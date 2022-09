Ťukání na čelo. Co zažila Šabatová před lidmi, asi nečekala

reklama

Netradičního pořadatele měla předvolební debata kandidátů na primátora hlavního města. Do auly Domu dětí a mládeže na Praze 2 si je pozval Pražský parlament dětí a mládeže. Účast přijali Zdeněk Hřib (Piráti), Patrik Nacher (ANO), Jan Čižinský (Praha Sobě), Anna Šabatová (Solidarita – ČSSD + Zelení + Idealisté + Budoucnost). Petr Macinka (Motoristé sobě), Milan Krajča (KSČM), místo lídra Bohuslava Svobody zaskočil Ondřej Martan (SPOLU – ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) a Petra Hlaváčka nahradil Antonín Klecanda (STAN). Šlo o akci primárně určenou prvovoličům, jíž se v hojném počtu zúčastnili a aulu zcela zaplnili studenti pěti středních škol.

Panelovou diskusí moderoval Konstantin Sulimenko, který v úvodu přítomné politiky poněkud zaskočil, když od nich nechtěl slyšet, co jako možní primátoři plánují ve funkci udělat, ale naopak co neudělají, tedy na čem by se dalo ušetřit. „Kdybych chtěl být jízlivý, tak bych řekl nekupovat kávovary za sto tisíc korun do kanceláře primátora,“ rýpnul si Milan Krajča do prvního muže na radnici. „My jsme motoristé, my víme, že čas jsou peníze, a proto chceme šetřit Pražanům čas strávený v kolonách, takže naše úspora bude ve zprůjezdnění Prahy a odstranění obrovského množství bariér, které byly řidičům a motoristům zbytečně nakladeny do cesty. Škrtali bychom i v podporách prapodivných neziskovek a prapodivných Pražských inovačních institutů, které netransparentně hospodaří,“ poukázal Petr Macinka na vytvořený institut, z jehož čela se musel pakovat „elf“ Bob Kartous.

Po Praze budeme asi jezdit na velbloudech

Bezkonkurenčně nejvíc však v zahřívacím kole udivila jediná dáma ve společnosti mužských konkurentů. „Myslím si, že je možné na dlouhou dobu odložit stavbu okruhu, aby se ukázalo, jestli je vůbec potřeba. Myslím si, že je v tuto chvíli zapotřebí investovat do jiných věcí a především do lidí a do ochrany klimatu,“ konstatovala Anna Šabatová. Vedle sedící Petr Macinka to doprovodil gestikulací, která mohla připomínat ťukání si na čelo. „Pražský okruh nestaví Praha, Pražský okruh neinvestuje Praha, tak i těžko na něm bude Praha šetřit,“ upozornil poté Ondřej Martan, že bývalá ombudsmanka není příliš v obraze, co se týká základních znalostí o městě, které by z pozice primátorky chtěla řídit, protože investorem Pražského okruhu je stát.

Petr Macinka (motoriste) dela nechutne grimasy pokazde, kdy mluvi Anna Sabatova (solidarita) pic.twitter.com/Ewo4usPztW — ?eodor (@krysodor) September 15, 2022

První zvolené téma debaty – doprava a případné zavedení mýta – na úvodní slovní přestřelky plynule navázalo. „Pražský okruh je o naprosto seriózní diskusi mezi městem Praha a státem. Pokud se diskuse nevede jenom proto, že premiér je Babiš a s tím se nebavíme, tak je to zločin proti Pražanům. Těm je jedno, kdo je premiér. Pražané, ale i celá Česká republika potřebují naprosto klíčovou stavbu, a to je okruh okolo Prahy. A tady naprosto zuřivě nesouhlasím s paní Šabatovou, ta je hvězdář, žije ve snách. Nevím, jak si představuje život v Praze. Asi budeme jezdit na velbloudech,“ rozjel se Petr Macinka, ale moderátor panelové debaty jeho povídání uťal a vyzval debatující, aby mluvili k věci a stručně.

Šabatová by chtěla žít jako ve Vídni nebo v Paříži

„Tak já vám řeknu, jak si představujeme život v Praze. Podobně jako ve Vídni, podobně jako v Berlíně, podobně jako v Paříži, podobně jako v Kodani, kde je mnohem a mnohem méně aut, přestože to jsou města s vyšší životní úrovní a v mnoha ohledech se tam žije lépe než v Praze. Vídeň trvale vede žebříčky světových měst, kde se nejlépe žije a je tam polovina aut na tisíc obyvatel ve srovnání s Prahou. Když máme kvalitní veřejnou dopravu, průchozí město, když máme město krátkých vzdáleností, je příjemné se pohybovat po městě a lidé mají menší tendenci používat auta. Pokud by musela auta jezdit třicítkou, alespoň v některých částech, tak by lidé postupně přecházeli na jiný model uvažování a zjistili by, že je to mnohem příjemnější pro život v Praze pro všechny,“ hájila své postoje Anna Šabatová.

„Paní Šabatová tu vyjmenovala města, která mají obchvaty hotové, takové ty prstence. Paříž, pokud vím, má dokonce tři. Tak ono to potom přirozeně dopravu ovlivní, když máte dokončené obchvaty města. Pražský se jmenuje Pražský, ale je to venkovní, který celý platí stát, nikoli Praha. A i ten vnitřní, který se jmenuje Městský, bez státu nepostavíme, stejně jako to neudělali v Brně. Debatu o mýtu můžeme otevřít teprve ve chvíli, kdy budou ukončeny obchvaty. Pak se i následně zklidní doprava v centru, protože pro tu tranzitní a místně tranzitní dopravu se přirozeně nevyplatí jezdit přes centrum, ale bude se jezdit po okruhu. To se nabízí. Proto je debata o mýtu předčasná,“ zdůvodnil Patrik Nacher.

Přechody na magistrále to nekončí, zasadí se stromy

I když jsou obchvaty Prahy zřejmě hudbou daleké budoucnosti, bylo by chybou skládat ruce v klín. „Já chci jenom informovat, že okruhy nebudou stát dřív než v roce 2035, spíše později. Čili nemá žádný smysl do té doby čekat a nic nedělat. My máme náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra, který na magistrále přidělal přechody. K tomu čtyřicet let nebyla politická odvaha. Na magistrále je také třeba odstranit svodidla, zasadit stromy. Všechno to jde udělat, aniž se zmenší kapacita. Ale prostě bude to normální městská třída, po které budou jezdit auta a nebude to dálnice,“ líčil svou vizi Jan Čižinský.

Podobnou představu má i nynější koaliční partner a obhájce primátorského křesla. „Určitě jsme pro humanizaci magistrály. Co se týče vnějšího okruhu, ten staví stát. Je shoda na tom, že potřebujeme jihovýchodní úsek i ten severovýchodní tak, aby se pokryl tah z Brna směrem na Plzeň, aby nemusely jezdit kamiony přes Spořilov. A co se týče městského okruhu, bude to velká investice. Město to nezvládne bez státu, ale je to věc, která umožní změštění těch komunikací, které teď slouží vlastně místo té východní části toho okruhu,“ vysvětlil Zdeněk Hřib.

Tramvaj má jeden vůz přeplněný a druhý prázdný

Následné téma moderátor uvedl slovy, že se teď kandidáti na primátora pohádají o to, jestli by se měla zlevnit městská hromadná doprava. „Problémem se stává vymáhat čistotu a to, aby bezdomovci necestovali tramvají. Kolikrát se vám stane, že vidíte tramvaj, která má jeden vůz přeplněný a druhý takřka prázdný. A je to jenom kvůli tomu, že tam jede člověk, který svým zápachem tak strašně komplikuje život ostatním, že tím vozem prostě cestovat nemohou. Nejsem pro zlevňování, protože máme nejlevnější MHD na počet vozokilometrů, které vykoná. Nepoměr, který máme zaplacený v kilometrech od cestujících, je pro Prahu tak strašně drahý, že je to jedna z věcí, o které bychom se měli bavit. Z jízdného má náš dopravní podnik pokryto 12,5 až 13 procent provozu. Celoevropsky je poměr mezi 30 a 50 procenty,“ upozornil Ondřej Martan.

„Pokud jde o bezdomovce, my bychom byli velice rádi, kdyby bezdomovci bydleli a mohli se vysprchovat doma. Nebo alespoň v nějaké solidní ubytovně,“ prohlásila Anna Šabatová. Bohužel, neprozradila však žádný recept, jak by tento problém chtěla či dokázala řešit. „S lidmi bez domova je třeba pracovat. Samozřejmě se nesmí stávat, že lidé bez domova zamezují ostatním využívat MHD, ale to se děje velmi málo. Já jsem vždy pro to, aby se těm, kdo pomoc chtějí, pomohlo. A jsem pro to, což Praha tak nyní také dělá, aby byla pomoc konkrétní, adresná a efektivní,“ pochválil stávající koalici Jan Čižinský.

Pro zlevnění MHD nezvedl z mladých ruku nikdo

Kromě dopravy, ať už automobilové nebo městské hromadné, mělo dojít i na taková témata jako ekologie, školství a mládež, kultura, sport, rovnoprávnost, studentské bydlení, volby a věková hranice. Pár z nich bylo zmíněno spíše okrajově, na většinu z nich však ve vyměřeném čase vůbec nedošlo. Ostatně to se při počtu osmi pozvaných řečníků dalo i očekávat. Pro prvovoliče to bylo určitě na škodu, protože by je zcela jistě zajímaly názory kandidátů i na něco jiného než na dopravu. A i možností položit vlastní dotazy měli mladí v sále v podstatě minimum. A tak jejich snad nejvýznamnějším vzkazem pražským politikům bylo, když se na výzvu moderátora měli přihlásit ti, kteří by chtěli zlevnit MHD. Nezvedla se jediná ruka a následně tato jednota vyvolala hlasitý smích.

