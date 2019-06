Totalita, udeřil Kubera. Vůbec se tu prý nerespektuje jiný názor

72letý předseda Senátu Jaroslav Kubera se v rozhovoru pro denikn.cz vyjádřil k tomu, co mu vadí. Podle jeho slov je to svaté nadšení pro něco, co nedává žádný smysl. Vrátil se také ke svému terezínskému projevu, kdy se zabýval dnešními podobami totality.

„Starší generace má totalitu spojenou s nacismem nebo komunismem. Když o ní slyší v jiné souvislosti, rozdělují Totalitu a totalitu. Já vnímám, že v nové totalitě nejsou miliony mrtvých, ale je stejně nebezpečná,“ uvedl Kubera s tím, že se bojí hysterie, jež se ve světě odehrává. „Stává se, že někdo něco vykřikne, lidé se toho chytnou a stane se z toho světová modla. Ať je to #MeToo, elektromobilita nebo globální oteplování. Objeví se vždy nějaké svaté nadšení pro určitou věc,“ uvedl. A vyjádřil i obavu z toho, aby se z extrému nestala norma.

Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 4100 lidí

„Dnes se stává normou, že ten, kdo zpochybňuje, zdali jsme schopni rozhodnout, jestli teplota planety stoupne o dva stupně nebo o jeden a půl, je ostrakizován. Já nezpochybňuji, že dochází ke klimatickým změnám. Miliony let dochází ke změnám ve vesmíru,“ dodal.

Následně odmítl, že by se snažil rozšiřovat negativní postoje a rozdělovat společnost. „Já jsem pozitivní člověk, dokonce si myslím, že jsem velmi hrdý na to, co jako země dokážeme, a snažím se na to poukazovat. Štve mě, že se tu nerespektuje jiný názor,“ zmínil.

autor: vef