Tomáš Ortel zrušen: Čůrají mu na auto, řežou mu gumy. A mladý umělec-odpůrce, ten trpěl jinak

Jak včera informovala TV Nova, kapele Ortel bylo zrušeno vystoupení na tradiční Řípské pouti. Starosta Krabčic rozhodnutí zdůvodnil, že chtěli dát prostor dalším interpretům. „Sešli jsme se v rámci výboru se zastupiteli a shodli se na tom, že letos Ortel na Řípské pouti nebude. Byly dva názorové proudy, jeden za setrvání, jeden za kompletní změnu programu. Názory se nerozcházely kvůli politice, ale proto, že Ortel už tam vystupuje často. Program se vždycky vybírá podle hlavních kritérií, těmi jsou finanční dostupnost, popularita interpreta a přínos pro samotnou Řípskou pouť," pravil.

Ortel samotný prý problém není, ale fanoušci občas ano. „My na pouti nepodporujeme žádné politické proudy, ale můžou se objevit různé reakce ze strany účastníků. Mrzelo nás, když se přidružily takové ty skupinky, které pořádaly různé pochody,“ řekl starosta.

Tomu, že nakonec na Řípské pouti nevystoupí, se v rozhovoru pro Expres.cz věnoval sám zakladatel kapely Tomáš Ortel. Zmínil, že už když na Řípské pouti začínali, tak z toho byla „strašná aféra“. „Tehdy si to pan starosta sice obhájil, ale bylo tam strašně moc těžkooděnců, moc policejních koní. Nad našimi hlavami dokonce lítal i vrtulník. Koncert se nakonec odehrál a lidi zjistili, že neutrháváme dětem hlavy a neukusuju netopýrům nic.“

Ten, kdo mu koncert dohodil, ho nejdříve informoval, že bude i čtvrtý ročník, ale pak došlo ke změně. „Před několika dny mi ale psal, že letos Říp nebude, protože si to nějaká paní vzala pod sebe a ustanovili, že tam budou zpívat jenom místní kapely. Pár hodin poté, co jsem o tom informoval fanoušky, aby se tam zbytečně nehnali, mi napsal, že kvůli mně se tam svolalo zastupitelstvo. Tak to třeba ještě není zabité, protože lidi se na náš koncert těšili, tak třeba volali přímo starostovi. Nevím.“

Ortel pravil, že se občas stává, že pořadatel kapelu pozve, ale následně je na něj vyvíjen tlak, takže pozvání odvolá. Odpůrci Ortelu prý i útočí na jeho majetek. „Někdo se mi vyčůrá na auto a vyfotí se u toho. Stalo se, že mi někdo i rozřezal gumy u dodávky nebo hodil dlažební kostku na čelní sklo, což se stalo před dvěma měsíci. Jde o takové zákeřnické akce,“ popsal své zkušenosti. Policie je podle něho bezradná. Doplnil, že na akcích nechávají v autě řidiče.

Že Ortel nebude mít čtvrté vystoupení, kvitoval dle TV Nova hudebník Adam Mišík, který minulý rok vystoupení odřekl právě kvůli přítomnosti Ortelu. „Radikální islamismus, nacismus nebo komunismus jsou pro mě v podstatě stejná věc v různých obalech. Svoje vstoupení jsem zrušil, jelikož jsem nechtěl sdílet pódium s kapelou Ortel, jejíž frontman působil v neonacistické kapele Conflict 88. Její jasně rasistické a antisemitské písně zpíval ještě donedávna. Extremismus v jakékoliv formě je pro mě nepřípustný, například kvůli historii mé rodiny v souvislosti s minulým režimem a mohl bych citovat spoustu dalších příkladů z mého okolí,“ řekl Mišík.

Mišík je svým zaměřením na Ortel proslulý, mluvil o něm například v interview s Petrem Ludwigem minulý rok. Popsal například tuto historku: „Mně se stala strašná věc. Já jsem jednou měl autogramiádu po koncertě a prostě bylo tam, nevím, tisíc lidí na tý autogramiádě, a tak se fotíš, už to bereš automaticky, fotíš se s těma lidma a najednou jsem zjistil, že jsem se vyfotil s dvěma lidma, který maj na tričku napsáno Ortel. A teď jsem měl takovou... Vlastně jako, já jsem nevěděl, co v tu chvíli mám dělat. Jak to bereš automaticky, tak sám to znáš, tak najednou jsem na fotce s dvěma lidma, který maj na tričku Ortel napsáno tady,“ ukázal Mišík na svou hruď.

A zmínil právě minulý ročník Řípské pouti. „Teď jsem zrušil koncert na festivalu, kde jsem se dozvěděl, že hraje Ortel, sice ne ve stejnej den, ale prostě hraje na tom festivalu, kterej ještě je pro děti jako,“ pochlubil se umělec. „Psal mi Xindl X, že mi o tom chce dát vědět, že svoje vystoupení zrušil a že věří, že to hodnotově mám podobně, takže mě informoval a já jsem to okamžitě zrušil taky. Bohužel, tam taky jeden mladej interpret… ten to přijmul místo mě. Sám nevím, jestli mám říct, kdo to je. Ale přemejšlím, že se k tomu ještě vyjádřím, ten festival se jmenuje Řípská pouť.“ A dodal, že na Facebooku někdo tvrdil, že by se měl festival přejmenovat na Říšskou pouť.

„Další věc, co mě jako napadla, bylo, že bych tam hrál a že bych celej svůj výdělek dal na nějakou organizaci jako třeba Hnědá tíseň (fiktivní neziskovka pro pomoc Romům ze seriálu Most!),“ dodával s úsměvem Mišík. „Myslím na nějakou charitu, která by vyloženě bojovala proti náckům, takže bych je mohl třeba tímhletím naštvat víc...“ uvažoval hudebník.

