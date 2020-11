Topolánek s Kalouskem tepou ODS za snížení daní. „Proč se bojíte nechat lidem více jejich peněz?“ pustil se do kritiků Fiala

„ODS najela na Tlustý populismus,“ ozývá se po podpoře zrušení superhrubé mzdy a snížení daní od bývalého premiéra a předsedy občanských demokratů Mirka Topolánka. Aktuální šéf ODS však s kritikou své strany nesouhlasí. „Jsem rád, že máme najednou tolik strážců rozpočtové odpovědnosti,“ zní od Fialy s údivem, proč kritici tvrdí, že na snížení daní stát „nemá“. „Kdo mi to chce tvrdit? Proč se bojíte nechat lidem více jejich peněz? A neměl by naopak stát šetřit na svém provozu? ptá se. Ukázal, kde by chtěl výpadek příjmů nahradit.

Ministerstvo financí tvrdí, že díky zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent si polepší víc než čtyři miliony zaměstnanců. U průměrné mzdy 34.271 korun jde o 1736 Kč měsíčně.



Pro schválení balíčku jako celku hlasovali nad ránem poslanci ANO, ODS, KSČM, SPD a dva nezařazení poslanci Václav Klaus a Tereza Hyťhová.



Že se občanští demokraté uchýlili ke splnění svého dlouholetého slibu voličům, jim však nemohou odpustit další opoziční strany i někteří bývalí členové strany. „ODS najela na Tlustý populismus. Zaměnila cíl a prostředek. Nízké daně nebyly cílem, ale prostředkem. Cílem byla udržitelnost veřejných financí, motivace pro aktivní a snížení daňových úniků. A ani to nezobchodovali. Marketingová, ale i reálná katastrofa,“ lamentuje na ODS jejich bývalý premiér Mirek Topolánek s narážkou na bývalého ministra financí za ODS Vlastimila Tlustého.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Předsedu občanských demokratů dle Topolánka „už mohou zachránit jen senátoři“. „Pokud zákon vrátí, tak Babiš přesvědčí Hamáčka, že omylem prošlý návrh Pirátů dostatečně kompenzuje ‚bolest‘ socanů a ti mu pomohou přehlasovat Senát. ODS tak bude tratit 2×. Hlasovat pro ten paskvil podruhé ale nesmí,“ varuje stranu.

Fialu už mohou zachránit jen senátoři. Pokud zákon vrátí, tak Babiš přesvědčí Hamáčka, že omylem prošlý návrh Pirátů dostatečně kompenzuje "bolest" socanů a ti mu pomohou přehlasovat Senát. ODS tak bude tratit 2×. Hlasovat pro ten paskvil podruhé ale nesmí. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) November 20, 2020

Vadí mu, že diskusi o snížení daní nepředcházela ta o mandatorních výdajích: „Tento amatérský a populistický návrh korektní a sofistikovanou diskusi o změně daňového systému neunese. Ta totiž souvisí nejen s běžnými výdaji, ale především s mandatorními výdaji v podobě sociálních a zdravotních daní. Tato diskuse měla té ‚příjmové‘ předcházet.“

Tento amatérský a populistický návrh korektní a sofistikovanou diskuzi o změně daňového systému neunese. Ta totiž souvisí nejen s běžnými výdaji, ale především s mandatorními výdaji v podobě sociálních a zdravotních daní. Tato diskuze měla té "příjmové" předcházet. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) November 20, 2020

Ke kritice ODS se připojil i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Vláda navrhuje pro rok 2021 deficit 320 mld. Ve skutečnosti to bude téměř 500 mld. S podporou SPD a ODS vede vláda zemi k rozvratu veřejných financí. Říkám to ráno, v poledne i večer. A všem je to jedno, dokud to nepocítí na vlastní peněžence. Chudáci děti… Odskáčou to ony,“ tvrdí.

Vláda navrhuje pro rok 2021 deficit 320 mld. Ve skutečnosti to bude téměř 500 mld. S podporou SPD a ODS vede vláda zemi k rozvratu veřejných financí. Říkám to ráno, v poledne i večer. A všem je to jedno, dokud to nepocítí na vlastní peněžence. Chudáci děti... Odskáčou to ony. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 20, 2020

Předseda ODS Petr Fiala však s kritiky nesouhlasí a pochvaluje, že zaměstnanci budou mít ze své výplaty více peněz. „Po letech vytrvalého úsilí jsme prosadili náš návrh a superhrubou mzdu se podařilo zrušit. A co to znamená? Každý zaměstnanec bude mít o přibližně 7 % čistého navíc!“ vyjevil na svém twitteru.

Po letech vytrvalého úsilí jsme prosadili náš návrh a superhrubou mzdu se podařilo zrušit. A co to znamená? Každý zaměstnanec bude mít o přibližně 7 % čistého navíc! — Petr Fiala (@P_Fiala) November 19, 2020

Po kritice se tvrdě pustil do svých oponentů s otázkou, proč „se bojí nechat lidem více jejich peněz“: „Fakta: Příjmy státního rozpočtu 2014: 1133 mld., 2019: 1523 mld. Za posledních 5 let nárůst přes 390 mld. To vážně nemáme na snížení daní? Kdo mi to chce tvrdit? Proč se bojíte nechat lidem více jejich peněz? A neměl by naopak stát šetřit na svém provozu?“

Fakta: Příjmy státního rozpočtu 2014: 1133 mld., 2019: 1523 mld. Za posledních 5 let nárůst přes 390 mld. To vážně nemáme na snížení daní? Kdo mi to chce tvrdit? Proč se bojíte nechat lidem více jejich peněz? A neměl by naopak stát šetřit na svém provozu? — Petr Fiala (@P_Fiala) November 20, 2020

Chod státu dle něho více peněz zaměstnancům neovlivní a výpadek příjmu je nahraditelný ve výdajích. „O daních jsme hlasovali do dvou do rána, chápu že i někteří komentátoři jsou unavení. V TV ráno poslouchám, že zrušení superhrubé mzdy znamená zvýšení výdajů státu. Tak to ani náhodou! Pro to bychom nikdy nehlasovali. Znamená to jen snížení příjmů státního rozpočtu,“ dal jasně najevo.

Každý rok voláme po vyrovnaném rozpočtu. Každý rok navrhujeme škrty ve zbytečných výdajích státu (např. jen loni 46 mld.). Nenechte si namluvit, že není možné snížit lidem daně. Je! Stát na to bez problémů má, jen ho nesmí řídit populisté a socialisté. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 20, 2020

A kritikům připojil ještě další z příspěvků s dotazem, zdali nejde o „pokrytectví“: „Jsem rád, že máme najednou tolik strážců rozpočtové odpovědnosti. Tedy našich nových spojenců v boji za rozumný státní rozpočet. Kde byli, když ODS prosazovala dluhové brzdy, vyrovnané rozpočty v čase vysokého růstu a když jsme navrhovali krotit výdaje?“

Jinými slovy: stát méně lidem odebere na daních, nechá jim více peněz a bude méně přerozdělovat. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 20, 2020

Po zrušení superhrubé mzdy a snížení daně ze mzdy na 15 procent pro většinu obyvatel v Česku plánuje ODS navrhnout snížení schodku státního rozpočtu o 80 miliard korun. Výpadek v rozpočtech samospráv pak mají podle Fialy nahradit peníze z Fondu obnovy EU. „O tom, kdo je rozpočtově odpovědný a kdo ne, rozhoduje hlasování o státním rozpočtu, ne hlasování o snižování daní. Snížení daní nesmí znamenat automatické zvýšení schodku rozpočtu. ODS každoročně navrhuje úspory v rozpočtu a jinak tomu nebude ani letos, už v příštích dnech předložíme návrhy úspor ve výši 80 miliard korun,“ uvedl šéf ODS.



Pro snížení daní hlasovali „omylem“ i Piráti. Ti sice sami navrhovali zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Dle jejich vyjádření neočekávali, že jim návrh projde. „My jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka na úroveň průměrné mzdy a doufali jsme, že vládní koalice si vybere jeden z těch návrhů a ten druhý nechá ležet. Bohužel byly přijaty oba. Kumulovaný dopad do veřejných rozpočtů je prostě kolosální. Podle nás to není šťastný návrh,“ uvedl Ferjenčík pro server iDnes.cz o svém návrhu.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

