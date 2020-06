U Moravce se objevila Ilona Švihlíková. Občas musel dýchat opravdu zhluboka

V první hodině Otázek Václava Moravce se ve studiu ČT setkaly tří ženy – ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová a ekonomky Eva Zamrazilová a Ilona Švihlíková. Dámy se shodly, že je potřeba lidi dostat zpátky do práce. Schillerová poté dštila oheň a síru na obchodní řetězce. Ty prý na koronavirové krizi výrazně vydělaly a teď je prý čas, aby se o své zisky podělily s lidmi. Poté se Zamrazilová se Schillerovou dostaly do ostrého sporu.

Moravec ukázal čísla OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), jež naznačují, že pandemie covid-19 Česko poškodí víc než řadu jiných zemí. Naše ekonomika by se mohla propadnout o 10 procent, zatímco německá jen o 6 procent a jihokorejská o 1 procento. To vyvolává otázky, zda avizovaná vládní opatření opravdu pomáhají české ekonomice.

Schillerová si prý chce počkat, co ukážou další údaje bank, a pokud se ukáže, že pomoc neputuje k postiženým firmám, Schillerová se bude ptát bank, kde pomoc vázne. „My jsme velice tvrdě vyjednávali,“ poznamenala Schillerová na adresu bank, s tím, že státní záruky na poskytování úvěrů považuje za velmi dobrý nástroj a bude chtít po bankách, aby se tohoto nástroje chopily.

Švihlíková vládu pochválila kupříkladu za lázeňské vouchery, ale na druhé straně zvedala varovný prst v oblasti pomoci firmám, která by podle Švihlíkové měla být přísně podmíněná.

„Já jsem od počátku byla příznivcem toho, aby vláda šla po opatřeních na výdajové straně. Nejsem velkým příznivcem toho, aby se v krizi šachovalo s daněmi. Druhá věc je otázka, které se v budoucnu žádná vláda nevyhne, a to je otázka toho, zda ta pomoc byla legitimní. Já jsem velký zastáncem toho, aby ty firmy měly zákaz výplaty dividend, zákaz vyplácení finančních bonusů. Asi nikdo nejsme zastáncem toho, abychom vypláceli pomoc a aby nám to potom odtékalo někam do zahraničí,“ rozjela se Švihlíková.

Zamrazilová nabídla na stávající ekonomickou krizi trochu jiný pohled – vyzvala lidi, aby se vrátili do práce. Konstatovala, že vláda nedokáže do ekonomiky napumpovat tisíc miliard, jak stále slibuje, ale bude to maximálně 600 miliard.

„Už mám velký problém s tím prodloužením ošetřovného. Dnes už není důvod, aby lidé nechodili do práce a aby brali ošetřovné. Považuju to za chybu. Z té krize se nedostaneme jinak, než rychlým návratem do normálu a lidskou prací,“ zdůraznila Zamrazilová.

Schillerová oponovala, že k prodloužení ošetřovného došlo kvůli zavřeným školám. „S tím prodloužením jsem souhlasila, protože co měli ti lidé dělat s dětmi, když školy zůstaly zavřené. To, kde jsem byla proti, to bylo navýšení ošetřovného na 80 procent (základu platu), protože to znamená, že lidé s nižší mzdou zůstávají doma v podstatě za 100 procent příjmů. Já stojím za tím, i když to možná není populární, že musíme podporovat lidi, aby šli pracovat,“ zdůraznila členka vlády.

Moravec poté otevřel otázku, zda by nestálo za to snížit DPH na potraviny, což by mohlo lidem v časech krize pomoci.

Schillerová to okamžitě odmítla.

„Komu by ty desítky miliard zůstaly? Zůstaly by řetězcům, a to my prostě nedopustíme. Vy nemáte záruku, že se o ty miliardy podělí. Jestli někdo vydělal na pandemii, tak to byly řetězce, a už je čas, aby se o ty zisky podělily s lidmi a aby si snížily marže. To, co oni si dovolí tady, by si třeba v Německu nedovolili,“ rozčílila se Schillerová.

Poté zdůraznila, že si stojí za tím, že místo snížení DPH na potraviny stojí za to zrušit daň z nabytí nemovitosti, protože to může pomoct oživit trh s nemovitostmi. Zamrazilová doplnila, že by to mohlo pomoct rodinám hledajícím bydlení. Jedním dechem však doporučila, že by se mělo zvednout dlouhodobé zdanění nemovitostí.

Švihlíková prohlásila, že je na čase zvýšit daně u bohatších lidí a u firem. Dosud to je prý tak, že daňový tlak nesou na bedrech především chudší občané. „Ty nízkopříjmové skupiny, ty to drží,“ pravila Švihlíková.

Zamrazilová uznala, že je na čase zvýšit majetkové daně. „To bude ta cesta, kterou budeme muset jít,“ řekla. Důrazně však varovala před dalším zdaňováním práce.

Ostrý spor o další zadlužování Česka

Když se znovu dostala ke slovu Schillerová, konstatovala, že přišel čas na zrušení daňových výjimek, kterých u nás existují stovky. Problém podle ní je, že když s takovýmto návrhem čas od času přijde, narazí na politický odpor.

Pokud se má stát udržet v chodu, pokud má dál financovat důchody a dál investovat, musíme prý i v dalších letech počítat s vyššími schodky. „Já v tuto chvíli nechci říct žádné číslo, kdybych tady řekla 300 miliard, tak bude zítra na liště, že Schillerová řekla, že schodek bude (příští rok) 300 miliard, protože by to bylo neprofesionální, ale je logické, že to, co je ve střednědobém výhledu teď, to dodržet nemůžeme,“ padlo z úst ministryně.

A Zamrazilová začala okamžitě bít na poplach.

„Já jsem byla těmito čísly zděšena. Schodek 300 miliard v příštím roce je pro mě nepřijatelný. My se tou krizí nesmíme prodlužit,“ hřměla ve studiu. „Mně jde o tu kombinaci letošní pětistovky a rozvolnění dalších rozpočtových pravidel. Kdyby byl ten schodek na příští rok sto miliard, tak dejme tomu,“ pokračoval dál.

Polsko a Slovensko se minulou krizí prodlužily – a to je problém.

Tady se Schillerová ostře ohradila. To, co říká Zamrazilová, by znamenalo, že se v dalších letech bude muset v rozpočtu škrtat, ale to prý ministryně financí zásadně odmítá.

Zamrazilová však trvala na tom, že na nárůst dluhů si opravdu musíme dát pozor, protože pokud výrazně porostou i v dalších letech, ohrozí to pověst Česka na mezinárodních trzích. Naše pověst bude ohrožena o to víc, že politici před sebou stále tlačí důchodovou reformu, která bude stát nemalé prostředky.

Schillerová a Švihlíková ihned oponovaly, že je třeba vzít v potaz i to, že ekonomika v příštích letech opět poroste, takže to s nárůstem dluhů nebude tak zlé.

Došlo i na otázku státní pomoci společnosti Smartwings. Podle Švihlíkové stojí za to pomoct důležitým firmám, resp. firmám, které budou označeny za strategické.



Schillerová konstatovala, že je to dobrý nápad, ale jedním dechem dodala, že česká vláda žádnou zdejší firmu neoznačila za strategickou.

