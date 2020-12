Trapas ministra Havlíčka: Slavnostně představil web na prodej dálničních známek, ten ale celý den padal

Ministr dopravy Karel Havlíček slavnostně spustil nový web na elektronické dálniční známky, který během pár minut přestal fungovat. „To je běžný postup, který se dělá při podobných projektech, my jsme to od půlnoci spustili, fungovalo a jede to, ale v tuto chvíli se to přesunulo do tohoto režimu, protože chceme stránky chránit před jakýmkoliv útokem a přetížením,“ prohlásil již méně slavnostně Havlíček. Komentátor Martin Malý to vidí jako „další ukázku neschopnosti státu rozumně odřídit jakýkoli projekt“.

„Tak jsem si chvíli myslel, dokonce jsem o tom i psal, že by snad stát mohl po tom jarním fiasku s dálničními známkami a po velké bublině se státním covidovým webem třeba něco udělat pořádně,“ píše Malý ve svém komentáři na serveru Info.cz. „Třeba spustit ten e-shop s dálničními známkami! Však co by ne – dostala to za úkol nějaká korporace, kola korporací se otáčejí ztuha, ale otáčejí, široko daleko se psalo, že prvního prosince začíná prodej, a aby to podpořili, tak na webu edalnice.cz šel i odpočet,“ píše pobaveně Malý.

Web totiž ministr dopravy Karel Havlíček opravdu slavnostně pustil, ale velmi záhy se objevily první problémy. „Netrvalo dlouho a objevily se první náznaky, že by to nemuselo být tak úplně skvěle odladěné. Navíc řidiči, čert ví, co to do nich vjelo, na ten e-shop lezli a chtěli si něco koupit. To ale ti nejpovolanější mocí úřední zarazili a návštěvy přesměrovali na stránku, která sice v URL hlásá ‚working‘, ale v rozporu s tím vlastně říká, že web is not working,“ píše ironicky komentátor.

„Naštěstí pak přišla tisková konference a dvojctihodný ministr dopravy-průmyslu Karel Havlíček připravil opravdovou lahůdku z kategorie černomyrdinovské disciplíny ‚Chtěli jsme to co nejlepší, ale dopadlo to jako vždycky‘. Totiž vysvětlení, že státní web, o kterém je cca čtvrt roku dopředu oznámeno, že od 1. 12. začne prodávat, běžel pár hodin a pak už ne,“ vysmál se Malý.

Havlíček totiž jen pár minut poté, co si novináři mohli celým webem projít, musel oznámit, proč server přestal fungovat. „My jsme ten systém nastartovali, ten systém funguje. Vám jsme předvedli, že ten systém je funkční a my od dnešního dne v průběhu to zpřístupníme i veřejnosti, takže to máme termínově splněno. Skutečně toto není neobvyklé, při takhle velkých systémech, které se spouštějí, chceme být radši na straně bezpečnosti. Ten systém bude vystaven určitým útokům a tak dále a nechceme ukazovat, že teď v tuhle chvíli tak nastane. Lidé mají měsíc času na to, aby si to do ledna pořídili, a bez problémů si to budou moci pořídit,“ vysoukal ze sebe Havlíček.

„Díky, pane ministře, takhle krásné pábení, to snad ani nemá cenu kazit nějakou realitou. To je vybroušený klenot ryzí pitomosti, za kterou by běžný produkťák v běžné korporaci letěl tak rychle, že by ani Powerpoint nestihl zavřít,“ píše dále pobaveně Malý.

Malý zároveň hned ministru Havlíčkovi radí, jaké techniky se proti hackerským útokům používají. „Na přetížení a proti útokům se používají jiné techniky. Konkrétně zrovna ty, kvůli kterým jsou státní IT zakázky tolikrát dražší. Říká se jim třeba redundantní infrastruktura a load balancing nebo obrana proti DoS/DDoS a ladí se, pane ministře, vždy před spuštěním, ne po něm! Obrana vypínáním se používá u webů, co běží za dvacku někde ve sklepě u no name hostingu,“ zesměšňuje Havlíčka komentátor.

„Takhle je to prostě jen další ukázka neschopnosti státu rozumně odřídit jakýkoli projekt z IT. Někdy mám pocit, že stát sám je největší propagátor anarchokapitalismu: Pojďte se na to vykašlat a nechte to na komerční sféře. Horší to být nemůže,“ dodává Malý a připojuje i oficiální vysvětlení problému od šéfa společnosti Cendis Jana Paroubka.

„Ráno po šesté hodině prudce vzrostla zátěž systému edalnice, v tu chvíli jsme ještě nevěděli příčinu a odpojili jsme ho i z obavy o možný útok. Při TK v devět jsme ještě nevěděli příčinu a ministr Havlíček to tak věděl od nás. Teď už víme, kde chyba je. Vina je na straně naší. Jedna komponenta generuje obrovské množství operací mezi front-endem a back-endem, což se nám při testech neprojevilo. Na opravě intenzivně pracujeme a omlouváme se. Víc v tuhle chvíli udělat nemůžeme,“ napsal Paroubek na Twitter.

Jedna komponenta generuje obrovské množství operací mezi frontendem a backendem, což se nám při testech neprojevilo. Na opravě intenzivně pracujeme a omlouváme se. Víc v tuhle chvíli udělat nemůžeme. — Jan Paroubek (@jan_paroubek) December 1, 2020

Stránka s prodejem dálničních známek se spolehlivě rozběhla až kolem osmnácté hodiny večerní.

