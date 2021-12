Udržet v době covidu soubor pohromadě bude výzva. Co se děje v Národním divadle?

reklama

Podle svých slov režisérké duo již pro divadlo pracuje. „Pro Národní divadlo jsme již začali pracovat, především na vizích, a pořád jsme uměleckými šéfy v divadlech,“ dodávají s tím, že již jsou v Divadle v Dlouhé pátou sezónu. Loučení podle nich bude těžké, především s lidmi, se kterými se spolu obklopili. „Kdyby nepřišla nabídka z Národního divadla, tak bychom se nikam nehrnuli. Národní divadlo byla výzva,“ dodal Kukučka s tím, že další tým se teprve tvoří. Podle nich ty hlavní „námluvy“ jsou teprve před nimi. „V tenhle moment nemůžeme nic nikomu slíbit,“ dodal k tomu.

Proč chcete rozšířit působnost činohry hned na čtyři scény včetně Státní opery, zajímá dále moderátora. V budově Státní opery si myslí, že bude silný inscenační výklad textu, co by například historická budova nemusela unést. Do téhle budovy budou diváci přicházet bez předchozího očekávání. „Najít titul a režiséra pro historickou budovu Národního divadla je výzvou i v tom, že se do ní chodí s velkým očekáváním. Je to budova spojená s českou identitou a očekává se tam nějaký typ interpretace daného titulu. Nikdy se, myslím, nedařilo takovému přemýšlení, že zboříme ty zlaté portály,“ vysvětlil Trpišovský. „Tím pádem si uvolníme i Novou scénu, kde můžeme dělat vysloveně experimentální divadlo. Vzniknou vlastně čtyři identity, čtyři různá divadla, která jsou obhospodařovaná jedním souborem, jedním tvůrčím týmem,“ dodává Kukučka svoje vize.

Vyzdvihli pak specifika Národního divadla, které vidí v mnoha ohledech. Podle nich je důležité vše dopředu plánovat. „Samozřejmě jsou pak napřed všechny studiové scény, které mohou být aktuálnější, aktuálněji reagovat. V tom občas člověk může narazit,“ uvedl Trpišovský. „Myslím si, že do Národního divadla jednou za život přijde každý. Spektrum publika je širší,“ hodnotí budoucí šéf činohry Národního divadla s tím, že je potřeba s tímto faktem pracovat. Národní divadlo se proměňuje, dostane zase jiný charakter. „Národní divadlo se proměňuje, měnilo se před námi a bude i po nás a vždy dostává trochu jiný charakter, jiný tvar. Je výzvou to zkusit, uvidíme, na co narazíme my. V tuto chvíli ale věříme, že ta cesta tam je,“ dodal a přešlo se k tématu zákulisí divadla. Kukučka a Trpišovský argumentovali tím, že v Národním divadle zatím jen hostovali a ta situace je pak jiná, proto se k zákulisní situaci nemohou vyjádřit. „Host je daleko více vítaný, protože nedělá kontroverzní rozhodnutí,“ zhodnotili rozdíl mezi hostujícím a interním členem.

Ve své nadcházející éře by pak chtěli navázat na to, co funguje. Jejich předchůdci se podařilo například vybudovat herecký soubor, který je plný osobností, jež jsou otevřené různým druhům divadla. Současně vyzdvihují, že aktuální scéna je velmi moderní a současná, a v tomhle by chtěli navázat a dále ji rozvíjet. Rádi by divadlo představili i v jiném světě.

V jednom z mediálních výstupů pak režisérské duo uvedlo, že bude velká výzva soubor udržet. Moderátora zajímaly podrobnosti k vyřčenému. „Herci vypadli z obvyklého rytmu, velmi těžce se dostávají do soukolí práce, když je členem souboru, je také časté potlačování sám sebe na úkor divadla, často je například potřeba vzít záskok, aby se mohlo hrát,“ vysvětluje s tím, že i v rámci covidové doby jsou před herce stavěny různé překážky, a zamyšlení, zda být členem souboru. Také v tomto kontextu zmiňuje fakt podfinancované kultury, kdy honoráře by se mohly zvedat. „Herci, když mohou natáčet seriál, tak si pak finančně vystačí,“ dodávají s tím, že doba covidová staví herce před otázku, zda chtějí být členem souboru, nebo si sami vybírat, s kým spolupracovat.

Podle svých slov v přípravách zhodnocují již plánovaná představení. Další sezóna tedy bude přechodová. „Ta další už bude ta, o které budeme moci říct, že si za ní stojíme,“ dodávají.

A jaký odkaz by chtěli zanechat, zajímá závěrem moderátora. „My jsme s Martinem vychovaní od školy hrozně prakticky, od velkých myšlenek ke konkrétním inscenacím. Byl bych rád, kdyby vznikly inscenace, které se zapíšou do paměti,“ dodal Trpišovský s tím, že by se rádi zaměřili i na zahraniční koprodukce. „Diváci budou odcházet z divadla se zážitkem, to je naše touha,“ dodal Kukučka a znovu zopakoval, že divadlo je specifické širokým publikem, proto je v každé sezóně zásadní zasáhnout právě tu šíři publika. Hledat také, co divadlo znamená dnes, kam až sahá, a nebát se experimentů. I v divadle pak chtějí pěstovat různorodost názorů. Různorodost je přirozená i pro divadlo. Je potřeba podle nich vést dialog, uzavírají.

