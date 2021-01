Ty vaše slintečky ... Xavera si opět vzal do parády jeho oblíbený „ústav". Ani Newsroom by se prý za takovou žumpu nemusel stydět

reklama

„Já tady jako z principu na tomto streamu necituji, nedělám žádnou reklamu lživým webům a dezinformačním a bůhvíjakým a PRovým a tak, ale dnes udělám výjimku a udělám ji rád, protože si myslím, že to tak je správně. Chci mluvit o dnešním článku na webu HlídacíPes. HlídacíPes, což jak víme, je projekt Ústavu nezávislé žurnalistiky. Protože mě někdo psal na Messengeru, jestli jsem to četl, ten článek, tak jsem se na to tentokrát podíval. Já jsem tady oblíbené kačátko jistého pana Vojtěcha Bergera, který tam o mně v rámci kritické žurnalistiky napsal mnoho již článků, řeknu kritických. A nepozastavoval jsem se nad drobnými manipulacemi a drobnými nepřesnostmi, to jenom proto, že to nečtu,“ sdělil ve svém sobotním pořadu Xaver Live moderátor Veselý. Hovořil o článku s titulkem: S Babišem o vesmíru, se Zemanem o koprovce. Ke Xaverovi do rozhlasu už ale politici nechodí.

„Úroveň tady toho článku, a tím pádem i úroveň toho pana novináře je podobná jako celý projekt Ústav nezávislé žurnalistiky. Prostě pan Berger tady píše dnes článek, mám to vyscreenováno. Píše zkrátka o tom, že do mého pořadu na Českém rozhlase Xaver a host chodí politici a že to není v pořádku. A bylo to mnoho článků a tak dále. Ostatně když pracovníci Českého rozhlasu proti mně sepisovali jakýsi otevřený dopis, tak o tom pan Berger samozřejmě napsal dlouhosáhlý článek, ale to, že vznikla petice na moji podporu, kterou podepsalo 3 300 lidí, tak o tom samozřejmě pan Berger nepsal. Ale co je na tom to nejdůležitější. Abyste věděli, jakým způsobem se lže a manipuluje. Tak on tady píše: ‚Po loňském rozhovoru s komunistou Kováčikem se však už žádný aktivní politik v pořadu Xaver a host neobjevil. Nepočítáme-li někdejšího europoslance a velvyslance Vladimíra Remka,‘“ začal s citováním Xaver.

Podle jeho slov má Berger i vysvětlení a píše „všelijaký blitky“. „A je tady výčet politiků, kteří byli v mém pořadu a vlastně tedy má pan Berger velký objev, že ke mně do pořadu už politici nechodí. Jenže chyba lávky, pan Berger tady samozřejmě, nevím, jestli lže záměrně, nebo jenom manipuluje, nebo je to všechno pod dohledem Ústavu nezávislé žurnalistiky, takhle se to má dělat. Je to buďto lež, nebo záměr, šlendrián, neprofesionální práce, protože kdyby pan Berger uměl dobře číst a hledat, tak by zjistil, že 5. ledna, což je před pár dny, byl hostem mého pořadu pan Lumír Kantor! A pan Lumír Kantor je senátor. Je senátor, tedy aktivní politik s mandátem do 15. 10. 2022, za KDU-ČSL. Těch výkladů, proč HlídacíPes lže a manipuluje, může být spousta, chci vám to takhle na rovinu říct, nepřikládejte tomu, co píšou tihleti lidi, žádný význam, protože to žádný význam nemá. Často se tam lže. Nespoléhejte se na ty informace, je to prostě PR agentura bůhvíkoho. Když se tím prolistujete, pochopíte, odkud vítr vane. Já jenom podotýkám, že o články těchto lživých médií, jako je například HlídacíPes, se často opírá zpravodajství České televize, pořad Newsroom a jiní. Doufám, že o této minele, nebo o tomto záměru, nebo o tomto nepravdivém informování, o této novinářské neprofesionalitě, amatérismu Newsroom, pořad, který provozuje veřejnoprávní televize, natočí reportáž. Já v to pevně doufám, aspoň uvidíme, jestli je tam nějaká snaha o jakousi vyváženost, protože toto je to, o čem se má mluvit a upozorňovat na to, když někteří novináři lžou a manipulují,“ dodal Veselý.

Bergera následně ukázal na fotografii, dokonce svatební. „Pane Bergere, já vím, že se díváte na ty streamy, abyste mohl potit ty vaše slintečky, tak já vám do budoucna přeji profesionální práci, nebo aspoň vlastní hlavu, protože za tohleto, co předvádíte, by se ani dívenka z Newsroomu nemusela stydět. Za takovou žumpu. A tím je toto vyřešeno,“ zakončil Xaver se slovy, že očekává od Bergera v co nejkratším čase omluvu.

„Xaver chyby neodpouští a já jsem jednu udělal – přehlédl jsem jedno jméno hosta-politika v pořadu Xaver a host. Zajímavá je ale reakce moderátora ČRo – dočkal jsem se osobního rozpracování včetně mojí svatební fotky. Osobní útok jako modus operandi, některé věci se nemění...,“ poznamenal následně na svém facebookovém profilu sám Berger. „Jen pro záznam. Zmínka o tom, že je dotyčný host politikem (senátorem zvoleným za KDU-ČSL jako nestraník), zazněla až poprvé až ve 45. (!) minutě pořadu. Do té doby byl jen ‚lékař‘, případně ‚soudní znalec“...,“ dodal Berger.

„Do pořadu Xaver a host politici skutečně od loňského léta nechodili, zatímco předtím se tam vystřídalo několik ministrů, premiér, opozice a taky třeba šéf Motola Miloslav Ludvík (ve vysílání ale nezaznělo, že kandiduje do Senátu). Rozhlas téma nechce komentovat,“ uzavřel.

