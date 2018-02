Tohle je Sobotkův polibek smrti, poukazuje Jaroslav Plesl

Bohuslav Sobotka by prý delegátům nerad radil v tom, koho mají na post předsedy ČSSD zvolit. Zminíl, že Hamáček i Chovanec už měli důležité ústavní funkce a s jeho podporou působili v úzkém vedení strany. „Chovanec měl úlohu zlého muže a dělal ji dobře,“ uvedl pro Právo a dodal, že Hamáček se zabýval hlavně vyjednáváním ve Sněmovně a mediální politikou strany. Jestli lídr sociálních demokratů bude razantní, nebo spíše konsensuální, je jen na úsudku delegátů.

Svou účast na mimořádném sjezdu sociálních demokratů prý vůbec nepovažuje za nutnou. Pro ČSSD podle svých slov pracoval osmadvacet let, z toho dvanáct let prosazoval její politiku v první linii. V deníku Právo uvedl, že proto cítí čas na vystřídání stráží, aby odpovědnost převzala do svých rukou jiná politická generace, než byla ta jeho, která dokázala ČSSD obnovit a prosadit ve vládě i v opozici.

Podle Sobotky má ČSSD na české politické scéně stále své místo a je přesvědčen, že tak tomu bude i v budoucnosti. Jako hlavní důvod uvádí, že sociální demokracie je obhájce zájmu lidí se středními a nízkými příjmy, ale také demokracie a svobody.

Na otázku, jestli by byl ochoten podpořit vládu Andreje Babiše, pokud by se na spolupráci s ni budoucí vedení strany domluvilo, a jestli by se nevzdal svého poslaneckého mandátů, odpověděl, že ve své funkci hodlá setrvat i nadále. „Máme dost mechanismů, jak komunikovat uvnitř strany i klubu o rozdílných názorech,“ uzavřel s tím, že v takové diskusi bude vždy hájit principiální a hodnotově orientovanou politiku ČSSD. Vyměňovat si vnitrostranické vzkazy přes média prý nehodlá.

Tento rozhovor na svém facebookovém účtu sdílel šéfredaktor MfD Jaroslav Plesl a doplnil jej dvěma stručnými a jasnými větami. „Sobotka nejede. Ale polibek smrti zasílá přes Pravo,“ napsal v komentáři.

Psali jsme: Pár hodin před volebním rychlosjezdem ČSSD. Jak jsou rozdané karty? Chci ČSSD zachránit, říká odhodlaně Jiří Zimola. I když je to prý mise pro sebevraha Špatné zprávy pro premiéra: První výzkum ukazuje na budoucího šéfa ČSSD. Že by Hamáček nebo Sobotka byli Babišovými soupeři? Vyloženě směšné Jaroslav Plesl: Tolik jako Drahoš by dostal i papírový pytlík. Okamura a Chovanec? Zeman teď má za sebou tuhle sílu...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab