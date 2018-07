Tohle přijde do škol! Burcuje mladý Klaus

„Fakt mně není jasný, jak může svobodě slova ublížit, když se děti dozví, že není nutný věřit každý hovadině,“ poznamenal následně ke Klausovým slovům komentátor.

Klaus mladší svůj komentář přinesl na serveru Novinky.cz, když poukázal například na to, že české školství má podle něj úplně jiné problémy než to, že by žáci byli málo politicky uvědomělí. „Učit žáky (a studenty), co si mají myslet, do škol nepatří. Občanská výchova se ve školách dávno učí – má svoje osnovy, učebnice a tak dále,“ poznamenal k navrhované koncepci občanského vzdělávání Klaus mladší.

Původní text ZDE

„Nejděsivější na tom všem je především to, že vůbec nejde o nějaký nápad pana Babiše. Jde o ‚Dlouhý pochod institucemi‘ nové neomarxistické levice, která již spolehlivě ovládá významná média, univerzity, státní úřady a ministerstva,“ poznamenal dále občanskodemokratický poslanec. Obává se snahy vymývat dětem ve školách mozky. „Což už beztoho mnozí dělají, ale ne všude stejně intenzivně. Budou učit děti rozeznat ‚Fake news‘ namísto toho, aby je učili o svobodě slova a toleranci jiných názorů. Koneckonců tenhle komentář by určitě neprošel – podle těch krasoduchů žongluje s daty, je nenávistný, dělá z komára velblouda – vždyť zatím nikdo nikoho k ničemu přímo nenutí (jako v počátcích inkluze, že jo…),“ řekl Klaus mladší. Ten nyní připravuje písemnou interpelaci na ministra školství a podává pozměňovací návrh ke školskému zákonu, kde v hlavních cílech vzdělávání pro české děti hodlám vypustit „politické“ formulace. „Aktivní politika do škol nepatří,“ uzavřel. Mgr. Václav Klaus ODS



Celý příspěvek Petra Honzejka: Pan Václav Klaus ml. se v posledním komentáři vyděsil, že "Budou učit děti rozeznat „Fake news", namísto toho, aby je učili o svobodě slova a toleranci jiných názorů." Fakt mě není jasný, jak může svobodě slova ublížit, když se děti dozví, že není nutný věřit každý hovadině.

autor: vef