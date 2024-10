Turek poprvé řečnil v Bruselu. Vytáhl proti Green Dealu i Leyenové

„Automobilový průmysl v EU je v nejhorším stavu v historii,“ prohlásil Filip Turek. V Evropském parlamentu europoslancům připomněl, že Green Deal ohrožuje automobilový průmysl, který je pro ekonomiku EU klíčový, tvoří 7 % HDP a poskytuje 13,8 milionu pracovních míst. „Green Deal tohle všechno ohrožuje,“ řekl Turek důrazně.

Zmínil, že evropský automobilový průmysl investuje značné částky do výzkumu a vývoje – 60 miliard eur ročně – a poukázal na to, že tyto investice mohou být zbytečné, pokud se EU bude spoléhat na dovoz technologií z Číny. To by mohlo snížit konkurenceschopnost evropských výrobců.

„Jsme globální automobilová velmoc. Teď možná skončíme u nakupování baterií z Číny,“ dodal Turek chmurně. „Měli jsme 74 miliard eur obchodní přebytek. Teď možná budeme muset víc nakupovat z Asie. Tohle ničí naši ekonomiku.“

Dále Turek kritizoval nařízení Cíl 2025 pro flotilové emise, které podle něj likviduje průmysl a může vést k ztrátě produkce, až dva miliony aut. „Riskujeme ztrátu výroby 2 milionů ziskových aut nebo zaplacení okolo 15 miliard eur v pokutách. Prostě proto, že lidé nechtějí kupovat elektroauta,“ podotkl, a že situace je šílená.

„Za každou továrnu, kterou zavřeme, otevřeme dvě v Číně. Tohle globální klima opravdu nezmění,“ vyjádřil Turek svou obavu, že zavírání továren v Evropě povede k přesunu výrobních kapacit do Číny, což by mohlo mít dlouhodobé negativní dopady na evropskou zaměstnanost a ekonomiku.

„Přestaňme ničit evropský automobilový průmysl. Přestaňme ničit sami sebe. Přestaňme ničit naši společnou budoucnost,“ uzavřel projev v Evropském parlamentu Filip Turek.

„Paní von der Leyenová,“ oslovil Turek předsedkyni Evropské komise, „potřebujeme vyváženou politiku zohledňující ekonomickou realitu, ne jen aktivismus,“ řekl. A vyzval k respektování vůle občanů Evropské unie a k ukončení tzv. sanitárního kordonu okolo europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu, jejíž je – stejně jako hnutí ANO – součástí. „Pojďme vést skutečný dialog pro konkurenceschopnost EU,“ vyzval Turek Evropský parlament.

My 1st EP speech condemned Green Deal's industry impact. Mrs. @vonderleyen , we need balanced policy considering economic reality, not just activism. Respect EU citizens' will. End the cordon sanitaire on @PatriotsEP . Let's have real dialogue for EU competitiveness. pic.twitter.com/nXzrk6AOX9