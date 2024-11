Trump ve válce s tradičním médiem. Bude chtít omluvu

„Omluví se neúspěšný deník New York Times svým čtenářům za to, že léta o ‚Trumpovi‘ psal tak špatně?“ kritizoval Donald Trump na sociální síti Truth Social deník The New York Times za jeho dlouhodobě negativní zpravodajství o jeho osobě. „Neověřují si fakta, protože na faktech jim nezáleží,“ dodal Trump.

Trump obvinil noviny z publikování nepravdivých informací s cílem poškodit jeho pověst. „Píší takový falešný ‚brak‘, ačkoli dobře vědí, jak je nesprávný, a chtějí ho (Trumpa) jen ponížit,“ napsal Trump.

Zvláště zmínil novinářku Maggie Habermanovou, kterou označil za „třetiřadou spisovatelku a čtvrtořadou intelektuálku“, a uvedl, že o něm píše negativní články, přestože konkrétně s ní téměř vůbec nemluví.

Maggie Habermanová se zaměřuje na politické reportáže, během roku 2024 pokrývala i prezidentské volby a vyšetřování okolo Donalda Trumpa. Je též autorkou knihy Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America (v překladu Sebevědomý muž: Stvoření Donalda Trumpa a rozbití Ameriky), která se zabývá kariérou Donalda Trumpa. Dříve pracovala i pro informační server POLITICO. V roce 2018 dostala Pulitzerovu cenu jako členka týmu, který informoval o poradcích prezidenta Donalda Trumpa a jejich vazbách na Rusko. V roce 2021 byla finalistkou Pulitzerovy ceny za reportáže o Trumpově reakci na pandemii koronaviru.

Trump ve svém příspěvku na Truth Social poukázal na to, že i navzdory negativnímu pokrytí v The New York Times dosáhl rekordního vítězství v prezidentských volbách. V závěru příspěvku se pak dožadoval odpovědi, kdy se deník omluví za své zpravodajství.

Psali jsme: Klimatická konference ve sněmovně: Odpověď na osobní útoky z webu Hanobení ministryně vnitra. Flastr pro Němce za vtip „Bolel mě mozek už při čtení. Zas*aný New York Times.“ Trump staví tým a padají stavidla „Snaží se dostat stát do kritické situace a odložit volby.“ Schneider varuje. To tu ještě nebylo