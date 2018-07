Trump a premiér Itálie se shodli na migraci i přístupu k NATO

31.07.2018 9:16

Donald Trump se setkal s Giuseppem Contem, italským premiérem, a vypadá to, že si oba lídři padli do oka. Trump pochválil italskou vládu za její přístup k migraci, Conte zase slíbil, že se bude snažit šířit poselství, které Trump poslal do NATO, o zvýšení financování. Informovala o tom agentura Reuters a server politico.eu.