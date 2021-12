Tohle je ono, TOHLE? Nezlobte se na mě... Veselovský úplně rozhozen Válkem. A přišel výsměch

reklama

„Abych tomu správně rozuměl. Já se dívám na tiskovou zprávu vašeho anticovid týmu, tam vidím napsáno: Plošné testování ve školách a ve firmách. Posílit třetí dávkou očkování všech rizikových skupin. Výzva k dobrovolnému snížení počtu sociálních kontaktů do doby uvolnění kapacity nemocnic pomocí mediální kampaně," zesumarizoval úvodem výstřižek, jenž sdílela Schillerová, moderátor Veselovský.

„To je všechno pravda,“ uvedl Válek.

„To je ten krizový plán? To je krizový plán na to, když se ukáže, že omikron je daleko horší varianta než třeba delta?“ zeptal se Veselovský.

„Bezesporu ano,“ odvětil Válek.

„To je ono?“ ptal se Veselovský opakovaně.

„No jistě,“ sdělil Válek.

„Když jsme vás poslouchali, vaše kolegy, celou předvolební kampaň, tak to vypadalo, a nejenom předvolební kampaň, od jara roku 2020, tak to vypadalo, že ta ještě stále současná vláda Andreje Babiše, nedělá vůbec nic správně – a že vy na to máte spoustu plánů, jakým způsobem to udělat. A teď tady čtu tiskovou zprávu a nezlobte se na mě, to, co jsem vám říkal, to prostě nevypadá jako nějaké velké novinky. To je to, co dělala ta předchozí vláda,“ oponoval Veselovský.

„Vy těžko vymyslíte nějakou novinku, a ani by to nebylo správné, vymýšlet novou novinku v tom, abyste virus detekoval, abyste včas nastavil opatření proti šíření viru, abyste nastavil opatření, aby se nemohli dva lidé navzájem nakazit, a abyste nastavil opatření, aby ten člověk, pokud se nakazí, měl co nejlehčí průběh nemoci a aby ten člověk, pokud se nakazí, měl včas nasazenou léčbu. Těchto pět věcí platí,“ sdělil Válek.

„Vzhledem k tomu, že nejsme už v žádné předvolební kampani, takže teď vlastně, a teď to je otázka, vy můžete s klidem říkat: Budeme dělat ty stejné věci jako vláda Andreje Babiše. Tečka,“ ptal se Veselovský.

„Ne,“ odvětil Válek.

„A co bude tedy to, co bude ten rozdíl?“ zeptal se Veselovský.

„Budeme je dělat správně, předvídatelně a na základě doporučení odborníků. Nebudeme tu strategii měnit tři měsíce,“ odvětil Válek.

„Přesně, jak se dalo čekat... Je to k smíchu (pokud to tak v době pláče můžu říct). Jasné potvrzení, že šlo opravdu jen o boj proti A. Babišovi před volbami (případně politickou moc) a ne o blaho lidí. Za Babiše všechno špatně a teď stejná opatření a je to najednou v pořádku. Děs!“ okomentoval následně Válkovo vystoupení na facebookovém profilu Schillerové jeden z uživatelů.

„No takže pojedou úplně stejně jako vláda předešlá. To bylo kritizování a skutek utek. Média vše nafukují, to je pravda, ale doufala jsem, že tato vláda bude mít rozum a dá vše do pořádku. Ukončí tuto covidománii a nechá nás žít opět normálně. A ono to bude stejné, jen v bleděmodrém. Plnou pusu toho, že povinné očkování je špatně, nouzový stav nic neřeší, a jede stejně, jak to bylo,“ dodává další.

„Tak to je perla tohoto roku. Válek totální blb a Veselovský neměl chybu,“ směje se další uživatelka.

„Tak nevím, jestli se mám smát nebo plakat! Z tohoto dědka jde hrůza. O co je méně kompetentní, o to je víc suverénní!“ konstatuje další.

