají pokoj... Sice tedy tentokrát ty pomluvy očividně nepochází ze ‚starého dobrého směru‘, nýbrž nepochybně souvisí s Xaverovou kandidaturou do Rady ČT. Ale i tak platí první věta... Na druhou stranu, je fér, že se paní redaktorka alespoň zeptala. Taky to mohla napsat jako fakt a neptat se, protože lidí, co s drbem operují jako s holou pravdou, kolem sebe vídám dost!“ napsala k celé konverzaci Stonjeková na svůj facebookový profil.

Pro ParlamentníListy.cz pak svůj komentář Stonjeková rozšířila. „Přišlo mi zvláštní, proč se mě redaktorka Seznamu na takové věci ptá. Buď je za tím kampaň proti Xaverovi Veselému, který kandiduje do Rady ČT, nebo takovým dotazem paní redaktorka třeba naznačuje, že na Seznamu hosté za své rozhovory platí, a zjišťuje si, jestli to tak chodí i v jiných médiích. Částka 15 tisíc, o kterou se údajně mělo jednat, ale naznačuje, že ať už je správně varianta A, nebo B, jisté je, že tu někomu, jak se lidově říká, pořádně hráblo!“ uvedla Stonjeková.

A co k celé věci uvedl právě Luboš Xaver Veselý? „Já vám Zdislavu Pokornou ukážu. Kde se vzala, tu se vzala. Snaží se jakýmkoliv způsobem dohnat na pranýř XTV.cz a zejména mě. Volá všem hostům, kteří – dozvěděli jsme se to asi od šesti, sedmi lidí – kdy byli v XTV a klade jim otázku, zda je pravdou, že za svoji účast v XTV musí platit peníze,“ konstatoval Xaver Veselý a ukázal právě konverzaci s Karolinou Stonjekovou. „Zdíša jede,“ konstatuje Xaver Veselý ke konverzaci a prozrazuje tak, jak si redaktorka Seznamu říká.

„Vylučuju, v tuto chvíli dávám ruku na špalek,“ odmítl rázně Xaver Veselý, že by k placení hostů v XTV docházelo. Následně se vrátil k osobě Zdislavy Pokorné. „Je to zjevně dáma, která sbírá drby a pomluvy, ta pomluva je samozřejmě tady, ta debilita namířená proti mně a je to podobná lež, nepravda, pokus ty lidi, kteří sem chodí do XTV zavčas vystrašit,“ míní Xaver Veselý, který si hledal na internetu informace o mladé novinářce. A našel video z finále soutěže Hledá se LEADr, kde Pokorná soutěžila s projektem Špendlík.

Xaver Veselý následně ukázal stránky projektu Hledá se novinář, kde si všiml partnerů projektu, mezi nimiž je například Hlídací pes či Seznam Zprávy. "Kruh se uzavírá a udělejte si obrázek. Nerad si s někým vyřizuji účty tímhle způsobem, ale někdy to jinak nejde," míní Xaver Veselý a zdůvodnil tak i svou kandidaturu do Rady ČT. Zajímavá je také skutečnost, že na webu jsou uvedeny kontakty na projekt Jeden svět na školách, provozovaný neziskovou organizací Člověk v tísni. I spojení s ní je na webu zmíněno.

Kyselý citron

Moderátor Luboš Xaver Veselý dostal před nedávnem od Českého filmového a televizního svazu FITES anticenu za nepovedený mediální počin roku 2019, Kyselý citron. Ten mu ji udělil za podbízivý styl moderování a za to, že projevuje své sympatie či antipatie k hostům. Luboš Xaver Veselý si přišel cenu převzít a svazu se vysmál.

Xaver tehdy prohlásil, že na rozdíl od veřejnoprávního média je závislý na přízni diváků, protože mu nikdo neodvádí povinné koncesionářské poplatky. A jen diváci mu mohou vystavit účet.

„Já jsem tady rád. Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu a neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. A jediné rozhovory politické, které já vedu, jsou na internetové televizi XTV.cz. Žádné jiné. Tedy, k tomu je to určitě vztaženo. Děkuju všem, kteří sledujete XTV. Děkuju všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém YouTube kanálu Xaver Live. Mám z toho radost,“ poděkoval moderátor před kamerami České televize za anticenu.

Načež se obrátil i k porotě, která ceny udílela: „Děkuju vám, poroto, že ztrácíte čas a díváte se na moje projekty, na moje moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám třeba ukázali cestu, kdybyste nám jakýmkoli hlasem řekli, jak to máme dělat, ale zatím od vás takový hlas nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize,“ pustil se do televize v přímém přenosu.

„Tento projekt, prosím, vzniká jen z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuju. A vážení koncesionáři, udělejte si obrázek,“ uzavřel s odkazem na koncesionářské poplatky, které ČT povinně platí všichni.

Onu odbornou porotu, která Veselého cenou „obdařila“, tvořila tento rok sedmice umělců. Předsedou poroty byl divadelní kritik a esejista Vladimír Just. Členy byli kameraman a pedagog Marek Jícha, filmová střihačka Ivana Kačírková, scenáristka Českého rozhlasu a České televize a televizní dramaturgyně hrané tvorby Šárka Kosková, reportér a režisér Lukáš Landa, filmová kritička a publicistka Alena Prokopová a novinář a kritik Jan Svačina.

Později Luboš Xaver Veselý připomněl, že ČT sice od lidí získává 7 miliard ročně, ale odmítá říct, kolik berou její zaměstnanci. Tím prý vlastně koncesionářům říká: „Držte hubu a krok a plaťte. My už víme, co s těmi sedmi miliardami uděláme.“

Následně se Xaver Veselý rozhodl svou cenu vydražit na dražebním portálu Aukro. Aukce však byla nejprve zrušena, za což se mu server omluvil.

„Zdravím z Aukra a rovnou říkám, že si sypeme popel na hlavu. Xavera jsme chtěli podpořit, dražba anticeny nám přišla vtipná a trefná. V neděli však dorazilo oznámení ze strany uživatelky Aukra za porušení pravidel (příliš vysoká cena za doručení) a kolegyně ze Zákaznické péče aukci rovnou aktivně smazala – jako to děláme s každou, která jakkoli porušuje pravidla obchodování.

Nepřihlédla však ke všem okolnostem a k nevelké závažnosti hlášeného problému. Raději bychom řešili situaci pouze domluvou, ale stalo se. XTV jsme udělili VIP účet, aukce je opět aktivní a my věříme, že o citron bude pořád zájem. Držíme mu palce,“ omlouvala se za Aukro jakási Jana.

Nyní je možné dražit cenu až do dnešní osmé hodiny večerní, aktuální cena se pohybuje na 102 199 Kč (dražit můžete ZDE).

