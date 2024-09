Ukrajinec, strčil do manželky petardu, dostane 18 let. Chtěl jsem si posvítit, vysvětloval u soudu

37letý Ukrajinec si za brutální pokus o vraždu své manželky odsedí ve vězení osmnáct let. Muž svou manželku svázal, dal jí roubík, poté jí zavedl do vagíny petardu a zapálil ji. U soudu tvrdil, že v místnosti byla moc velká tma, tak si chtěl posvítit, a tím zapálil knot petardy. Stalo se to na ubytovně v Kožlanech na Plzeňsku. Manželka se se svým manželem rozešla. Do ubytovny zamířila jen pro zbytek svých věcí. Manžel ji na ubytovně svázal, dal jí roubík. Zasunul jí do vagíny petardu a odpálil ji. Ženě tím způsbil masivní krvácení. Prosila jej, aby jí zavolal pomoc. Obžalovaný to nejprve odmítl, pak ji odvedl do plzeňské nemocnice, kde se lékařům podařilo ženu zachránit.

„(Poškozená) s jednáním obžalovaného nesouhlasila od samotného počátku, obžalovaného se bála, tak se ani moc bránit nemohla,“ řekl předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.

Obžalovaný se v procesu hájil tím, že se jednalo jen o sexuální hrátky. Připustil, že manželku svázal a dal jí roubík. Doznal se i k zavedení petardy. Ale ke spuštění petardy došlo podle něho nešťastnou náhodou, když si chtěl posvítit, protože v místnosti byla tma. Škrtl zapalovačem, aby si posvítil. Od hořícího zapalovače chytil knot petardy. „Dal jsem ho moc blízko a zapálil knot. Lekla se, začala křičet a třást zadkem. Nevěděl jsem hned, co mám dělat. Než jsem petardu vyndal, tak vybuchla,“ tvrdil u plzeňského soudu.

Soudce reagoval na obhajobu obžalovaného tím, že ji označil za absurdní. „Obhajoba obžalovaného je naprosto absurdní. Řekl bych, že nemá cenu se jí vůbec nějak zabývat,“ řekl k obhajobě soudce. „(Obžalovaný) má dostatečně vysokou inteligenci na to, aby mohl rozpoznat či předpokládat, že když manželce do genitálu vloží něco na způsob granátu, tak jaké to asi může mít účinky,“ doplnil.

V procesu svědčila i poškozená. „Povídali jsme si. Dokonce jsme měli i sex. Chtěl vědět, kdy se k němu hodlám vrátit. Odpověděla jsem mu, aby na mě netlačil a že počkáme, až se všechno srovná. Pak přinesl lepenku a zeptal se, jestli si zahrajeme. Já jsem mu na to nic neřekla. Krátce nato mě praštil pěstí do spánku. Byla jsem v šoku. Strčil mi hadr do pusy a spoutal ruce za zády. Pak mě hodil na postel obličejem dolů a dovnitř strčil petardu, kterou zapálil. Potom nastal výbuch a začala mi téci krev,“ uvedla u soudu. S mužem se chtěla rozvést již delší dobu, protože si psal s jinou ženou a také kvůli častému domácímu násilí.

Státní zástupce požadoval přísnější trest. Státní zastupitel Vlastimil Hrdlička poukazoval na to, že pachatelův čin byl obzvláště zákeřný a provedený zavrženíhodným způsobem. A volal po výjimečném trestu. „Reálně lze uvažovat o naplnění zákonných podmínek a uložení výjimečného trestu,“ uvedl Hrdlička.

Soud požadavek státního zástupce zamítl s odůvodněním, že se jednalo o pokus o vraždu, nikoliv o dokonanou vraždu. „Nelze odhlédnout od toho, že se jednalo ‚pouze‘ toliko o pokus o vraždu,“ vysvětlil soudce s poukazem na pachatelovu dosavadní bezúhonnost. „Trest v trvání osmnácti roků je trestem odpovídajícím,“ uzavřel Hodoušek.

Pachatel od soudu odešel s trestem osmnácti let ve vězení. K tomu musí odškodnit poškozenou 640 000 korunami. Poškozená se domáhala 1,2 milionu korun, ale v tomto ji soudce Hodoušek odkázal na civilní řízení.