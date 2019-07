Ufňukaný kecy. Tvůj táta podjebával Jakeše, tak to máš. Saša Uhlová dostala odpověď na nářky, jak je chudá

„Můžou žít chudí levičáci v bohatém městě?“ zamýšlí se v té souvislosti Kotrba.

Anketa Podporujete novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 133 lidí

„Intelektuální čtvrti plné kavárniček, obchůdků a galerií jsou rájem salónních levičáků. Paříž... Saint-Germain-des-Prés..., kavárna Les Deux Magots, kavárna de Flore, Café de la Mairie na Place Saint Sulpice, kde se Sartre a Camus naposledy potkali v roce 1951... Na začátku je to ‚komunita‘, která je láká. Chtějí zeleninu s příběhem a sedět u stejného stolu, u kterého chlastával Václav Havel. Chtějí humánně zardoušené kuře s farmářskými brambůrky k večeři. Pak se nastěhují snobsky (styl Marianne) z open spejsů, které umožní svými penězi rozkvět snobských obchůdečků s vůní levandule. Nastává ráj. Zaplivané čtyřky, kam básníci chodí opilým hlasem recitovat revoluční poezii cikánům, jsou nahrazovány kavárnami či hospůdkami bez kofeinu, bez lepku, divného vrchního i inteligence. Zvedají se nájmy. Zvedají se ceny. Pro někoho, kdo si chce v klidu přečíst The New Yorker při třetince „zvlášť chmeleného‘ či sníst si tiramisu ke sklence teplého mléka od teplého číšníka. Jestli ta sklenka stojí 20, 50 nebo 100, je v podstatě jedno. Babka přežívající v bytě po zemřelém manželovi si The New Yorker nepřečte a sklenici nevypije. Má 12 tisíc důchodu a nájem stojí 6500. Nemá ani na přestěhování,“ vypráví Kotrba.

Původní text ZDE.

„No jo, Sašenko... tomu se říká kapitalismus. Všude. V Paříži i v Praze. Hnacím motorem jsou peníze – zisk. Vydělávají majitelé nemovitostí a obchodníci. Prodělávají ti, pro které je sklenka teplého drahá. Exisenciální lítostivost chudých k tomu kapitalismu patří. To, co do něj nepatří, je sociální nájem pro Uhlovy. Socialismus, který dbal na dostupnost obchodní sítě pro starousedlíky a umožnil existenci zaplivaných dělnických hospod, ve kterých se tak hezky nadávalo na režim, nenatíral fasády a řídil ho Jakeš, kterýmu tvůj táta ten režim podjebával svejma kecama tak dlouho, až mu ho podjebal,“ dodal a podotkl směrem k Uhlové, aby si užila ufňukaný kecy o tom, na co nemá, protože je chudá. „To je taky kapitalismus, kterej tvůj táta chtěl s lidskou tváří namísto Jakeše. Socialismus vždycky vygeneruje nějaký generální tajemníky,“ zakončil.

Psali jsme: Babiš s ministry navštíví střední Čechy, proberou sucho a dopravu Premiér Babiš: Česko se přiklání ke snaze EU o zlepšení klimatu. Nechce ale ohrozit ekonomiku Zeman hraje, ostatní fňukají. Proto imponuje čím dál více lidem, myslí si komentátor Pečinka Těsné zvolení von der Leyenové. Zachránit ji měli Poláci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef