Trump naštval Pilipa. A další. „Trestat,“ padlo

reklama

„Podle Donalda Trumpa není Rusko žádná hrozba,“ začíná shrnutím posledního projevu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa bývalý ministr Ivan Pilip.

„Pravda je to jen v tom, že ještě větší hrozba než samotné Rusko jsou lidé jako on uvnitř zemí Západu. Pokud by se dostali k moci, byl by to rozklad a vítězství Ruska bez boje,“ dodává Pilip a naznačuje, že s obsahem projevu bývalého prezidenta USA nesouhlasí.

Podle Donalda Trumpa není Rusko žádná hrozba. Pravda je to jen v tom, že ještě větší hrozba než samotné Rusko jsou lidé jako on uvnitř zemí Západu. Pokud by se dostali k moci, byl by to rozklad a vítězství Ruska bez boje. https://t.co/YeSZBTulbQ — Ivan Pilip (@ivan_pilip) March 17, 2023

O co vlastně šlo?

Donald Trump nedávno prohlásil v rámci své předvolební kampaně, že největší hrozbou pro západní civilizaci není Rusko, ale samy USA a lidé, kteří nenávidí Spojené státy, a přitom je reprezentují. Tito lidé prý škodí Americe víc než Rusko a Čína dohromady a jedině on se může takových lidí zbavit. Podle Trumpa jsme nejblíže 3. světové válce, co jsme kdy byli, a v této souvislosti vyzývá k okamžitému zastavení bojů na Ukrajině.

Psali jsme: Trump šel ještě dál. Hrozba pro Západ? Samotné USA. Ne Rusko

S Pilipovým výkladem souhlasí i někteří diskutéři, kteří svůj názor připojili pod jeho příspěvek.

Tohle už by mělo být trestné. Žít si na Západě od malička, využívat celý život výhod svobody a demokracie, a přitom přímo, či nepřímo se zastávat nebo obhajovat Rusko. Nechal bych je tam žít, ale bez peněz, které vydělali, když užívali výhody života na Západě. — Jaroslav Kohlíček ?????????????? (@JarKohlicek) March 17, 2023

„Tohle už by mělo být trestné,“ napsal jeden z nich.

„Žít si na Západě od malička, využívat celý život výhod svobody a demokracie, a přitom přímo, či nepřímo se zastávat nebo obhajovat Rusko. Nechal bych je tam žít, ale bez peněz, které vydělali, když užívali výhody života na Západě,“ má jasno diskutér s vlajkami ČR, EU a Ukrajiny u fotografie na svém profilu.

Na Trumpův projev ale reagoval i další uživatel twitteru, který na svůj účet vložil odkaz na článek, který uveřejnil server The Guardian a přidal svůj komentář.

Trump <> Putin to by se rýmovalo dobře.??

Prezidentské volby v ???? budou v 2024.

Do té doby by se měla ???? pokusit dosáhnout (s naší pomocí) co nejlepšího výsledku v boji s ???? okupanty. Kdyby se Trump stal znovu prezidentem. Raději na to nechci myslet.??

?? https://t.co/4dSJEZfOWN pic.twitter.com/6d7T74JhN1 — ??Lukáš Zach (@LukZach4) March 17, 2023

„Trump a Putin to by se rýmovalo dobře. Prezidentské volby ve Spojených státech budou v 2024. Do té doby by se měla Ukrajina pokusit dosáhnout (s naší pomocí) co nejlepšího výsledku v boji s ruskými okupanty. Kdyby se Trump stal znovu prezidentem. Raději na to nechci myslet.“

Pravdou zůstává, že zmíněný Trumpův projev nevyzněl vůbec pozitivně, co se týká podpory Ukrajiny a jejího boje s Ruskem.

„Každý den, kdy válka na Ukrajině, která má odvést pozornost, pokračuje, riskujeme globální válku. Musí nám být naprosto jasné, že naším cílem musí být okamžité a úplné zastavení bojů. Veškerá střelba musí skončit. Toto je ústřední problém. Potřebujeme bez prodlení nastolit mír,“ řekl v něm doslova Donald Trump a nenechal nikoho na pochybách, že by v případě vítězství v nadcházejících prezidentských volbách omezil, nebo úplně stopnul vojenskou pomoc Ukrajině.

Psali jsme: Když utichla demonstrace, tak se tancovalo. Za miliony. Ze státní kasy, zjistila Bobošíková Válečné zločiny. Mučení. Ale genocida? „Nenašli jsme důkazy,“ zní z OSN Svět odsoudí rašisty, řekl Zelenskyj. Zapomínat nehodlá Trump šel ještě dál. Hrozba pro Západ? Samotné USA. Ne Rusko

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.