Tohle ty lidi utvrdí v tom, aby volili Babiše a Okamuru... Experti spráskli ruce nad billboardy Petra Fialy

„Útoky se daly očekávat. Tonoucí se stébla chytá,“ říká k novým billboardům koalice SPOLU mediální analytik Jiří Mikeš. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 předvedly zbrusu novou grafiku, která mimo pozitivní sdělení o očekávané změně přináší i přímá varování. Na billboardech s portréty lídrů ANO, SPD a KSČM doslova zní: „Hrozba, kterou musíme zastavit!“ K tomu se pak přidávají různá upřesnění, v čem přesně hrozba spočívá. Lidé si na billboardech přečtou nápisy: Ničí lidem podnikání, Zadusí vás byrokracií nebo Zdevastují životní prostředí. Spolu tak varuje voliče před případnou povolební spoluprací politických subjektů v čele s Andrejem Babišem, Tomiem Okamurou a Vojtěchem Filipem.

Všechny antibabišovské kampaně podle Mikeše nevedou k užitku. „ANO stoupá, hlas lidu je silnější. Lidé si to budou umět přebrat,“ předpokládá. „Antibabiš“ prý nezabere. „Lidi jsou tím otrávení. Nevím, proč se takového programu drží. Svým způsobem jsou to zoufalci, když nic nového nevymyslí,“ komentuje Mikeš. Volby mají podle lídrů SPOLU zásadní téma, a to porazit extremismus a populismus.

V ulicích uvidíme zobrazení „hrozby“ a „změny“ v předem daném poměru. Jak oznámili lídři SPOLU, tři ku jedné by měly obecně převažovat billboardy s pozitivním sdělením o tom, že SPOLU přináší změnu, které mohou lidé věřit, a třetinu budou představovat právě výstrahy před ANO, SPD a KSČM. „Je to strategie, která byla používána například ve Velké Británii snad před dvaceti lety. Moc se nepovedla. Ale je to zcela běžné,“ analyzuje Mikeš.

Filozofie slibem neurazíš

Bednář: Varování před hrozbou určitě osloví, ale koho?

Firemní sociolog, odborník na komunikaci Vojtěch Bednář, říká, že varování před hrozbou určitě osloví, otázka zní koho. „Voliči ani jedné z těch stran to zcela jistě nebudou a mobilizaci nerozhodnutých nepředpokládám. Daleko spíše se tak dá čekat, že tím SPOLU usiluje o hlasy vlažných příznivců Pirátů a případně ty příznivce ČSSD, kteří jsou nejméně levicoví a současně se bojí propadnutí svého hlasu ve volbách,“ popisuje Bednář. „Pokud jde o voliče ANO, SPD a KSČM, označování za hrozbu je, myslím, spíše utvrdí v jejich přesvědčení,“ dodal.

Co se týká hlavního sloganu koalice SPOLU i o jeho úspěšnosti má Bednář pochybnosti. „S ohledem na to, že se sloganem ‚změna‘ kandiduje téměř každý, a to nejen od té doby, co přinesl fenomenální úspěch Baracku Obamovi, a s ohledem na to, že prakticky žádný předvolební slib není splněn, pokud není formulován dostatečně přesně a jednoznačně, obávám se, že je to skutečně jen... slogan...,“ uvedl firemní sociolog. „SPOLU jej potřebuje naplnit konkrétními pozitivními kroky v konkrétních agendách, pak samozřejmě může být funkční a přinést požadovanou mobilizaci voličů,“ dodal.



Nápad použít pozitivní a negativní kampaň v poměru tři ku jedné považuje Bednář za efektivní strategii. „Za mne jednoznačně ano, i když specialisté na politický marketing budou nejspíše nesouhlasit. Lidé potřebují pozitivní sdělení nejen proto, že procházíme krizovým obdobím,“ komentuje.

Co očekávat? „Půjdou po sobě.“

Mediální analytik Jiří Mikeš předpokládá, že až do voleb budeme svědky různých útoků a zoufalých pokusů. „Půjdou po sobě,“ zdůrazňuje.

Význam kampaně v ulicích v podobě billboardů určitě nepodceňuje. „Na billboardy se musíte dívat. Televizi lze vypnout, ale co se týká billboardů, nějak je zaregistrujete,“ připomíná.

Přesto se pozastavuje nad další částí kampaně SPOLU, spoty, které zveřejňují na sociálních sítích. „Taková srandička, když chtějí vyhazovat peníze, ať je vyhazují. Umělci po covidu potřebují peníze,“ podotýká.

Šéf volební kampaně SPOLU Zbyněk Stanjura ČTK řekl, že v krajích se objeví 250 bigboardů a tisíc billboardů. Koalice se soustředí také na sociální média, opustit nechce ani kontaktní kampaň. Podle Stanjury se podařilo v uplynulých fázích kampaně upevnit značku SPOLU. Předseda lidovců Marian Jurečka přislíbil, že společně s dvojicí předsedů partnerských stran těsně před volbami znovu projedou všechny kraje. „Začínáme 8. září v Karlovarském a Plzeňském kraji a končíme v Moravskoslezském a Olomouckém kraji 1. října. Chybět samozřejmě nebudou naši krajští kandidáti ani zástupci Mladých lidovců, TOP týmu a Mladé občanské demokracie,“ uvedl před novináři. Billboardy a bigboardy se ve veřejném prostoru objeví 1. září.

