Tomáš Klus: Mávejme tibetskou vlajkou! Ať je na nás český lev hrdý

V poslední době se kritika Číny v Čechách soustředila na plánovanou cestu zesnulého šéfa Senátu Kubery na Tchaj-wan. Ale to není jediná výčitka vůči Čínské lidové republice. Právě dnes se slaví den tibetského povstání z roku 1959. Toto povstání bylo Čínou potlačeno a zapříčinilo odchod tibetského Dalajlámy do exilu. A v souvislosti s ním vyzval zpěvák Tomáš Klus, aby se Češi zajímali o Tibet a „mávali vlajkou se sněžnými lvy“.

Klus svou výzvu uvedl poznámkou z historie. „V devátém století uzavřel tibetský král a čínský císař dynastie Tchang smlouvu, v níž mimo jiné stálo: Číňané budou žít šťastně v Číně a Tibeťané budou žít šťastně v Tibetu." Umělec k tomu dodal, že se modlí, že tato úmluva z devátého století bude dodržena. Je totiž dle svých slov přesvědčen, že postoj k otázce Tibetu přinese odpověď na to, kolik lidského zůstává v člověku.

„Symbol, který v mých očích září jako drahokam, Bö, srdce Asie, a my zde, srdce Evropy. Jsem na nás pyšný, jak bijeme na poplach, snad i proto, že nás tloukli stejně. Přesto se často setkávám s názory, které citují necitlivou čínskou propagandu a podněcují nenávist vůči ztělesnění laskavosti, Tändzin Gjamcchovi,“ pochválil Klus Čechy a odsoudil ty, kteří nasazují na Dalajlámu. „Věřím, že nepodlehneme spánku lhostejnosti a budeme nadále a stále hojněji opatrovat to, čím jsme navzdory rozloze vždy patřili k největším, ochranu lidských práv, touhu po rovnosti, spravedlnosti a míru bez ohledu na sílu zbraní, ale s ohledem na to nejlepší na světě, život sám,“ hýřil zpěvák optimismem, že se bude v zahraničních vztazích razit směr nastolený Václavem Havlem.

Dále vzdal úctu lidu Tibetu, který pochválil za to, že trpělivě vzdoruje útlaku a utrpení a nasazuje pochopení vůči nepochopení a strachu „zastat se Davida před Goliášem, jenž zadupal etiku patami ekonomiky hluboko do permafrostu svědomí řidičů světa“.

Klusovým přáním je, aby se Dalajláma mohl vrátit domů do Tibetu. „Přinese-li totiž vítr onu zvěst nad hladinu jezera Manasarovar (Anavatapta) slunce, symbolizující na tibetské vlajce radost ze svobody, prostoupí středem země a otřese jejími základy, neboť znova ožije naše společné srdce prahnoucí po štěstí stejně v hrudi Tibeťana jako Číňana, Čecha jako Ukrajince, Afghánce, či Syřana,“ pokračoval poeticky umělec.

A na závěr vyzval: „Každý z nás k té změně může přispět. Mluvme o tom. Sdílejme. Mávejme vlajkou se sněžnými lvy tak, aby na nás ten náš stříbrný, dvouocasý ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí, mohl být pyšný.“

K projevům solidarity s Tibetem se přihlásili i evropští Piráti, které jako předseda reprezentuje europoslanec Mikuláš Peksa.

The Flag for Tibet project is an expression of solidarity with Tibetans. The Tibetan flag is one of the most prominent symbols for them. #TibetanUprisingDay pic.twitter.com/2HK6KFtIm5 — European Pirate Party (PPEU) (@EuropeanPirates) March 10, 2020

