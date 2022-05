Totalita! Jourová může být nejmocnějším člověkem v EU. Kuras otevřel jistý dokument

Varování před příchodem totality si od spisovatele Benjamina Kurase vysloužil dokument EU věnující se nakládání s informacemi. Pokud by se podařilo cíle prosazované europoslanci naplnit, stala by se podle něj místopředsedkyně EK Věra Jourová (ANO) „nejmocnějším člověkem v Evropské unii“. V rozhovoru pro Rádio Svobodné Universum Kuras upozornil, že současné situace v Evropě bude chtít využít Čína, které svou válkou pomáhá Rusko, jež nepočítalo, že Ukrajinci se budou bránit na život a na smrt. Po válce prý bude zajímavé sledovat, zdali budou chtít etničtí Rusové na Donbasu zůstat pod Ruskem, „které jim tam zničilo města, a pozabíjelo nejenom Ukrajince, ale i Rusy“.

kterému se Kuras dříve věnoval v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, spisovatel kritizuje s upozorněním, že se v něm můžeme dočíst i to, že „svobodu informací ohrožuje, když dovolíme nesprávné informace".



„Fráze, které v něm (v dokumentu EU, pozn. red.) jsou, se velice podobají komunistické hantýrce. Komické na tom je, že tam není stanoveno, že to nařizuje Evropská komise, nýbrž že to Evropské komisi doporučuje Evropský parlament. Většina poslanců takzvaně demokraticky zvolených žádá Evropskou komisi, nebo napomíná Evropskou komisi, že dostatečně nechrání občany EU před dezinformacemi, které přicházejí z cizích států, a že musí zavést přísnější systém na jejich omezovaní a trestání, pokud je někdo neomezí. Dokonce žádá, aby byl sestaven úřad, který by vedla Věra Jourová, v tomto dokumentu to takhle stojí. A to je totalita, která přichází úplně jiným způsobem,“ shrnuje spisovatel pro Rádio Universum.



Podotýká přitom, že dřív nezvolená diktátorská vláda nařídila cenzuru, „a teď je to zvolený parlament, který žádá nezvolenou komisi, aby zavedla cenzuru“.

Místopředsedkyně EK Věra Jourová (ANO), podle Kurase, v důsledku sestavení úřadu, tak jak jej navrhuje zmiňovaný dokument, by se mohla stát „nejmocnějším člověkem v EU“.



Není ale třeba chodit až do Bruselu. Kuras poukazuje i na blokování webů soukromou firmou CZ.NIC, které nemělo oporu v zákonech, což v minulosti připustil i český premiér Petr Fiala (ODS).



Že šlo o krok spojený s agresí Ruska na Ukrajině a prý kvůli možnému šíření dezinformací Kremlu, to není podle Kurase úplně pravda. „Pozoruhodné na tom je, že zavřeli nejenom takzvané proruské servery, nýbrž třeba i web Eurabia, který se Ruskem vůbec nezabývá, nýbrž se zabývá islamizací Evropy, ne tak islámem, ale islamizací. Bez vysvětlení, zcela bez vysvětlení,“ poukázal.

Upozornil přitom, že podobné kroky vedoucí k cenzuře často nepřicházejí přímo od vlád, ale „od samozvaných skupin všelijakých lidí a od nevládních organizací, financovaných kdoví odkud“. „Dneska může kdokoli nazvat kohokoli fašistou, nacistou nebo bolševikem, aniž to dokážete na základě konkrétního citátu, co napsal nebo řekl, co je na něm nacistického nebo bolševického. Dostáváme se opravdu do doby ideové anarchie, kdy vlády už nám ani nepřikazují, a skupinky bojují proti skupinkám,“ podotkl Kuras.



Aktuální situace v Evropě podle jeho mínění využije především Čína; pomáhat jí v tom má právě ruské vraždění na Ukrajině. „Rusové mají oživení, obnovení pravoslavné církve, která má mít nějaký, a mluvme zase mysticky, Bohem daný účel, kterým je civilizovat Dálný východ, a ne vraždit Evropu. Oni k Evropě vlastně skoro nepatří, ačkoliv teď rozhodli, že budou hrát fotbal v Evropě, a ne v Asii. Na ruském Dálném východě je ještě tolik zdrojů energie, surovin, které zdaleka nejsou vyčerpány, a mnohé jsou neobjeveny a nezpracovány, na které se chystá Čína. Jestli se Rusko vyčerpá bojem s Evropou, od níž se od dob Petra Velikého stále učí, … tak svou misi na Dálném východě propásnou, nesplní ji, a převezme to tam Čína,“ míní spisovatel.

Na Ukrajině se podle Kurase Putin zdaleka přepočítal; Kyjev se totiž rozhodl bojovat na život a na smrt. „Kdo počítal s tím, že se Ukrajina bude bránit? Ona na sebe přijala postoj, jaký mají Izraelci. Izraelci vědí: ‚My nemáme kam ustoupit, tak se musíme bránit, nebo umřít.‘ Ukrajina se nemusela bránit, mohla se vzdát, a být tak, jako po několik staletí, součástí Ruska. Ale ukázalo se, že Putin se přepočítal v tom, že si myslel, že ukrajinský národ neexistuje,“ podotýká s poznámkou, že Putin de facto „vytvořil“ ukrajinský národ i z lidí, kteří před ruskou agresí neoplývali zrovna přátelskými vztahy.



Válka podle Kurase bude „asi muset skončit odchodem Rusů z území Ukrajiny, a novým referendem v Doněcku a v Luhansku“. Bude prý zajímavé nakonec „sledovat, kolik Rusů, kteří jsou občany Ukrajiny, ale pokládají se za etnické Rusy, bude chtít být po této válce pod Ukrajinou, nebo pod Ruskem, které jim tam zničilo města, a pozabíjelo nejenom Ukrajince, ale i Rusy“.

