Tumáš 5000 Kč, tady nám to podepiš, po škole rukuješ! Ale mladí si odplivli: „Hnus“

V případě, že student smlouvu podepíše, zaváže se k tomu, že poté, co studium ukončí, nastoupí k jednomu z vojenských útvarů. V případě, že některé z podmínek poruší, nebo k armádě po skončení studida nenastoupí, musí peníze vrátit.

Než student smlouvu podepíše, musí absolvovat ústní pohovor s velitelem útvaru, jenž si vybral, musí mu také ukázat kopii posledního vysvědčení.

Reakce na tento nápad na sebe nenechaly dlouho čekat. Někteří uživatelé sociálních sítí nápad schvalují, jiní naopak velmi zostra kritizují.

„Nápad v principu asi dobrý. Ale má náctiletý dělat takhle zásadní rozhodnutí (ač s podpisem zákonného zástupce)? A pokud se rozhodne nenastoupit, tak splátka celého stipendia do 30 dnů je poměrně přísná...“ poznamenává Adam Šilar.

Nápad v principu asi dobrý. Ale má náctiletý dělat takhle zásadní rozhodnutí (ač s podpisem zákonného zástupce)? A pokud se rozhodne nenastoupit, tak splátka celého stipendia do 30 dnů je poměrně přísná... https://t.co/8Pc16DfO8i — Adam Šilar (@adamsilar) March 6, 2024

„Hele, co přesně má být na tomhle špatného? Mně to přijde jako dobrý nápad jak posílit stavy armády,“ podotkl Martin Cvrček.

Hele, co přesně má být na tomhle špatného? Mně to přijde jako dobrý nápad jak posílit stavy armády. https://t.co/KK1sgVIo5T — Martin Cvrček ???????????? (@cvrcek_martin) March 6, 2024

„Jako za mě docela dobrej deal. 5k měsíčně za to, že potom budeš dělat lampasáka za stovku měsíčně? Riziko je, že tě pošlou někam, kde z tebe domorodci udělají krmení pro divokou zvěř, ale za riziko se platí,“ konstatuje další uživatel.

Jako za mě docela dobrej deal. 5k měsíčně za to, že potom budeš dělat lampasáka za stovku měsíčně? Riziko je, že tě pošlou někam, kde z tebe domorodci udělají krmení pro divokou zvěř, ale za riziko se platí. https://t.co/iSPgE1Mno2 — ??Insomniac-Resurrected?? (@InsomniacResur1) March 6, 2024

„Ne, není to blbnutí mladých, je to motivace ke kariéře (být to v mých 15 letech, jdu do toho taky). Otázka je – proč něco podobného neudělají firmy, které potřebují a budou potřebovat, zaměstnance?" uvádí Andrea Martínková.

Ne, není to blbnutí mladých, je to motivace ke kariéře (být to v mých 15 letech, jdu do toho taky).



Otázka je – proč něco podobného neudělají firmy, které potřebují a budou potřebovat, zaměstnance? https://t.co/XgtkdtN5qJ — Andrea Martínková ???????‍????????????????????‍?? (@AndreaWitches) March 5, 2024

„Já bych to změnil. Středoškoláci i vysokoškoláci by si mohli přijít od státu na čtyři až pět tisíc měsíčně, aby si mohli dovolit vystudovat a až dodělají školu a začnou vydělávat, tak by to prostě vrátili. To by mohlo fungovat, ne?“ píše další uživatel.

Já bych to změnil. Středoškoláci i vysokoškoláci by si mohli přijít od státu na čtyři až pět tisíc měsíčně, aby si mohli dovolit vystudovat a až dodělají školu a začnou vydělávat, tak by to prostě vrátili. To by mohlo fungovat, ne? https://t.co/72Rdv1fzXo — Tonda (@zoufaly_barista) March 6, 2024

„Volební právo od 15: Ne. Upsat se v 15 k nástupu do armády: Ano. SUPROVÝ, KRÁSNÝ, NÁDHERNÝ,“ konstatuje další uživatel.

Volební právo od 15?

Upsat se v 15 k nástupu do armády?



SUPROVÝ, KRÁSNÝ, NÁDHERNÝ https://t.co/Hc4ZWYvfse — Vojtěch (@vojtechuuuuuuuu) March 5, 2024

„Takže v patnácti nejseš dostatečně vyspělej na to, aby sis mohl dát pivo, vsadit pár korun na fotbal, řídit auto nebo koukat na porno. Ale seš dostatečně vyspělej na to, aby ses mohl upsat armádě. Jestlipak to nebude tím, že armáda je narozdíl od toho ostatního ovládaná státem?“ píše Tadeáš. „Jo a mimochodem. Mám takové tušení, kdyby jakékoliv soukromá firma přišla s touhle praktikou (budou poskytovat od patnácti peníze za předpokladu, že k nim po maturitě nastoupíš), tak to okamžitě řeší odbory a stát rozdává minimálně masivní pokuty,“ dodal.

Takže v patnácti nejseš dostatečně vyspělej na to, aby sis mohl dát pivo, vsadit pár korun na fotbal, řídit auto nebo koukat na porno. Ale seš dostatečně vyspělej na to, aby ses mohl upsat armádě.



Jestlipak to nebude tím, že armáda je narozdíl od toho ostatního ovládaná státem? https://t.co/8tIXbHcli9 — Tadeáš (@TadeasuvSpace) March 5, 2024

„Chudáci děti z chudých rodin, tohle je fakt nechutnost,“ nelíbí se návrh Jakubu Svobodovi.

Chudáci děti z chudých rodin, tohle je fakt nechutnost https://t.co/pM0WTxHeIt — Jakub Svoboda (@TheJakubS) March 5, 2024

Velmi kritický je i Družstevník Jirka. „To rozhodně nemůže dopadnout tak, že to za děti z chudých rodin budou podepisovat rodiče, nebo je budou ke společnému podpisu nutit. Tohle je fakt tak beznadějně zkurvená země,“ uvedl.

To rozhodně nemůže dopadnout tak, že to za děti z chudých rodin budou podepisovat rodiče, nebo je budou ke společnému podpisu nutit. Tohle je fakt tak beznadějně zkurvená země. https://t.co/weSJ8LJW36 — Družstevník Jirka (@Druzstevnicek) March 5, 2024

„Soutěž o nejdebilnější nápady týhle vlády bude mít vyhodnocení už/až příští rok na podzim. Stay tuned!“ poznamenává Tomáš Mígl ze Strany zelených.

Soutěž o nejdebilnější nápady týhle vlády bude mít vyhodnocení už/až příští rok na podzim. Stay tuned! ???? https://t.co/TdxyCNl9KJ — Tomáš Mígl (@Tomas_Migl) March 5, 2024

„1. Půjč si peníze. 2. Dej to na spořák. 3. Vrať, co sis půjčil, a zbytek si nech. A pak že neexistuje risk-free výdělek,“ dodává další uživatel.

1. Půjč si peníze.

2. Dej to na spořák.

3. Vrať, co sis půjčil, a zbytek si nech.



A pak že neexistuje risk-free výdělek. https://t.co/nl5nCfIwW3 — Matouš Pikous ??c?? (v každé soustavě) (@MatousPikous) March 5, 2024

„Má podpis nezletilého jakoukoliv váhu na smlouvě? Přece se nemůže 15leté dítě zavázat k budoucí službě armádě,“ uvedl uživatel Ed.

Ma podpis nezletileho jakoukoliv vahu na smlouve? Prece se nemuze 15lete dite zavazat k budouci sluzbe armade. https://t.co/FUBnN8r9pk — Ed (@vytahanafusekle) March 5, 2024

„Těch sraček se teď děje docela dost, ale tohle je jedna z největších. Seš chudej a chceš s tím něco dělat? Pojď do armády státu, kterej nemalou měrou může za tvůj zkurvenej život,“ zkonstatoval další uživatel.

Těch sraček se teď děje docela dost, ale tohle je jedna z největších. Seš chudej a chceš s tím něco dělat? Pojď do armády státu, kterej nemalou měrou může za tvůj zkurvenej život https://t.co/Eshp58ZDA6 — Říkejte mi Debatní Beník (@AskingBeno) March 6, 2024

„Dělat všechno pro to, aby to tady mladí nenáviděli víc a víc?“ píše uživatelka.

Dělat všechno pro to, aby to tady mladí nenáviděli víc a víc? https://t.co/xc1HFiQuQX — Yersinia Pestis (@SmrtCerna) March 5, 2024

„Ty vole… hrát poker nesmíš, chlastat nesmíš, řídit auto nesmíš, volit nesmíš, ale upsat armádě se můžeš. Já teda nezpochybňuju problém s obranou, ale tohle je brutálně neetický shit sns,“ konstatuje Jirka.

ty vole… hrát poker nesmíš, chlastat nesmíš, řídit auto nesmíš, volit nesmíš, ale upsat armádě se můžeš. Já teda nezpochybňuju problém s obranou, ale tohle je brutálně neetický shit sns https://t.co/DdbIRgMyjU — Jirka???????‍?????? (@Jj_Ii_Rr_Kk_Aa) March 5, 2024

„Toto musel vymyslet lichvář Zdechovského typu. Obchod s chudobou, verbování a zadlužování dětí. Nechápu, že to někdo z armády může myslet vážně s tím závazkem před 18. rokem,“ píše Aleš Zelinka.

Toto musel vymyslet lichvář Zdechovského typu.

Obchod s chudobou, verbování a zadlužování dětí.

Nechápu, že to někdo z armády může myslet vážně s tím závazkem před 18. rokem. https://t.co/3PG4QdDyZ2 — Aleš Zelinka (@AlesZelinka555) March 6, 2024

„Je neúnosný se v týhle zemi potýkat s finanční tísní, ještě cedník z tebe chtěj udělat,“ píše další uživatel.

je neúnosný se v týhle zemi potýkat s finanční tísní, ještě cedník z tebe chtěj udělat https://t.co/gHwS2AM0Np — adderall (@gothmunism) March 5, 2024

„Podepisovat za děti závazky, které nebudou moci s plnoletostí bez postihu vypovědět, je minimálně neetické. A mělo by to být i nelegální,“ konstatuje další uživatel.

Podepisovat za děti závazky, které nebudou moci s plnoletostí bez postihu vypovědět, je minimálně neetické. A mělo by to být i nelegální. https://t.co/7PEWgXyQMg — Agnes (@AgnesTheTroll) March 6, 2024

