Toto prý Českou republiku ohrožuje daleko víc než cokoliv, co dělá Donald Trump

Česko-americký investiční bankéř Ondřej Jonáš okomentoval výsledek amerických voleb do Kongresu. Opoziční demokraté ovládli dolní komoru Kongresu, což zkomplikuje život současnému prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi. Jeho republikáni však udrželi Senát. Ať už si o Trumpovi myslíme cokoli, podle Ondřeje Jonáše mu nelze upřít jednu věc. Donald Trump plní to, co slíbil voličům. Včetně toho, že vede obchodní válku s Čínou.

Donald Trump bude muset hledat kompromisy, protože v dolní komoře Kongresu ztratil prezident většinu. Ale ať už si o Trumpovi myslíme cokoliv, nelze mu prý upřít některé úspěchy.

Tyto volby podle Jonáše ukázaly, že Amerika zůstává rozdělená. Ukázaly také, že až třem čtvrtinám Američanů vadí, jak se Trump vyjadřuje na Twitteru. Ale nelze mu upřít, že ekonomika roste. „Trump udělal to, co slíbil, což řada politiků před ním neudělala. Dokázal dohodnout úmluvy s Kanadou a začal obchodní válku s Čínou, což oceňují demokraté i republikáni. Jeho politika, pokud odhlédnete od jeho hrubiánství, nese určité výsledky,“ poznamenal Jonáš.

Anketa Podporujete prezidenta USA Donalda Trumpa? (Hlasování od 7.11.2018) Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 2642 lidí

A ovlivní nějak oslabení Donalda Trumpa Česko? „Myslím si, že rizikový faktor je pro Českou republiku v tom, jak si zahrává s Čínou. Jiné země jsou velice obezřetné. A to, jak Česká republika lavíruje a jak neví, jestli patří na Východ, nebo na Západ, to je něco, co Českou republiku ohrožuje daleko víc než cokoliv, co dělá Donald Trump,“ zdůraznil Jonáš.

„Kongres ovládaný demokraty si mimo jiné může vyžádat Trumpova daňová přiznání a mohou si předvolávat svědky v Trumpových kauzách. Ale je na demokratech, aby to nepřehnali, protože se může stát, že z Trumpa udělají oběť. Trump začne fňukat, že mu ubližují, a schová se do téhle ulity,“ pokračoval Jonáš.

Bude otázka, co se stane, až vyplují na povrch další informace o vlivu ruské strany na volby. Může se prý stát, že půjde o tak závažná rozhodnutí, že to ovlivní i některé republikány, ale také se to stát nemusí.

