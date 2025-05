Prokop (Stačilo!): Trápí vládu bezpečnost? Ať staví kryty

Hrozí další zlodějna?! Připomíná mi to ten starý vtip: Nejsme dost bohatí na to, abychom nakupovali levně. Takhle asi vypadá to vládní "bereme bezpečnost vážně". Další podezřele předražený armádní nákup!

Všimněte si, že v debatách o zbrojení se pořád opakuje, kolik procent HDP máme dávat a kdesi cosi, ale nikdo už neřekne, na co konkrétně by všechny ty peníze měly jít. Současný vládní přístup k obraně není hnán zájmem o nějakou bezpečnost občanů, jako spíš zájmem na to rozpoutat zbrojní orgie, kde by se mohly dít právě takovéto podivné nákupy. Kdyby vládu trápila bezpečnost, tak místo předražených hraček na zabíjení začne stavět kryty civilní obrany.

Na své si díky masivnímu nákupu zbraní přijdou všichni, mezinárodní zbrojařská lobby i náš zbrojní magnát René Holeček, financující slavnou "modrou akademii" CEVRO. Jenom státní pokladna bude trpět. Ale ti u moci si asi myslí, že hromada zbraní v chudém státě k ničemu špatnému nemůže vést...

Více o plánovaném nákupu se dočtete ZDE.

Bc. Vítek Prokop BPP



