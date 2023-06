Trvalo to dlouho. Ale lex Babiš byl zostřen. Pirát Michálek se raduje

reklama

Sněmovna schválila zpřísnění ustanovení zákona o střetu zájmů, známého také jako „lex Babiš“. Pozměňovací návrh Jakuba Michálka (Piráti) byl schválen 85 hlasy ze 164 přítomných poslanců. Pro hlasovaly zástupci vládní pětikoalice, tedy ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP-09 a Piráti, proti bylo 79 poslanců z hnutí ANO a SPD. Schválením novely dochází ke zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek v zákoně o střetu zájmů.

„Sněmovna schválila ZPŘÍSNĚNÍ zákona proti střetu zájmů,“ informoval na twitteru Jakub Michálek s tím, že volební slib je tímto splněn. Oligarchové tak dle slov Michálka už nebudou moci vlastnit média. „Ministři nebudou moci brát dotace, o kterých rozhodují úředníci. A oligarchové v politice nebudou vlastnit média. Tyto principy, platné již dnes, budou konečně vymahatelné. Bez ohledu na barvu dresu. Volební slib splněn,“ napsal.

— Jakub Michálek (@JakubMichalek19) June 16, 2023

Že by politici neměli vlastnit média, zdůrazňuje na svých sociálních sítích i ministr vnitra Vít Rakušan. „Politici nemají vlastnit média. Ani skrytě ani přes svěřenské fondy. Ve Sněmovně jsme právě schválili zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky,“ sdělil skrze twitter.

— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 16, 2023

Poslanec za hnutí TOP-09 Michal Zuna odmítá označení „lex Babiš“ a zdůrazňuje, že pravidla platí pro všechny stejně. Končí tím tak dle jeho slov oligarchický byznys plán na motivy médií a státu. „Lex Babiš jsme dnes neodhlasovali. Odhlasovali jsme ‚Lex nemohu jako politik vlastnit média a schovávat se ve svěřenských fondech‘. Oligarchický byznys plán média + stát končí. Pravidla platí pro všechny,“ vysvětlil.

Lex Babiš jsme dnes neodhlasovali. Odhlasovali jsme “Lex nemohu jako politik vlastnit média a schovávat se ve svěřenských fondech”.



— Michal Zuna (@michal_zuna) June 16, 2023

Bývalý místopředseda strany KDU-ČSL Jan Bartošek připomněl přísloví „potrefená husa se vždycky ozve“. Podle Bartoška se tato „potrefená husa“ Babiš ozvala už v roce 2016 s tím, že se jedná o novelu zaměřenou na jeho osobu. Schválení zákona by dle Bartoška mělo vyústit ve zkulturnění politické scény. „Dnes jsme schválili zákon, aby žádný politik nemohl být vlastníkem médií. Už v roce 2016 se ‚potrefená husa‘ ozvala a tehdejší ministr financí Babiš řekl, že je to další útok na jeho osobu... Právě díky tomuto zákonu se, věřím, prostředí politické scény zkulturní,“ vyjádřil své naděje na twitteru.

— Jan Bartošek (@honzabartosek) June 16, 2023

Podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové se jedná o obsesi ze strany Jakuba Michálka osobou Andreje Babiše. „Obsese Andrejem Babišem je pro Jakuba Michálka a celou pirátskou stranu to jediné, co mají. Pokud by ho neměli, celé čtyři roky by jen mlčeli,“ napsala na twitter krátce po schválení novely. Obava z hnutí ANO a Babiše je podle Schillerové jedinou věcí, jež vládní koalici doopravdy spojuje.

Schillerová dále vyjádřila svou zvědavost v otázce, proti komu půjdou Piráti příště. Údajný střet zájmů lze najít i mezi poslanci, kteří jsou lékaři nebo učitelé a také rozhodují o přerozdělování peněz. „Jsem zvědavá, na koho se Piráti zaměří příště. Na lékaře mezi poslanci, kteří jsou ve střetu zájmů, kdy schvalují peníze pro zdravotnictví? Na učitele, kteří hlasují o platech pedagogů? Notáře? Živnostníky? A nakonec ve Sněmovně zůstane jen pan Michálek,“ obává se Schillerová. V závěru prohlásila, že bude-li novela schválena i Senátem a následně podepsána prezidentem republiky, obrátí se hnutí ANO na Ústavní soud ČR.

Obsese Andrejem Babišem je pro @JakubMichalek19 a celou pirátskou stranu to jediné, co mají. Pokud by ho neměli, celé čtyři roky by jen mlčeli.



— Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 16, 2023

„Kritizovat „své“ politiky a dělat si z nich legraci je úplně normální součást demokracie. Doba, kdy se zavíralo za to, že si někdo udělal legraci ze soudruha nebo protože na císaře pána sraly mouchy, je naštěstí dávno pryč. Koneckonců i Ústavní soud v nálezu ze dne 15. března 2005 rozhodl, že: „Lze obecně konstatovat, že osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Důvod tohoto principu je dvojí. Jednak se tím podporuje veřejná diskuze o veřejných věcech a svobodné utváření názorů.“ Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí ve věci Lingens v. Rakousko ze dne 8. července 1986, uvedl, že: „v případě veřejné osoby jsou z důvodu jejího postavení dány širší limity přípustné kritiky než v případě soukromé osoby…“ sdělila ParlamentnímListům.cz mediální analytička Irena Ryšánková.

„Řekla bych, že současné vtipy a karikatury jsou krotké, poukazují prakticky pouze na nesplněné a mnohdy až znásilněné předvolební sliby Pětikoalice, na rozdíl od vtipů například na Miloše Zemana, které útočily kromě jiného na jeho zdravotní stav, což bylo výrazně za hranou karikatury a ostatně i rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2007, v němž se říká, že … „v zásadě platí, že pravdivá informace nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, pokud tento údaj není podán tak, že zkresluje skutečnost, či není natolik intimní, že by odporoval právu na ochranu soukromí a lidské důstojnosti…“ Drsnou politickou satirou byl slavný například komiks Zelený Raoul, jehož politici několikrát i žalovali, čímž jej proslavili ještě víc. Vzpomeňme si na komiksy s Karlem Březinou (který nad ním soudní spor vyhrál) či „Poběž, tygře“ s Jiřím Paroubkem," zavzpomínala.

Politická karikatura zkrátka k demokracii patří a i když ji někdo zakáže, stejně bude žít, míní.

